© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Елена Малинина Опубликована сегодня в 9:59

Лёд сковал ветви — кажется, деревьям конец: когда помощь только навредит

Опасным признаком обледенения является заметный наклон ствола — Ольга Воронова

После ледяного дождя сад иногда выглядит так, будто деревья покрыли стеклом — ветви блестят, а кроны кажутся тяжёлыми и неподвижными. В такой момент рука сама тянется "спасать" растения, но лишние действия могут принести больше вреда, чем сам лёд. Главное — понять, когда помощь действительно нужна, а когда лучше просто переждать. Об этом сообщает EcoSever.

Когда вмешательство не требуется

По словам эксперта Союза садоводов России и телеведущей Ольги Вороновой, в большинстве случаев ледяной дождь не повод для срочных работ. Зимой деревья и кустарники находятся в глубокой спячке и не "реагируют" на сам факт обледенения. Если после непогоды ствол и основные ветви сохраняют нормальное положение и не выгнулись дугой, тревожиться не о чем: при оттепели лёд постепенно сойдёт сам.

Даже если тонкие веточки выглядят поникшими, это не обязательно означает повреждение. В холодный сезон им ещё предстоит пережить и мокрый снег, и снег с дождём, и очередные оттепели — подобные нагрузки типичны для зимы, и растения обычно выдерживают их без последствий.

Сигналы, что дереву нужна помощь

Опасной ситуация становится тогда, когда под тяжестью льда дерево или куст заметно наклоняются, а ветви "провисают" так, что появляется риск перелома. Ориентироваться стоит не на сам блеск и толщину наледи, а на форму растения. Если крона буквально тянет ствол в сторону или крупные ветви угрожающе прогнулись, тогда вмешательство может быть оправдано — особенно если речь идёт о ценном экземпляре на участке.

Как безопасно снять лёд с невысоких растений

Воронова подчёркивает: спасательные меры уместны только в ограниченных условиях. Речь о деревьях и кустарниках, которые действительно важны владельцу и при этом не выше двух метров — то есть тех, до которых можно добраться без риска для себя и без травмирования кроны.

"Eсли это что-то очень ценное и не выше двух метров, тогда просто надо до семидесяти градусов нагреть воду и этой водой облить. Может быть через автомойку или через опрыскиватель. Только не кипятком, а семьдесят градусов", — пояснила эксперт.

Ключевой момент здесь — температура: кипяток использовать нельзя. Смысл метода в том, чтобы ускорить сход льда, не "обжигая" кору и почки, которые остаются уязвимыми даже зимой.

Если нет возможности приехать в сад

Отдельно эксперт обращает внимание на типичную тревогу дачников: что делать, если участок далеко и оперативно добраться невозможно. В большинстве сценариев ничего критичного не произойдёт, потому что природный цикл сам "разрулит" проблему — лёд уйдёт с потеплением, а зимние осадки ещё не раз будут сменять друг друга.

"Если тонкие ветки поникли вообще ничего страшного. Они ничего не ощущают, и в течение зимы еще плюс будет. И дождь будет, и снег с дождем будет, и все это растает", — успокоила садовод.

В итоге стратегия проста: не торопиться и оценивать форму деревьев. Если нет опасного наклона и угрозы перелома, лучше дать природе сделать свою работу, а любые активные меры оставлять только для действительно ценных и невысоких растений.

