© commons.wikimedia.org by Vince Alongi from Delta, B.C., Canada is licensed under CC BY 2.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:02

Один шаг — и пропасть воды: рыбаки Новосибирска оказались на льдине, которую ветер унёс в открытое море

Спасатели эвакуировали 13 рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище — МЧС

Выходные на льду обернулись серьёзным происшествием для группы новосибирских рыбаков: они оказались на отколовшейся льдине в нескольких километрах от берега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Порывистый ветер и нестабильный ледяной покров быстро превратили их прогулку по водохранилищу в спасательную операцию.

Как развивалась ситуация на Обском море

Тринадцать человек вышли на лёд Новосибирского водохранилища вопреки запрету и предупреждениям синоптиков о непогоде. Ветер, метель и тонкий ледяной покров привели к тому, что льдина под ними отделилась и начала дрейфовать. По оперативным данным, расстояние до берега составляло от полутора до двух километров, что исключало самостоятельное возвращение.

Сигнал о происшествии поступил спасателям, и на место были направлены сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы региона. Эвакуация проходила в сложных условиях, однако всех участников рыбалки удалось вернуть на берег без травм. Спасатели подчёркивают, что подобные случаи нередко происходят именно в начале сезона ледостава, когда внешний вид льда вводит в заблуждение даже опытных любителей зимней рыбалки.

Погодные условия и предупреждения синоптиков

Накануне региональные службы предупреждали жителей об ухудшении погоды. В Новосибирской области и соседних регионах ожидались мокрый снег, метели, шквалистый ветер до 25 метров в секунду, снежные заносы и гололедица. В таких условиях ледяной покров на водоёмах становится крайне нестабильным, особенно на открытых участках водохранилища, где быстрые течения и порывы ветра приводят к разлому льда.

Прогноз на 24 ноября остаётся аналогичным, что увеличивает вероятность чрезвычайных ситуаций. Специалисты предупреждают о рисках повреждения линий электропередачи, падения деревьев, нарушений в работе транспорта и роста числа ДТП. Особое внимание уделяется водным объектам, где сезонный лёд пока не достиг безопасной толщины.

Риски на водоёмах и причины происшествий

По данным спасателей, в этот период наиболее вероятны происшествия на Новосибирском водохранилище, а также на реках Обь, Бердь, Иня, Омь и озёрах Чаны, Медвежье, Урюм и Сартлан. Основными факторами риска остаются выход людей на формирующийся лёд, несоблюдение правил поведения у воды и оставление детей без присмотра.

Спасатели отмечают, что несмотря на ежегодные предупреждения, любители рыбалки продолжают выходить на лёд слишком рано. Такие действия становятся причиной операций, требующих значительных сил и техники. Ведомство подчёркивает, что при текущих погодных условиях вероятность повторения подобных ситуаций остаётся высокой.

