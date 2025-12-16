Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тауэрский мост, Лондон, Англия
Тауэрский мост, Лондон, Англия
© commons.wikimedia.org by Shawn M. Kent is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 6:22

С виду обычные переправы, а внутри — история и вау-эффект: мир сходит с ума по этим мостам

Золотые Ворота, Тауэрский и Карлов мост вошли в подборку самых красивых мостов в мире — Trip.com

Мосты редко становятся главной целью путешествия, но именно они часто формируют облик города и остаются в памяти надолго. Эти сооружения соединяют берега, эпохи и культуры, превращаясь из утилитарных конструкций в настоящие символы стран. Некоторые из них узнают с первого взгляда, другие очаровывают атмосферой и историей. Об этом сообщает сайт Trip.com.

Мост Золотые Ворота, США

Один из самых узнаваемых мостов планеты расположен в Сан-Франциско и пересекает пролив, соединяющий залив с Тихим океаном. Его характерный оранжево-красный цвет выбран не случайно: он делает конструкцию заметной даже в плотном тумане, который здесь бывает регулярно. В тёмное время суток мост подчёркивает продуманная система подсветки, усиливающая его выразительность.

Строительство завершилось в 1937 году, и для своего времени проект считался выдающимся инженерным достижением. Подвесная конструкция протяжённостью около 2,7 километра потребовала возведения массивных бетонных опор прямо в воде. Сегодня мост остаётся не только важной транспортной артерией, но и популярной точкой для прогулок, велопоездок и фотографий с береговой линии.

Тауэрский мост, Великобритания

Темза богата известными переправами, однако именно Тауэрский мост стал визуальным символом Лондона. Его длина относительно невелика — около 244 метров, но архитектурное решение делает мост легко узнаваемым. Подъёмная конструкция с башнями-близнецами выполнена в неоготическом стиле и гармонично вписана в историческую застройку рядом с Лондонским Тауэром.

Мост был открыт в 1894 году после долгого общественного обсуждения проекта. За свою историю он неоднократно менял цвет: от тёмно-коричневого до серого, а в 1977 году был окрашен в красный, белый и синий оттенки в честь юбилея британской короны. Сегодня по нему можно пройтись пешком, проехать на автомобиле или велосипеде, наблюдая за жизнью центра города.

Сиднейский Харбор-Бридж, Австралия

Главная арка Сиднейской гавани — крупнейший стальной арочный мост в мире. Его массивная конструкция и характерный серый оттенок, получивший собственное название, давно стали частью городского пейзажа. С моста открывается вид не только на воду, но и на здание Сиднейского оперного театра.

Переправа была введена в эксплуатацию в 1932 году и имеет длину более километра. Гранитные пилоны по краям и мощная стальная арка создают ощущение монументальности. Особой популярностью пользуется BridgeClimb — организованное восхождение на арку, позволяющее увидеть панораму города с необычного ракурса.

Бруклинский мост, США

Соединяя Манхэттен и Бруклин, этот мост стал частью истории Нью-Йорка. Он был открыт в 1883 году и сегодня признан национальным историческим памятником. Красновато-коричневый оттенок металла, готические башни и система стальных тросов формируют классический облик, знакомый по фильмам и литературе.

Отдельная пешеходная дорожка делает мост популярным среди туристов и горожан. Здесь можно пройтись пешком или проехать на велосипеде, наблюдая за движением города и небоскрёбами. Для многих именно эта переправа становится первым знакомством с Нью-Йорком.

Понте Веккьо, Италия

Флоренция известна своей архитектурой, и Понте Веккьо занимает в ней особое место. Мост был построен в 1345 году и считается одним из старейших в стране. Несмотря на перестройки, он сохранил средневековый облик с характерными арками и плотно расположенными лавками.

Переправа полностью пешеходная и сравнительно небольшая, что располагает к неспешной прогулке. Магазины, сувениры и вид на реку Арно создают атмосферу, отличающую Понте Веккьо от большинства других мостов Европы, и хорошо вписываются в культурный ландшафт Италии.

Магере-Брюг, Нидерланды

В Амстердаме над рекой Амстел расположен Магере-Брюг, известный как "Тощий мост". Современная версия была построена в 1934 году на месте более старой деревянной конструкции XVII века. Белый цвет дерева и изящные кованые перила подчёркивают традиционный голландский стиль.

