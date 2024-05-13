История о том, что Ида Галич уже приступила к восстановлению своей фигуры после майских праздников, появилась в ее Telegram-канале. Она сообщила, что каждый день после майских праздников стремится уделить время тренировкам, даже если они очень короткие.
Она отметила, что выполняет различные упражнения, которые находит в интернете, и вот уже результаты налицо! По ее словам, как только у нее появится свободное время, она снова начнет заниматься танцами и боксом.
Ида Галич рассказала, что уже занималась спортом после майских праздников и планирует также начать регулярно растягиваться в ближайшем будущем.
В соцсетях Галич делилась информацией о том, что во время беременности набрала 22 килограмма и было трудно вернуться к своей прежней форме. В 2022 году она начала активно заниматься спортом: посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. Кроме того, она почти полностью отказалась от сладкого, разрешая себе "прелестную грешку" лишь один раз в неделю. Галич была удовлетворена результатами и снова начала придерживаться этого правила.
Ида Галич призывала своих подписчиц не превращать похудение в обожание, поскольку это может привести к неврозу. По ее мнению, не существует плохой или хорошей пищи, есть лишь более полезная, менее полезная и вредная еда. Звезда вдохновляла женщин и девушек не осуждать себя за "грешки в еде". Она утверждала, что можно стать лучше именно благодаря любви к себе, а не наоборот.
Фото: www.flickr.com/Ella Olsson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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