Антарктида стала сейфом человечества: в лёд прячут информацию, которую мы можем потерять навсегда

Пока ледники по всему миру стремительно тают, ученые ищут способы спасти то, что исчезает вместе с ними. Речь идет не только о воде или ландшафтах, но и о уникальной информации о климате Земли, накопленной за сотни тысяч лет. Один из таких способов — создание ледяного архива в самом труднодоступном месте планеты. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Почему ученые спешат сохранить лед

Глобальное потепление уже привело к тому, что ежегодно планета теряет около 273 миллиардов тонн ледникового льда. Этот объем сопоставим с десятками лет мирового потребления пресной воды человеком. Ледники при этом выполняют куда более сложную роль, чем просто природные резервуары: они участвуют в регулировании климата, поддерживают экосистемы и отражают солнечное излучение, снижая нагрев поверхности Земли.

Последствия ускоренного таяния уже становятся заметны в разных регионах мира — от полярных широт до прибрежных городов, где повышение уровня океана усиливает риски затоплений и разрушения инфраструктуры. Подобные процессы напрямую связаны с деградацией ледников и ростом уровня моря, который уже угрожает историческим городам и туристическим центрам, как это происходит в Адриатике на фоне подъёма уровня моря.

Не менее важна и роль ледников как природных архивов. В толще льда сохраняются воздушные пузырьки, пыльца, частицы вулканического пепла и другие маркеры, позволяющие восстановить картину климата далекого прошлого. Потеря ледников означает утрату этих данных навсегда, поэтому ученые стремятся сохранить хотя бы часть образцов для будущих поколений.

"Сохраняя ледниковый лёд, мы продлеваем климатические наблюдения далеко за пределы периода инструментальных наблюдений и укрепляем научную основу глобального мониторинга климата", — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Заповедник ледяной памяти в Антарктиде

Решением стала идея создать Ice Memory Sanctuary — ледяное хранилище на станции "Конкордия" в Антарктиде. Это место выбрано неслучайно: станция расположена на высоком плато, где среднегодовая температура держится около -50 градусов Цельсия. Такие условия позволяют хранить ледяные керны без использования сложных энергетических систем и минимизируют риски, связанные с человеческим фактором или политическими кризисами.

Антарктида уже сегодня считается одной из самых уязвимых зон планеты. Ускоренное разрушение крупных ледниковых массивов усиливает неопределенность климатических прогнозов и повышает риск резкого подъёма уровня океана. Ученые внимательно следят за динамикой крупнейших ледников континента, включая те, чьё состояние вызывает особую тревогу, как в случае с ледником Туэйтса.

Сама камера хранилища вырублена на глубине около пяти метров под поверхностью. Ее размеры сравнительно скромные — около пяти метров в высоту и ширину и 35 метров в длину, но этого достаточно для размещения образцов со всего мира. В 2024 году создание хранилища было одобрено в рамках Системы Договора об Антарктике. Проект финансируется Фондом принца Альберта II и находится под управлением Фонда ледяной памяти.

Какие ледники попадут в хранилище

Первые ледяные керны уже доставлены в Антарктиду — они прибыли из европейских Альп. В дальнейшем в заповеднике планируется разместить образцы из Анд, Кавказа, Шпицбергена и Памира. Последний регион представляет особый интерес для ученых, поскольку некоторые памирские ледники до недавнего времени демонстрировали рост, что идет вразрез с глобальной тенденцией и требует дополнительного анализа климатических факторов.

В рамках одной из экспедиций были извлечены керны с ледникового купола Кон-Чукурбаши. Один образец отправился на хранение в Институт низкотемпературных исследований Университета Хоккайдо в Японии, а второй со временем станет частью антарктического ледяного архива. Такой подход позволяет распределять риски и обеспечивать доступ к данным разным научным центрам.

Создание ледяного хранилища в Антарктиде — это попытка сохранить память о климате Земли в момент, когда сами его свидетели стремительно исчезают. Проект объединяет ученых, государства и международные организации вокруг общей цели. Даже если ледники не удастся спасти физически, их история и данные смогут пережить столетия. Это дает науке шанс лучше понять прошлое и подготовиться к будущему.