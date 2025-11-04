Под толщей воды — холодная статистика: МЧС просит ямальцев не испытывать судьбу

Жителям Надымского района ЯНАО напомнили: с 20 октября действует запрет на выход и выезд на лёд рек и водоёмов. По данным окружного управления МЧС, безопасным перемещение по льду станет только после 30 ноября, а выезд транспорта — не ранее 10 декабря.

"В Надымском районе продолжает действовать запрет на выход и выезд на лед водоемов, введённый 20 октября. Согласно установленным ограничениям, выезд самоходных транспортных средств на лед запрещен до 10 декабря, а выход людей — до 30 ноября", — сообщили в telegram-канале МЧС.

Почему запрет важен

Осенний лёд коварен — он кажется прочным, но на самом деле не выдерживает даже вес человека. В праздничные дни сотрудники МЧС провели профилактические рейды у водоёмов, напоминая рыбакам и местным жителям, что ранний выход на лёд может закончиться трагедией.

Инспекторы рассказали о типичных ошибках любителей зимней рыбалки и напомнили, что на первый лёд можно выходить только после официального разрешения спасателей.

Нарушители и риски

Несмотря на предупреждения, некоторые жители продолжают игнорировать запреты. Особую тревогу вызывают случаи, когда детей замечают на льду, играющих вблизи промоин и открытой воды.

В МЧС подчеркнули: даже кратковременное пребывание на непрочном льду опасно, а родителям стоит внимательнее следить за детьми.

Для сравнения, аналогичные ограничения уже введены в соседних городах: в Салехарде — с 15 октября, а в Ноябрьске — с 22 октября.