Мост двустворчатый, им пользуются пешеходы и велосипедисты, а под ним регулярно проходят лодки. С воды он выглядит особенно эффектно. Магере-Брюг также появлялся в классическом фильме о Джеймсе Бонде, что добавило ему популярности среди путешественников.

Карлов мост, Чехия

Карлов мост в Праге — пример того, как инженерное сооружение может стать музеем под открытым небом. Каменная переправа XIV века украшена готическими элементами и серией барочных статуй. Прогулка по мосту занимает более 500 метров и позволяет рассмотреть около 30 скульптур.

Мост закрыт для автомобилей, что создаёт спокойную атмосферу. Особенно впечатляюще он выглядит на рассвете или закате, когда отражения в Влтаве подчёркивают силуэт старого города.

Эти мосты показывают, как инженерная мысль и архитектура формируют характер городов. Они давно вышли за рамки своей практической функции и стали самостоятельными достопримечательностями, ради которых путешественники включают новые страны и города в свои маршруты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ сегодня в 2:18
Цены выросли, а спрос — ещё больше: почему новогоднее Золотое кольцо сметают заранее

Золотое кольцо снова в тренде на новогодние каникулы! Почему туристы выбирают исторические города и каковы цены на поездки? Удивительные факты от РСТ.

Читать полностью » Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — сегодня в 0:13
Поехал в Крым за морем, а вернулся с сумками: вот что сметают на рынках в первую очередь

Что привезти из Крыма: от натуральной косметики и сыров до специй, украшений и редких фруктов. Обзор сувениров, которые сохраняют атмосферу полуострова.

Читать полностью » Остров Бурано привлекает туристов тишиной и яркими домами — New York Post вчера в 22:50
30 минут от Венеции — и время ломается: остров, где цвет важнее скорости

Бурано — небольшой остров рядом с Венецией, где яркие дома, тишина лагуны и древние традиции создают особую атмосферу для путешествия без спешки.

Читать полностью » В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион вчера в 21:45
Глэмпинги и комфорт: Ярославская область задаёт новый формат отдыха

Ярославская область готовится к туристическому рывку: десятки новых отелей и глэмпингов, инвестиции в миллиарды рублей и ставка на устойчивый рост.

Читать полностью » Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов вчера в 21:23
Отпуск на краю карты стал массовым: Север неожиданно вошёл в моду

Север России перестал быть экзотикой: туристы всё чаще выбирают Арктику ради природы, гастрономии и новых впечатлений.

Читать полностью » Смена полётной программы Pegas привела к жалобам туристов вчера в 21:18
Отпуск по плану отменили без согласия: новогодний тур обернулся конфликтом с оператором

Изменение полётной программы Pegas Touristik привело к спору о возврате денег за тур в Венесуэлу и возможному досудебному разбирательству.

Читать полностью » Две трети россиян проведут Новый год в поездках по России — OneTwoTrip вчера в 21:03
Отель вместо ёлки: праздники всё чаще встречают не дома — и цифры говорят сами за себя

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в поездках — исследование показало, какие города и страны стали самыми востребованными.

Читать полностью » Следствие установило применение фосфина в гостинице Стамбула — полиция Турции вчера в 21:02
Номер блестит от чистоты — и убивает: тайная сторона гостиничной гигиены

Эксперт рассказал, как отличить номер после обработки от насекомых и какие признаки выдают опасную химию, способную испортить отпуск.

Читать полностью »

Новости
Дом
Шерстяное одеяло стирают в машине на холодной воде — Southern Living
Еда
Тыквенное пюре придаёт дрожжевой выпечке мягкость и естественную сладость — Russian Food
Наука
Генетика и археология раскрывают тайну висячих гробов Южного Китая и Таиланда — National Geographic
Питомцы
ИИ начали тестировать для интерпретации поведения домашних животных — The Guardian
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде ускорила восстановление бегунов после нагрузок — Independent
Садоводство
Строительство теплицы до последних заморозков ускоряет старт рассады
Туризм
Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия
Дом
Начинать генеральную уборку эффективнее всего с кухни — клинеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet