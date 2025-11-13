Начала есть по формуле “идеальной тарелки” — и за неделю ушла усталость и тяга к сладкому

Правильное питание начинается не с диет, а с баланса. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Mostimes.com уверяет: чтобы организм чувствовал себя стабильно, важно соблюдать формулу "идеальной тарелки". Она состоит из четырёх элементов — белков, углеводов, клетчатки и полезных жиров. Это не разовая схема, а базовый принцип, подходящий для любого дня недели.

"Мы соблюдаем всегда "идеальную" тарелку. Это белок, может быть курица не жирная, часть без кожуры, рыба красная и белая рыба, красное мясо один-два раза в неделю желательно", — пояснила Шарапова.

Как выглядит "идеальная тарелка"

Эксперт описывает структуру здорового приёма пищи как простое соотношение:

Половина тарелки - овощи, то есть источник клетчатки. Четверть - белки (мясо, рыба, яйца, бобовые). Четверть - сложные углеводы (крупы, макароны из цельного зерна).

Такое распределение помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и даёт длительное чувство сытости. Важно не просто считать калории, а соблюдать баланс питательных веществ.

Белки: строительный материал организма

Белки — основа восстановления тканей, гормонального баланса и иммунитета. Лучшие источники:

нежирная курица или индейка (без кожи);

рыба — как красная, так и белая;

красное мясо — не чаще двух раз в неделю;

субпродукты — печень, сердце, язык — 1 раз в неделю, так как они богаты витаминами группы B, железом и цинком.

"Субродукты один раз в неделю желательно употреблять, потому что они очень богаты на витамины, минералы", — добавила эксперт.

Для вегетарианцев альтернативой станут тофу, чечевица, нут и киноа — они содержат растительные аминокислоты и хорошо усваиваются при сочетании с овощами.

Углеводы: энергия, но не быстрые калории

Четвертая часть рациона, по словам Шараповой, должна приходиться на сложные углеводы. Это гречка, бурый рис, овсянка, перловка, цельнозерновые макароны или хлеб. Они дают энергию медленно и не вызывают резких скачков глюкозы.

Быстрые углеводы — сахар, сладости, белый хлеб — лучше ограничить. Их можно оставить для редких случаев или заменить фруктами с орехами, чтобы смягчить воздействие на уровень сахара в крови.

Клетчатка: главный регулятор обмена

Половина тарелки, по рекомендации специалиста, должна быть заполнена овощами. Это источник клетчатки, которая:

улучшает работу кишечника;

снижает уровень холестерина;

помогает контролировать вес;

поддерживает микрофлору.

В холодное время года предпочтительны варёные, тушёные и запечённые овощи, поскольку они мягче воздействуют на желудок и лучше усваиваются.

Полезные жиры — важная часть формулы

Многие ошибочно боятся жиров, считая их вредными. На деле, без них невозможно усвоение витаминов A, D, E и K, а также синтез гормонов.

"Обязательно должны присутствовать на ежедневной и постоянной основе полезные жиры. Оливковое масло, кунжутное масло, нерафинированные масла небольшое количество. Жирные продукты должны быть всегда", — подчеркнула Шарапова.

Подходящие варианты — оливковое, льняное, кунжутное масла, орехи, авокадо, жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь). Главное — умеренность: достаточно 1-2 столовых ложек масла в день и 30 г орехов.

Советы шаг за шагом

Начните день с белка. Завтрак с яйцом, творогом или йогуртом даст энергию и предотвратит тягу к сладкому. Заполняйте половину тарелки овощами. Включайте разные цвета: зелёные, красные, жёлтые. Добавляйте цельнозерновые продукты. Меняйте крупы, чтобы рацион был разнообразным. Используйте полезные жиры. Заправляйте салаты маслом, ешьте орехи или семена. Контролируйте воду. 1,5-2 литра в день помогают пищеварению и обмену веществ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: исключать жиры ради снижения веса.

Последствие: гормональный сбой, сухая кожа, усталость.

Альтернатива: оставлять полезные масла и орехи, но уменьшать их количество.

исключать жиры ради снижения веса. гормональный сбой, сухая кожа, усталость. оставлять полезные масла и орехи, но уменьшать их количество. Ошибка: есть только белковую пищу.

Последствие: запоры, упадок сил.

Альтернатива: добавлять овощи и цельнозерновые углеводы.

есть только белковую пищу. запоры, упадок сил. добавлять овощи и цельнозерновые углеводы. Ошибка: пропускать приёмы пищи.

Последствие: переедание вечером.

Альтернатива: питаться регулярно, но небольшими порциями.

Плюсы и минусы формулы "идеальной тарелки"

Плюсы Минусы Подходит для любого типа питания Требует внимательности при готовке Стабилизирует уровень сахара Не учитывает индивидуальные аллергии Улучшает пищеварение Нужна адаптация при вегетарианстве Поддерживает энергию и вес Не рассчитана для спортивных диет Снижает тягу к сладкому Нельзя реализовать при полном отсутствии свежих продуктов

FAQ

Как выбрать белок, если не ем мясо?

Подойдут бобовые, тофу, темпе, орехи и семена — сочетайте их с овощами и злаками.

Можно ли добавлять фрукты к основным приёмам пищи?

Да, но лучше совмещать их с белком или жиром (например, с ореховой пастой), чтобы избежать скачков сахара.

Сколько нужно клетчатки в день?

Взрослому человеку — около 25-30 граммов. Это 400-500 г овощей и фруктов.

Мифы и правда

Миф: жиры мешают похудению.

Правда: полезные жиры ускоряют обмен веществ и способствуют насыщению.

Миф: можно есть белок без ограничений.

Правда: избыток белка нагружает почки и снижает усвоение кальция.

Миф: крупы — это "пустые" калории.

Правда: цельнозерновые продукты содержат витамины группы B и минералы, необходимые для нервной системы.

Интересные факты

Термин "идеальная тарелка" впервые предложили специалисты Гарвардской школы здравоохранения в 2011 году.

В Средиземноморской диете доля овощей и жиров близка к этому принципу.

Люди, соблюдающие баланс нутриентов, реже сталкиваются с перееданием и сонливостью после еды.

Исторический контекст

Идея равновесия питательных веществ появилась ещё в середине XX века, когда учёные стали изучать влияние макроэлементов на здоровье. Тогда же появилось понятие "сбалансированного питания". Сегодня концепция "идеальной тарелки" стала универсальным инструментом для тех, кто хочет питаться осознанно — без строгих диет и подсчёта калорий.