Начала есть по формуле “идеальной тарелки” — и за неделю ушла усталость и тяга к сладкому
Правильное питание начинается не с диет, а с баланса. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Mostimes.com уверяет: чтобы организм чувствовал себя стабильно, важно соблюдать формулу "идеальной тарелки". Она состоит из четырёх элементов — белков, углеводов, клетчатки и полезных жиров. Это не разовая схема, а базовый принцип, подходящий для любого дня недели.
"Мы соблюдаем всегда "идеальную" тарелку. Это белок, может быть курица не жирная, часть без кожуры, рыба красная и белая рыба, красное мясо один-два раза в неделю желательно", — пояснила Шарапова.
Как выглядит "идеальная тарелка"
Эксперт описывает структуру здорового приёма пищи как простое соотношение:
- Половина тарелки - овощи, то есть источник клетчатки.
- Четверть - белки (мясо, рыба, яйца, бобовые).
- Четверть - сложные углеводы (крупы, макароны из цельного зерна).
Такое распределение помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и даёт длительное чувство сытости. Важно не просто считать калории, а соблюдать баланс питательных веществ.
Белки: строительный материал организма
Белки — основа восстановления тканей, гормонального баланса и иммунитета. Лучшие источники:
- нежирная курица или индейка (без кожи);
- рыба — как красная, так и белая;
- красное мясо — не чаще двух раз в неделю;
- субпродукты — печень, сердце, язык — 1 раз в неделю, так как они богаты витаминами группы B, железом и цинком.
"Субродукты один раз в неделю желательно употреблять, потому что они очень богаты на витамины, минералы", — добавила эксперт.
Для вегетарианцев альтернативой станут тофу, чечевица, нут и киноа — они содержат растительные аминокислоты и хорошо усваиваются при сочетании с овощами.
Углеводы: энергия, но не быстрые калории
Четвертая часть рациона, по словам Шараповой, должна приходиться на сложные углеводы. Это гречка, бурый рис, овсянка, перловка, цельнозерновые макароны или хлеб. Они дают энергию медленно и не вызывают резких скачков глюкозы.
Быстрые углеводы — сахар, сладости, белый хлеб — лучше ограничить. Их можно оставить для редких случаев или заменить фруктами с орехами, чтобы смягчить воздействие на уровень сахара в крови.
Клетчатка: главный регулятор обмена
Половина тарелки, по рекомендации специалиста, должна быть заполнена овощами. Это источник клетчатки, которая:
- улучшает работу кишечника;
- снижает уровень холестерина;
- помогает контролировать вес;
- поддерживает микрофлору.
В холодное время года предпочтительны варёные, тушёные и запечённые овощи, поскольку они мягче воздействуют на желудок и лучше усваиваются.
Полезные жиры — важная часть формулы
Многие ошибочно боятся жиров, считая их вредными. На деле, без них невозможно усвоение витаминов A, D, E и K, а также синтез гормонов.
"Обязательно должны присутствовать на ежедневной и постоянной основе полезные жиры. Оливковое масло, кунжутное масло, нерафинированные масла небольшое количество. Жирные продукты должны быть всегда", — подчеркнула Шарапова.
Подходящие варианты — оливковое, льняное, кунжутное масла, орехи, авокадо, жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь). Главное — умеренность: достаточно 1-2 столовых ложек масла в день и 30 г орехов.
Советы шаг за шагом
- Начните день с белка. Завтрак с яйцом, творогом или йогуртом даст энергию и предотвратит тягу к сладкому.
- Заполняйте половину тарелки овощами. Включайте разные цвета: зелёные, красные, жёлтые.
- Добавляйте цельнозерновые продукты. Меняйте крупы, чтобы рацион был разнообразным.
- Используйте полезные жиры. Заправляйте салаты маслом, ешьте орехи или семена.
- Контролируйте воду. 1,5-2 литра в день помогают пищеварению и обмену веществ
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: исключать жиры ради снижения веса.
Последствие: гормональный сбой, сухая кожа, усталость.
Альтернатива: оставлять полезные масла и орехи, но уменьшать их количество.
- Ошибка: есть только белковую пищу.
Последствие: запоры, упадок сил.
Альтернатива: добавлять овощи и цельнозерновые углеводы.
- Ошибка: пропускать приёмы пищи.
Последствие: переедание вечером.
Альтернатива: питаться регулярно, но небольшими порциями.
Плюсы и минусы формулы "идеальной тарелки"
|
Плюсы
|
Минусы
|
Подходит для любого типа питания
|
Требует внимательности при готовке
|
Стабилизирует уровень сахара
|
Не учитывает индивидуальные аллергии
|
Улучшает пищеварение
|
Нужна адаптация при вегетарианстве
|
Поддерживает энергию и вес
|
Не рассчитана для спортивных диет
|
Снижает тягу к сладкому
|
Нельзя реализовать при полном отсутствии свежих продуктов
FAQ
Как выбрать белок, если не ем мясо?
Подойдут бобовые, тофу, темпе, орехи и семена — сочетайте их с овощами и злаками.
Можно ли добавлять фрукты к основным приёмам пищи?
Да, но лучше совмещать их с белком или жиром (например, с ореховой пастой), чтобы избежать скачков сахара.
Сколько нужно клетчатки в день?
Взрослому человеку — около 25-30 граммов. Это 400-500 г овощей и фруктов.
Мифы и правда
Миф: жиры мешают похудению.
Правда: полезные жиры ускоряют обмен веществ и способствуют насыщению.
Миф: можно есть белок без ограничений.
Правда: избыток белка нагружает почки и снижает усвоение кальция.
Миф: крупы — это "пустые" калории.
Правда: цельнозерновые продукты содержат витамины группы B и минералы, необходимые для нервной системы.
Интересные факты
- Термин "идеальная тарелка" впервые предложили специалисты Гарвардской школы здравоохранения в 2011 году.
- В Средиземноморской диете доля овощей и жиров близка к этому принципу.
- Люди, соблюдающие баланс нутриентов, реже сталкиваются с перееданием и сонливостью после еды.
Исторический контекст
Идея равновесия питательных веществ появилась ещё в середине XX века, когда учёные стали изучать влияние макроэлементов на здоровье. Тогда же появилось понятие "сбалансированного питания". Сегодня концепция "идеальной тарелки" стала универсальным инструментом для тех, кто хочет питаться осознанно — без строгих диет и подсчёта калорий.
