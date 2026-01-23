Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ледяной архив
Ледяной архив
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:56

Антарктида стала сейфом человечества: в лёд прячут информацию, которую мы можем потерять навсегда

Ученые заложили ледяные керны в хранилище на станции Конкордия — Popular Mechanics

Пока ледники по всему миру стремительно тают, ученые ищут способы спасти то, что исчезает вместе с ними. Речь идет не только о воде или ландшафтах, но и о уникальной информации о климате Земли, накопленной за сотни тысяч лет. Один из таких способов — создание ледяного архива в самом труднодоступном месте планеты. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Почему ученые спешат сохранить лед

Глобальное потепление уже привело к тому, что ежегодно планета теряет около 273 миллиардов тонн ледникового льда. Этот объем сопоставим с десятками лет мирового потребления пресной воды человеком. Ледники при этом выполняют куда более сложную роль, чем просто природные резервуары: они участвуют в регулировании климата, поддерживают экосистемы и отражают солнечное излучение, снижая нагрев поверхности Земли.

Последствия ускоренного таяния уже становятся заметны в разных регионах мира — от полярных широт до прибрежных городов, где повышение уровня океана усиливает риски затоплений и разрушения инфраструктуры. Подобные процессы напрямую связаны с деградацией ледников и ростом уровня моря, который уже угрожает историческим городам и туристическим центрам, как это происходит в Адриатике на фоне подъёма уровня моря.

Не менее важна и роль ледников как природных архивов. В толще льда сохраняются воздушные пузырьки, пыльца, частицы вулканического пепла и другие маркеры, позволяющие восстановить картину климата далекого прошлого. Потеря ледников означает утрату этих данных навсегда, поэтому ученые стремятся сохранить хотя бы часть образцов для будущих поколений.

"Сохраняя ледниковый лёд, мы продлеваем климатические наблюдения далеко за пределы периода инструментальных наблюдений и укрепляем научную основу глобального мониторинга климата", — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Заповедник ледяной памяти в Антарктиде

Решением стала идея создать Ice Memory Sanctuary — ледяное хранилище на станции "Конкордия" в Антарктиде. Это место выбрано неслучайно: станция расположена на высоком плато, где среднегодовая температура держится около -50 градусов Цельсия. Такие условия позволяют хранить ледяные керны без использования сложных энергетических систем и минимизируют риски, связанные с человеческим фактором или политическими кризисами.

Антарктида уже сегодня считается одной из самых уязвимых зон планеты. Ускоренное разрушение крупных ледниковых массивов усиливает неопределенность климатических прогнозов и повышает риск резкого подъёма уровня океана. Ученые внимательно следят за динамикой крупнейших ледников континента, включая те, чьё состояние вызывает особую тревогу, как в случае с ледником Туэйтса.

Сама камера хранилища вырублена на глубине около пяти метров под поверхностью. Ее размеры сравнительно скромные — около пяти метров в высоту и ширину и 35 метров в длину, но этого достаточно для размещения образцов со всего мира. В 2024 году создание хранилища было одобрено в рамках Системы Договора об Антарктике. Проект финансируется Фондом принца Альберта II и находится под управлением Фонда ледяной памяти.

Какие ледники попадут в хранилище

Первые ледяные керны уже доставлены в Антарктиду — они прибыли из европейских Альп. В дальнейшем в заповеднике планируется разместить образцы из Анд, Кавказа, Шпицбергена и Памира. Последний регион представляет особый интерес для ученых, поскольку некоторые памирские ледники до недавнего времени демонстрировали рост, что идет вразрез с глобальной тенденцией и требует дополнительного анализа климатических факторов.

В рамках одной из экспедиций были извлечены керны с ледникового купола Кон-Чукурбаши. Один образец отправился на хранение в Институт низкотемпературных исследований Университета Хоккайдо в Японии, а второй со временем станет частью антарктического ледяного архива. Такой подход позволяет распределять риски и обеспечивать доступ к данным разным научным центрам.

