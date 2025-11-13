Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Овощной салат
© commons.wikimedia.org by Spicy ham123 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 19:30

Начала есть по формуле “идеальной тарелки” — и за неделю ушла усталость и тяга к сладкому

Нутрициолог Юлия Шарапова: половина тарелки должна состоять из овощей

Правильное питание начинается не с диет, а с баланса. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Mostimes.com уверяет: чтобы организм чувствовал себя стабильно, важно соблюдать формулу "идеальной тарелки". Она состоит из четырёх элементов — белков, углеводов, клетчатки и полезных жиров. Это не разовая схема, а базовый принцип, подходящий для любого дня недели.

"Мы соблюдаем всегда "идеальную" тарелку. Это белок, может быть курица не жирная, часть без кожуры, рыба красная и белая рыба, красное мясо один-два раза в неделю желательно", — пояснила Шарапова.

Как выглядит "идеальная тарелка"

Эксперт описывает структуру здорового приёма пищи как простое соотношение:

  1. Половина тарелки - овощи, то есть источник клетчатки.
  2. Четверть - белки (мясо, рыба, яйца, бобовые).
  3. Четверть - сложные углеводы (крупы, макароны из цельного зерна).

Такое распределение помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и даёт длительное чувство сытости. Важно не просто считать калории, а соблюдать баланс питательных веществ.

Белки: строительный материал организма

Белки — основа восстановления тканей, гормонального баланса и иммунитета. Лучшие источники:

  • нежирная курица или индейка (без кожи);
  • рыба — как красная, так и белая;
  • красное мясо — не чаще двух раз в неделю;
  • субпродукты — печень, сердце, язык — 1 раз в неделю, так как они богаты витаминами группы B, железом и цинком.

"Субродукты один раз в неделю желательно употреблять, потому что они очень богаты на витамины, минералы", — добавила эксперт.

Для вегетарианцев альтернативой станут тофу, чечевица, нут и киноа — они содержат растительные аминокислоты и хорошо усваиваются при сочетании с овощами.

Углеводы: энергия, но не быстрые калории

Четвертая часть рациона, по словам Шараповой, должна приходиться на сложные углеводы. Это гречка, бурый рис, овсянка, перловка, цельнозерновые макароны или хлеб. Они дают энергию медленно и не вызывают резких скачков глюкозы.

Быстрые углеводы — сахар, сладости, белый хлеб — лучше ограничить. Их можно оставить для редких случаев или заменить фруктами с орехами, чтобы смягчить воздействие на уровень сахара в крови.

Клетчатка: главный регулятор обмена

Половина тарелки, по рекомендации специалиста, должна быть заполнена овощами. Это источник клетчатки, которая:

  • улучшает работу кишечника;
  • снижает уровень холестерина;
  • помогает контролировать вес;
  • поддерживает микрофлору.

В холодное время года предпочтительны варёные, тушёные и запечённые овощи, поскольку они мягче воздействуют на желудок и лучше усваиваются.

Полезные жиры — важная часть формулы

Многие ошибочно боятся жиров, считая их вредными. На деле, без них невозможно усвоение витаминов A, D, E и K, а также синтез гормонов.

"Обязательно должны присутствовать на ежедневной и постоянной основе полезные жиры. Оливковое масло, кунжутное масло, нерафинированные масла небольшое количество. Жирные продукты должны быть всегда", — подчеркнула Шарапова.

Подходящие варианты — оливковое, льняное, кунжутное масла, орехи, авокадо, жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь). Главное — умеренность: достаточно 1-2 столовых ложек масла в день и 30 г орехов.

Советы шаг за шагом

  1. Начните день с белка. Завтрак с яйцом, творогом или йогуртом даст энергию и предотвратит тягу к сладкому.
  2. Заполняйте половину тарелки овощами. Включайте разные цвета: зелёные, красные, жёлтые.
  3. Добавляйте цельнозерновые продукты. Меняйте крупы, чтобы рацион был разнообразным.
  4. Используйте полезные жиры. Заправляйте салаты маслом, ешьте орехи или семена.
  5. Контролируйте воду. 1,5-2 литра в день помогают пищеварению и обмену веществ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: исключать жиры ради снижения веса.
    Последствие: гормональный сбой, сухая кожа, усталость.
    Альтернатива: оставлять полезные масла и орехи, но уменьшать их количество.
  • Ошибка: есть только белковую пищу.
    Последствие: запоры, упадок сил.
    Альтернатива: добавлять овощи и цельнозерновые углеводы.
  • Ошибка: пропускать приёмы пищи.
    Последствие: переедание вечером.
    Альтернатива: питаться регулярно, но небольшими порциями.

Плюсы и минусы формулы "идеальной тарелки"

Плюсы

Минусы

Подходит для любого типа питания

Требует внимательности при готовке

Стабилизирует уровень сахара

Не учитывает индивидуальные аллергии

Улучшает пищеварение

Нужна адаптация при вегетарианстве

Поддерживает энергию и вес

Не рассчитана для спортивных диет

Снижает тягу к сладкому

Нельзя реализовать при полном отсутствии свежих продуктов

FAQ

Как выбрать белок, если не ем мясо?
Подойдут бобовые, тофу, темпе, орехи и семена — сочетайте их с овощами и злаками.

Можно ли добавлять фрукты к основным приёмам пищи?
Да, но лучше совмещать их с белком или жиром (например, с ореховой пастой), чтобы избежать скачков сахара.

Сколько нужно клетчатки в день?
Взрослому человеку — около 25-30 граммов. Это 400-500 г овощей и фруктов.

Мифы и правда

Миф: жиры мешают похудению.
Правда: полезные жиры ускоряют обмен веществ и способствуют насыщению.

Миф: можно есть белок без ограничений.
Правда: избыток белка нагружает почки и снижает усвоение кальция.

Миф: крупы — это "пустые" калории.
Правда: цельнозерновые продукты содержат витамины группы B и минералы, необходимые для нервной системы.

Интересные факты

  • Термин "идеальная тарелка" впервые предложили специалисты Гарвардской школы здравоохранения в 2011 году.
  • В Средиземноморской диете доля овощей и жиров близка к этому принципу.
  • Люди, соблюдающие баланс нутриентов, реже сталкиваются с перееданием и сонливостью после еды.

Исторический контекст

Идея равновесия питательных веществ появилась ещё в середине XX века, когда учёные стали изучать влияние макроэлементов на здоровье. Тогда же появилось понятие "сбалансированного питания". Сегодня концепция "идеальной тарелки" стала универсальным инструментом для тех, кто хочет питаться осознанно — без строгих диет и подсчёта калорий.

