Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 0:26

Рыбаки теперь — в зоне риска: в Тюмени объявили охоту на нарушителей на льду

В Тюмени усилили безопасность на водоемах из-за неокрепшего льда — URA.RU

В Тюмени усилили меры безопасности на водоемах, популярных среди рыбаков и любителей активного отдыха, в связи с риском выхода на неокрепший лед. Об этом сообщил URA. RU источник, знакомый с ситуацией, добавив, что в этом году зимние морозы, характерные для ноября, так и не пришли, что повлияло на формирование льда.

Опасности раннего выхода на лед

Несмотря на отсутствие устойчивого мороза и того, что лед на водоемах еще не стал безопасным, рыбаки и экстрималы продолжают выходить на поверхность водоемов, рискуя своей жизнью. Спасатели и волонтеры, дежурящие у популярных мест для рыбалки, предупреждают жителей о возможной опасности.

"Морозов, характерных для ноября, в Тюмени в этом году не было, лед на водоемах толком не встал. Несмотря на это, практически каждый день на него выходят рыбаки и простые любители экстрима", — сообщил источник агентства.

Спасатели напоминают, что выход на нестабильный лед может привести к трагическим последствиям.

Профилактическая акция "Безопасный лед"

С целью предотвращения несчастных случаев и повышения осведомленности среди граждан в Тюмени стартовала профилактическая акция "Безопасный лед". В рамках мероприятия сотрудники МЧС и волонтеры проводят регулярные рейды и обходы популярных водоемов, таких как озера Липовое, Тихое и Круглое. В этом году они уже посетили эти и другие места отдыха, чтобы предупредить жителей о рисках.

На официальном сайте ГУ МЧС Тюменской области указано, что все, кто заметит человека на тонком льду или станет свидетелем происшествия, должны немедленно позвонить по телефону 112 для оказания помощи.

"Профилактическая работа ведется для сохранения жизни и здоровья людей", — говорится на сайте ведомства.