Создание ледяного хранилища в Антарктиде — это попытка сохранить память о климате Земли в момент, когда сами его свидетели стремительно исчезают. Проект объединяет ученых, государства и международные организации вокруг общей цели. Даже если ледники не удастся спасти физически, их история и данные смогут пережить столетия. Это дает науке шанс лучше понять прошлое и подготовиться к будущему.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фрагмент окаменевшей кожи нашли в пещерах Ричардс-Спур — палеонтолог Муни вчера в 10:32
Размером с ноготь, возрастом почти 300 млн лет: что скрывала пещера в Оклахоме

В пещере Ричардс-Спур найден фрагмент окаменевшей кожи возрастом 289 млн лет — трёхмерная чешуя подсказала ранние водосберегающие адаптации амниот.

Читать полностью » Гигантский вирус разрушает ядро клетки для размножения — The Journal of Virology 21.01.2026 в 17:31
Находка в Японии бросает вызов дарвинизму: вирусы могли быть архитекторами сложной жизни

В Японии обнаружили гигантский вирус, чьи свойства могут изменить взгляды на роль вирусов в эволюции сложной жизни и происхождение клеточного ядра.

Читать полностью » Подтопления в Пиране учащаются из за подъёма уровня моря — министр Йоже Новак 21.01.2026 в 15:29
Берег у Пирана меняется на глазах — вода приходит всё регулярнее: один прогноз звучит пугающе

Словения сталкивается с угрозой: повышение уровня моря и снижение кислорода в Адриатике угрожают Пирану, Изоле и Коперу, туризму и наследию — нужны меры.

Читать полностью » Пластиковые отходы используют как топливо в бедных городах — Nature Communications 21.01.2026 в 14:43
Еда с запахом свалки: бедные кварталы греются тем, что тихо калечит целые семьи

В беднейших городах мира пластиковые отходы всё чаще используют как топливо из-за нехватки газа и дров, что создаёт скрытую угрозу здоровью и экологии.

Читать полностью » Коридоры пирамиды Хуфу использовали для подъёма блоков — Earth 21.01.2026 в 13:39
Скорость строительства пирамиды Хуфу не укладывалась в голове — пока не всплыл вариант с внутренними коридорами

Учёные из Weill Cornell Medicine и профессор Шойринг выдвигают новую гипотезу об пирамиде Хуфу: внутри может скрываться система подъёма блоков, превращающая памятник в почти самодвижимый механизм. Узнайте детали проверки и какие методы планируют применить учёные.

Читать полностью » Глаголы создали ложное представление о возможностях ИИ — TCQ 21.01.2026 в 10:41
ИИ не думает и не знает — но слова делают его почти живым и заставляют верить в несуществующий разум

Как слова вроде знает и понимает меняют наше восприятие искусственного интеллекта и почему журналистский язык играет ключевую роль в разговоре об ИИ.

Читать полностью » Связь двух зон мозга блокирует действие при стрессе — Current Biology 21.01.2026 в 5:29
Ваша мотивация не слабая — она заблокирована: вот какой путь в мозге отвечает за прокрастинацию

Ученые обнаружили нейронный "тормоз мотивации", который мешает начинать действия в стрессовых условиях и может играть ключевую роль при депрессии и болезни Паркинсона.

Читать полностью » Модель показала избыток кислорода на Юпитере в 1,5 раза — Чикагский университет 20.01.2026 в 21:33
Считала Юпитер "чёрным ящиком" — вычисления впервые показали, сколько в нём кислорода

Новая симуляция объединяет химию и гидродинамику, чтобы увидеть глубже слои Юпитера. Узнайте, как кислород и вода помогают понять историю Солнечной системы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Очиститель для стёкол повреждает антибликовое покрытие телевизора — Southern Living
Красота и здоровье
Высокий уровень омега 3 в крови связан с более долгой жизнью — UK Biobank
Красота и здоровье
Ранние признаки болезней сердца выявили через кожу — Мюнхенский центр Гельмгольца
Красота и здоровье
Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu
Еда
Маскарпоне делает смузи кремовым без кислинки — The Takeout
Питомцы
Перед прививкой питомцу необходимо обеспечить спокойный режим без нагрузок — ветеринар Цыпленков
Спорт и фитнес
Правильное дыхание во время тренировок снижает одышку и усталость — тренеры
Питомцы
Стерилизованные кошки снизили потребность в энергии на 20–30% — Wamiz
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet