Депутат Бенжаман Хаддад, представитель партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение", заявил в беседе с изданием Newsweek, что возражают против предложения о более активных шагах НАТО на территории Украины.

Он отметил, что страны Запада могли бы предоставлять обслуживание и обучение на Украине.



По мнению Хаддада, идея усиления обязательств НАТО в отношении Украины набирает популярность, но существует сопротивление, которое необходимо преодолеть. Он подчеркнул необходимость прекращения ограничений в оказании помощи Киеву со стороны стран-членов альянса.



Также он указал, что переизбрание Джо Байдена президентом США не обеспечивает продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона.

