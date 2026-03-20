Святыни в пути: из руин под обстрелом в мастерские Сибири спасены древние церковные образы

В Новосибирском областном колледже культуры и искусств начала работу экспозиция "Возрождение сквозь века", представляющая более 150 отреставрированных икон из Луганской Народной Республики. Уникальная коллекция образов южнорусской школы письма XVII-XIX веков впервые демонстрируется за Уралом. Эти культурные ценности были спасены от разрушения и привезены в Сибирь для восстановления силами новосибирских специалистов. Часть работ после завершения реставрационного процесса уже отправилась обратно в Луганск, а оставшиеся экспонаты планируют вернуть в действующие храмы после окончания выставки.

Спасение культурного наследия

Работа по сохранению икон началась в 2023 году, когда возникла острая необходимость защиты предметов религиозного искусства в зоне боевых действий. Многие из представленных в Новосибирске экспонатов были найдены в поврежденных храмах на освобожденных территориях, другие святыни передали местные жители, которые бережно хранили их в своих семьях, несмотря на угрозы разрушения.

Координацией этой масштабной гуманитарной миссии занимается проект "Верим Делаем", возглавляемый волонтерами Сергеем и Еленой Мажириными. Именно их усилия позволили организовать безопасную логистику, благодаря которой исторические реликвии преодолели тысячи километров для качественного восстановления.

"Доставкой занимается семья волонтёров Сергей и Елена Мажирины, руководители проекта "Верим Делаем". С 2023 года они привезли в Новосибирск больше 150 икон. У каждого образа своя история, часть отреставрированных святынь уже вернули обратно в Луганск". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особенности реставрации

Процесс восстановления икон стал примером глубокой профессиональной работы сибирских реставраторов, которые столкнулись с множеством повреждений, накопленных за столетия и усугубленных недавними внешними факторами. Каждый предмет требовал индивидуального подхода, очистки красочного слоя и укрепления основы, чтобы вернуть первоначальный облик южнорусским образам.

Помимо исторических полотен, выставка знакомит посетителей с современными техниками церковного искусства. В частности, зрителям показывают авторские иконы, выполненные методом аэрографии на металле, что создает интересный визуальный контраст с классической живописью XVII-XIX веков.

Дальнейшая судьба святынь

После закрытия экспозиции в колледже культуры, основная часть восстановленных образов отправится в епархии Донбасса, где они займут свои места в отремонтированных храмах. Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта заключается именно в возвращении святынь в полноценный богослужебный обиход.

Выставка в Новосибирске стала значимым событием, объединившим усилия волонтеров, профессиональных реставраторов и представителей общественности. Этот жест поддержки со стороны сибирского региона позволяет сохранить память о южнорусской школе иконописи и восстановить утраченную связь времен для жителей Луганской Народной Республики.