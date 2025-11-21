Рыбаки теперь — в зоне риска: в Тюмени объявили охоту на нарушителей на льду

В Тюмени усилили меры безопасности на водоемах, популярных среди рыбаков и любителей активного отдыха, в связи с риском выхода на неокрепший лед. Об этом сообщил URA. RU источник, знакомый с ситуацией, добавив, что в этом году зимние морозы, характерные для ноября, так и не пришли, что повлияло на формирование льда.

Опасности раннего выхода на лед

Несмотря на отсутствие устойчивого мороза и того, что лед на водоемах еще не стал безопасным, рыбаки и экстрималы продолжают выходить на поверхность водоемов, рискуя своей жизнью. Спасатели и волонтеры, дежурящие у популярных мест для рыбалки, предупреждают жителей о возможной опасности.

"Морозов, характерных для ноября, в Тюмени в этом году не было, лед на водоемах толком не встал. Несмотря на это, практически каждый день на него выходят рыбаки и простые любители экстрима", — сообщил источник агентства.

Спасатели напоминают, что выход на нестабильный лед может привести к трагическим последствиям.

Профилактическая акция "Безопасный лед"

С целью предотвращения несчастных случаев и повышения осведомленности среди граждан в Тюмени стартовала профилактическая акция "Безопасный лед". В рамках мероприятия сотрудники МЧС и волонтеры проводят регулярные рейды и обходы популярных водоемов, таких как озера Липовое, Тихое и Круглое. В этом году они уже посетили эти и другие места отдыха, чтобы предупредить жителей о рисках.

На официальном сайте ГУ МЧС Тюменской области указано, что все, кто заметит человека на тонком льду или станет свидетелем происшествия, должны немедленно позвонить по телефону 112 для оказания помощи.