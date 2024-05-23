Депутат Бенжаман Хаддад, представитель партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение", заявил в беседе с изданием Newsweek, что возражают против предложения о более активных шагах НАТО на территории Украины.
Он отметил, что страны Запада могли бы предоставлять обслуживание и обучение на Украине.
По мнению Хаддада, идея усиления обязательств НАТО в отношении Украины набирает популярность, но существует сопротивление, которое необходимо преодолеть. Он подчеркнул необходимость прекращения ограничений в оказании помощи Киеву со стороны стран-членов альянса.
Также он указал, что переизбрание Джо Байдена президентом США не обеспечивает продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos (it is in the public domain)
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