Похвала Богородицы
© eib.xanthi.ilsp.gr by Неизвестный критский художник is licensed under Public domain
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 14:29

Святыни в пути: из руин под обстрелом в мастерские Сибири спасены древние церковные образы

В Новосибирском областном колледже культуры и искусств начала работу экспозиция "Возрождение сквозь века", представляющая более 150 отреставрированных икон из Луганской Народной Республики. Уникальная коллекция образов южнорусской школы письма XVII-XIX веков впервые демонстрируется за Уралом. Эти культурные ценности были спасены от разрушения и привезены в Сибирь для восстановления силами новосибирских специалистов. Часть работ после завершения реставрационного процесса уже отправилась обратно в Луганск, а оставшиеся экспонаты планируют вернуть в действующие храмы после окончания выставки.

Спасение культурного наследия

Работа по сохранению икон началась в 2023 году, когда возникла острая необходимость защиты предметов религиозного искусства в зоне боевых действий. Многие из представленных в Новосибирске экспонатов были найдены в поврежденных храмах на освобожденных территориях, другие святыни передали местные жители, которые бережно хранили их в своих семьях, несмотря на угрозы разрушения.

Координацией этой масштабной гуманитарной миссии занимается проект "Верим Делаем", возглавляемый волонтерами Сергеем и Еленой Мажириными. Именно их усилия позволили организовать безопасную логистику, благодаря которой исторические реликвии преодолели тысячи километров для качественного восстановления.

"Доставкой занимается семья волонтёров Сергей и Елена Мажирины, руководители проекта "Верим Делаем". С 2023 года они привезли в Новосибирск больше 150 икон. У каждого образа своя история, часть отреставрированных святынь уже вернули обратно в Луганск".

Особенности реставрации

Процесс восстановления икон стал примером глубокой профессиональной работы сибирских реставраторов, которые столкнулись с множеством повреждений, накопленных за столетия и усугубленных недавними внешними факторами. Каждый предмет требовал индивидуального подхода, очистки красочного слоя и укрепления основы, чтобы вернуть первоначальный облик южнорусским образам.

Помимо исторических полотен, выставка знакомит посетителей с современными техниками церковного искусства. В частности, зрителям показывают авторские иконы, выполненные методом аэрографии на металле, что создает интересный визуальный контраст с классической живописью XVII-XIX веков.

Дальнейшая судьба святынь

После закрытия экспозиции в колледже культуры, основная часть восстановленных образов отправится в епархии Донбасса, где они займут свои места в отремонтированных храмах. Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта заключается именно в возвращении святынь в полноценный богослужебный обиход.

Выставка в Новосибирске стала значимым событием, объединившим усилия волонтеров, профессиональных реставраторов и представителей общественности. Этот жест поддержки со стороны сибирского региона позволяет сохранить память о южнорусской школе иконописи и восстановить утраченную связь времен для жителей Луганской Народной Республики.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Цифровой шаман в смартфоне: в Тыве запустили интеллектуальную систему для планирования поездок вчера в 13:13

Регион решил радикально упростить жизнь гостям, внедрив умную систему вместо стандартных путеводителей и бумажных карт для навигации по местным тропам.

Читать полностью » Новый угол зрения на школьные травмы: прокуратура требует компенсацию за инцидент в Дъектиекской школе 18.03.2026 в 21:04

Инцидент в школе Дъектиек привел к тяжелым травмам ученика, и прокуратура требует компенсацию в суде.

Читать полностью » Между стройкой и жильем: неожиданные последствия соседства, которых никто не ждал в Иркутске 18.03.2026 в 20:59

Жители Иркутска страдают от соседства со строительством. Шум, трещины и блокировки становятся нормой жизни.

Читать полностью » Зимняя угроза тает вместе со снегом: инфекционный фон на Алтае стал в два раза безопаснее 18.03.2026 в 20:55

В алтайских регионах зафиксирована необычная динамика респираторных заболеваний, которая заставила медицинские службы изменить привычный режим работы больниц.

Читать полностью » Золотая жила Сибири найдена в управлении: промышленный оборот региона показал завидную динамику 18.03.2026 в 20:09

Отчёты профильных министерств зафиксировали неожиданный тренд в развитии ключевых отраслей республики, меняющий положение региона на экономической карте страны.

Читать полностью » Спортивное обновление и качественные дороги: где в Кемерово ждет глобальное благоустройство 18.03.2026 в 17:10

Обновление Кемерово продолжает радовать — новые дороги, парки и спортивные площадки изменят облик города.

Читать полностью » Рельсы в спячке: судьба трамвайного полотна на омском мосту после долгих споров определена 18.03.2026 в 16:38

Реконструкция важной транспортной артерии города вызвала вопросы у депутатов по поводу дальнейшей судьбы рельсов, проложенных над Иртышом много лет назад.

Читать полностью » Зерно с примесью: полевой надзор вскрыл опасные пробелы в учете иркутских фермеров 18.03.2026 в 16:18

В одном из хозяйств региона выявлены серьезные недочеты при работе с агрохимикатами, угрожающие балансу природы и качеству будущего зерна.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Летящие как птицы, или как кошки выживают после падений с высоты и что стоит учесть владельцам
ДФО
Вывески снимают маски: бизнес Владивостока начинает глобальную переделку фасадов
ДФО
От Владивостока до Суйфэньхэ за один присест: в РЖД готовятся к запуску долгожданного рейса
СКФО
Миллион покупок по лицу: регионы Северного Кавказа стремительно переходят на биометрию
СКФО
Небо над Дагестаном под прицелом: мониторинг безопасности перевели на усиленный режим
СФО
Шелковый путь обретает цифру: университеты Алтая открывают новые горизонты в работе с Китаем
ЮФО
Миллионы на перемены: в Сочи стартовал грантовый конкурс для активных местных жителей
ЮФО
Сочи уступает только вершинам: спрос на весенние туры в южную столицу бьёт рекорды
