Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:47

Почему на льду нельзя тормозить: главная ошибка, из-за которой машину затягивает в колею

Низкое сцепление в ледяной колее раскачивает кузов автомобиля — автоэксперт

Зимняя дорога умеет удивлять даже тех, кто давно за рулем, но одна из самых неприятных ловушек сезона — ледяная колея. Она появляется после снегопадов и заморозков, особенно во дворах и на плохо очищенных участках, и легко провоцирует заносы, застревания и мелкие ДТП. При этом многие водители признаются: в автошколе их толком не учили, как правильно ехать по такой колее и как из нее выбраться. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему ледяная колея опаснее, чем кажется

Ледяная колея чаще всего образуется в местах, где коммунальные службы не успевают своевременно убирать снег и накат превращается в плотный лед. Особенно часто проблема встречается во дворах многоквартирных домов, где по одной и той же траектории ежедневно проезжают автомобили.

Главный риск — очень низкое сцепление. В колее машину может резко "стянуть" в борозды при незначительном движении рулем, из-за чего кузов начинает раскачиваться. Если рядом стоят другие автомобили или мало места для проезда, такой эффект легко заканчивается царапинами и притирками.

Начать нужно с клиренса и выбора траектории

Владелец автошколы советует первым делом оценить дорожный просвет автомобиля. Понимание клиренса помогает определить, сможет ли машина ехать по накатанной части или ей придется двигаться по бровкам.

Если колея накатана внедорожниками и глубокая, легковой автомобиль может просто лечь "на брюхо". В таком случае машина перестает двигаться без посторонней помощи, поэтому лучше не пытаться повторять траекторию более высоких машин. Более безопасный вариант — аккуратное движение по бровкам с постоянным контролем положения автомобиля.

Как ехать по колее, чтобы не застрять и не поцарапать соседей

Даже при правильно выбранной траектории важно учитывать габариты. Ледяная поверхность скользкая, и любое резкое движение рулем может утащить автомобиль в углубление. Кузов начинает раскачиваться, а при тесном дворовом проезде есть риск зацепить другое транспортное средство.

Если проезд слишком узкий и вероятность контакта с соседними машинами высока, инструктор советует не рисковать и поискать альтернативный путь — иногда проще объехать, чем потом устранять последствия.

Песок в багажнике: полезная привычка для загородных дорог

Жители частных поселков и небольших населенных пунктов тоже регулярно сталкиваются с колеей, особенно на нечищеных улицах. Поэтому опытные водители нередко возят в машине мешок песка.

Песок помогает, если колеса начинают проскальзывать, — его можно подсыпать под ведущую ось и получить дополнительное сцепление. Это простая мера, которая иногда экономит массу времени и избавляет от необходимости искать помощь.

Почему нельзя останавливаться и тормозить в колее

Один из ключевых советов — не останавливаться на участке с колеей и не сбрасывать скорость слишком резко. В таких условиях торможение ухудшает контроль над автомобилем и увеличивает вероятность "залипания".

Правильная тактика — проходить препятствие на ходу, с легким газом, без активного торможения. Это помогает сохранять устойчивость и не терять инерцию, которая часто является единственным "спасением" на льду.

Как выехать из колеи, если машину уже стянуло

Если автомобиль все же затянуло в борозды, выбраться своим ходом бывает сложно, особенно без опыта. В автошколе отмечают, что здесь важны два фактора: хорошая зимняя резина и работа с трансмиссией.

Обычно помогает раскачка кузова — постепенные движения, позволяющие машине "взбираться" на бровку. В процессе важно фиксировать положение автомобиля тормозом, чтобы не откатываться обратно. На машинах с автоматическими коробками, "роботами" и вариаторами рекомендуется перевести трансмиссию в ручной режим управления — так проще контролировать тягу и не перегружать коробку неправильными переключениями.

Ледяная колея — типичный зимний риск, который требует спокойствия и четких действий. Если заранее учитывать клиренс, правильно выбирать траекторию, не тормозить на льду и уметь раскачивать машину при застревании, вероятность неприятностей заметно снижается. А главное — водитель сохраняет контроль над ситуацией даже там, где большинство привычных приемов уже не работают, и не допускает ошибок в зимней езде.

