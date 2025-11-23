Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:27

Тропы скользят, скалы блестят: Таганай ограничил доступ туристов из-за ледяного шторма

На Таганае закрыли из-за гололеда смотровые площадки на Чёрной скале

Погодные условия на Таганае вновь стали поводом для временных ограничений: часть троп и смотровых площадок на Черной скале закрыли из-за ледяного дождя, который за несколько часов превратил туристические маршруты в сплошной слой гололёда. Администрация нацпарка предупреждает посетителей о рисках и просит учитывать изменения при планировании маршрутов.

Почему закрыли площадки и как долго продлятся ограничения

По информации сотрудников нацпарка, ледяной дождь стал основной причиной внезапного закрытия троп на Черной скале. Скользкое покрытие делает перемещение по маршрутам опасным даже для опытных туристов. Представители администрации отмечают, что безопасность посетителей остаётся приоритетом, особенно в условиях быстро меняющейся погоды в горной зоне.

В заявлении подчёркивается:

"Ледяной дождь превратил их в каток. Ограничение будет действовать до конца сегодняшнего дня и завтра. Но если обстановка изменится, мы снимем запрет и обязательно об этом оповестим".

Такой формат позволяет оперативно корректировать доступ в зависимости от состояния дорожек и прогноза синоптиков.

Ситуация на других маршрутах нацпарка

Утром аналогичные ограничения действовали на Семибратке — одном из популярных маршрутов среди посетителей. Однако там погодные условия улучшились, и тропу вновь открыли. Специалисты подчёркивают, что изменения происходят быстро, поэтому состояние маршрутов проверяется несколько раз в сутки.

Опыт прошлых лет показывает, что ледяной дождь — характерное явление для поздней осени в горах Южного Урала. Он создаёт кратковременные, но значительные препятствия для безопасного передвижения, особенно на открытых скальных участках. В таких условиях администрация парка вынуждена вводить временные запреты, чтобы исключить несчастные случаи.

