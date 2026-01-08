Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:29

Идеальная осанка — не цель, а процесс: как мягкая коррекция помогает исправить сколиоз у взрослых

Реабилитолог Белецкий развеял мифы о лечении сколиоза у взрослых — Life.ru

Множество людей верят в миф о том, что исправить искривление позвоночника в зрелом возрасте невозможно. Но реабилитолог Платон Белецкий в разговоре с Life.ru развеял это заблуждение, отметив, что с помощью мягких методов воздействия можно значительно улучшить состояние и облегчить боль.

Коррекция сколиоза у взрослых: мифы и реальность

Существует распространенное мнение, что исправить искривление позвоночника во взрослом возрасте невозможно. Однако Платон Белецкий утверждает, что это ошибочное убеждение. Хотя кардинальное изменение угла искривления может быть сложным, мягкое воздействие на мышцы и фасции, а также улучшение осанки могут значительно облегчить болевой синдром, снизить усталость и сохранить подвижность позвоночника.

Реабилитолог подчеркнул, что идеальная прямая осанка — это не конечная цель. У каждого человека существует естественная асимметрия, и цель коррекции при сколиозе заключается в том, чтобы равномерно распределить нагрузку на позвоночник.

"Мягкая коррекция снимает напряжение с укороченных мышц и связок, а затем учит тело удерживать более устойчивое положение без резких движений, не повреждая суставы," — отметил Платон Белецкий.

Опасность агрессивных методов лечения

Одним из самых распространенных мифов является убеждение, что сколиоз можно вылечить за несколько сеансов с помощью чудодейственных методик. Белецкий предостерегает от таких подходов, так как они могут только усугубить ситуацию, особенно если искривление выражено сильно. Агрессивные мануальные техники часто приводят к усилению боли и спазмов.

По словам эксперта, работа с пациентами требует систематических и последовательных сеансов, которые оценивают реакцию организма. Важную роль играют также простые домашние упражнения для поддержания результата.

Как привычки влияют на состояние позвоночника

Кроме того, Платон Белецкий указал на важность исправления повседневных привычек, которые могут ухудшать состояние позвоночника. Например, люди часто сидят, наклоняясь на одну сторону, носят сумки на одном плече или спят на неудобных матрасах и подушках. Все это приводит к закреплению неправильных паттернов, что может снизить эффективность лечения.

Для здорового сна Белецкий рекомендовал использовать умеренно жесткий матрас и подушку, поддерживающую шейный отдел позвоночника. Также он порекомендовал спать на спине или боку, с валиком между коленями для предотвращения перекоса таза. Важно также следить за правильной посадкой на рабочем месте: колени под прямым углом, стопы на полу, а спина — с опорой на спинку стула. Каждые 40 минут следует делать перерывы для легкой разминки.

"При подъеме тяжестей важно распределять нагрузку на обе руки и поднимать предметы, сгибая колени, а не за счет спины," — добавил реабилитолог.

Сколиоз у взрослых не обязательно означает постоянные боли. Даже если угол искривления не изменится кардинально, грамотная работа с мышцами, осанкой и привычками поможет вернуть телу подвижность и выносливость. Это не быстрый процесс, но последовательность и внимание к деталям дадут хорошие результаты.

