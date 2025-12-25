Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:24

Зимняя ловушка для авто, в которой тонут даже внедорожники: как проехать и не застрять

Ледяная колея может затянуть автомобиль на парковке — автоэксперт

Зимняя дорога умеет подбрасывать ловушки там, где их не ждёшь — особенно после снегопада и ночных заморозков. Одна из самых неприятных — ледяная колея, в которой машину "ведёт" и почти не слушается руля. Ошибка в одном движении может закончиться застреванием или лёгким, но обидным касанием соседнего авто. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему ледяная колея опаснее, чем кажется

Колея чаще всего появляется во дворах и на второстепенных проездах, где снег быстро укатывают колёсами, а затем он промерзает и превращается в скользкие борозды. В таких условиях автомобиль стремится ехать по заданной траектории, даже если водитель поворачивает руль. Особенно сложно приходится легковым моделям, когда борозды накатаны высокими внедорожниками: при малом клиренсе днище может "лечь на брюхо", и машина перестанет двигаться своим ходом.

Перед въездом в колею полезно оценить высоту бровок и свой дорожный просвет. Если есть сомнения, безопаснее выбрать траекторию по более ровному участку или искать объезд — это сбережёт и нервы, и бамперы, и пороги.

Как ехать по колее без лишнего риска

Главное правило — ехать ровно и предсказуемо. Резкие подруливания на льду часто заканчиваются тем, что машину затягивает в борозды, после чего кузов начинает раскачиваться, а габариты "гуляют" в стороны. На тесных дворовых проездах это особенно критично: если места мало и рядом стоят машины, лучше не пытаться "протиснуться любой ценой".

Скорость должна быть умеренной, но движение — непрерывным: в колее нежелательно останавливаться, резко притормаживать или давить на тормоз "на всякий случай". Оптимально поддерживать стабильный газ и контролировать траекторию, заранее выбирая место для манёвра. Если чувствуете, что автомобиль начинает сползать, не дёргайте руль — плавные действия обычно дают больше шансов сохранить контроль.

Как выбраться, если машину стянуло в борозды

Когда колёса оказались глубоко в ледяных направляющих, выехать "одним рывком" получается не всегда. Большую роль играет резина: зимние шины с хорошим сцеплением заметно упрощают задачу. Дальше помогает аккуратная работа с тягой и трансмиссией: машину пробуют раскачивать, постепенно поднимая колёса на бровку и фиксируя результат короткой остановкой. На коробках-"автоматах", роботах и вариаторах в такой момент удобнее перейти в ручной режим, чтобы точнее дозировать тягу и не провоцировать лишние переключения.

Полезная привычка для зимы — держать в багажнике небольшой мешок песка или противобуксовочные материалы: иногда достаточно подсыпать под ведущие колёса, чтобы автомобиль "зацепился" и вышел из ловушки. Если попытки не дают результата и машина уверенно сидит на днище, лучше остановиться вовремя и обратиться за помощью, чем перегреть агрегаты бесконечными пробуксовками.

