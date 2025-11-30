Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© mos.ru by М. Денисова. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:44

ГУМ-каток открыл сезон по-королевски: Навка показала сказку, которая оживает прямо на льду

Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в Москве

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в этом году превратилось в презентацию фрагмента нового ледового шоу Татьяны Навки, об этом сообщает РИА Новости. Олимпийская чемпионка представила часть новогоднего спектакля "Золушка", который готовится к премьере в декабре.

Фрагмент шоу и участники проекта

ГУМ-каток открылся в 20-й раз и станет доступен посетителям с 1 декабря по 1 марта 2026 года. В рамках церемонии Навка представила отрывок из будущего шоу — сцену встречи Золушки и Принца. Роли исполнили многократные чемпионы России, Европы и мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Сама Навка выступит в роли Феи-крёстной, Маргарита Дробязко сыграет Мачеху, а Повилас Ванагас — Короля.

Фигуристка подчеркнула, что спектакль основан на классической истории, но её команда переосмыслила сюжет.

"В этом году мы представим любителям фигурного катания и наших новогодних сказок самую волшебную сказку о любви и чуде "Золушка”. Эта сказка о том, что все в этой жизни может случиться. Главное — верить в добро, чудеса и следовать своим принципам", — рассказала Навка журналистам.

Визуальная концепция и подготовка

Авторы шоу сделали ставку на современные элементы. По словам Навки, зрителей ждут новая музыка, модные костюмы и эффектный 3D-мэппинг — как на льду, так и на экране. Такой подход должен придать классическому сюжету динамичный и актуальный вид.

Создание постановки, как отметила спортсменка, потребовало значительных усилий всей команды.

"Это очень долгая, кропотливая работа. Мы занимались им приблизительно девять месяцев. Осталось чуть меньше месяца до рождения "ребенка”", — отметила она.

Подготовка объединила хореографов, спортсменов, художников по костюмам и специалистов по визуальным технологиям.

Премьера и дальнейшие показы

Премьера "Золушки" назначена на 19 декабря на арене "Мегаспорт". Показами спектакль займёт праздничный период — выступления будут проходить до 8 января. Организаторы рассчитывают, что сочетание сильной спортивной команды и визуальных решений привлечёт как поклонников фигурного катания, так и зрителей, для которых шоу станет частью новогодних традиций.

