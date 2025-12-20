Марсианские бури, радиация и −120°C: один материал неожиданно закрывает все угрозы

Марсианские города изо льда больше не выглядят чистой фантазией. Учёные всерьёз обсуждают возможность использовать замёрзшую воду Красной планеты как основной строительный материал для будущих баз. Лёд на Марсе может оказаться не просто ресурсом, а ключевым элементом выживания. Об этом сообщает Science.

Лёд как основа марсианской архитектуры

На Марсе сосредоточены огромные запасы замёрзшей воды — как на поверхности, так и под слоем грунта. По оценкам исследователей, их объём превышает пять миллионов кубических километров. Учёные предлагают задействовать этот природный резерв для создания защитных и изолированных жилых модулей, не зависящих от постоянных поставок материалов с Земли. Подобный подход укладывается в более широкий тренд на использование местных ресурсов, который уже обсуждается в контексте внеземного строительства на Марсе.

Моделирование показало, что толстые ледяные оболочки способны значительно смягчить экстремальные условия планеты. При внешних температурах до -120 градусов Цельсия несколько метров льда могут удерживать внутри среды обитания температуру около -20 градусов. Это всё ещё далеко от комфортных земных условий, но уже существенно упрощает поддержание жизни и работу оборудования.

Руководитель исследования Рафид Куайюм, бывший студент Гарвардского университета, подчёркивает, что использование местных ресурсов снижает стоимость и сложность межпланетных миссий. Такой подход может стать важным шагом к устойчивому присутствию человека за пределами Земли.

Защита от радиации и свет для жизни

Отсутствие плотной атмосферы делает Марс уязвимым для ультрафиолетового и космического излучения. Именно здесь лёд проявляет ещё одно важное качество. Он эффективно блокирует опасные УФ-лучи, при этом пропуская видимый и инфракрасный свет.

Благодаря этому ледяные конструкции могут одновременно служить защитным барьером и источником естественного освещения. Это особенно важно для длительных миссий, где свет необходим не только для физического здоровья, но и для психологического состояния астронавтов. Дополнительным фактором становится необходимость точной синхронизации работы баз и техники с учётом того, что время на Марсе течёт иначе, чем на Земле, что влияет на навигацию и системы жизнеобеспечения.

Сочетание прозрачности и экранирующих свойств делает лёд уникальным материалом, который сложно заменить другими ресурсами в условиях другой планеты.

Сложности и ограничения ледяного строительства

Несмотря на перспективы, у идеи есть серьёзные ограничения. Для возведения даже одного жилого модуля требуется перерабатывать значительные объёмы льда — около 15 квадратных метров в день. По данным журнала Science, энергозатраты на этот процесс сопоставимы с потреблением Международной космической станции.

Дополнительную угрозу представляют марсианские пылевые бури. Оседающая на поверхности пыль снижает прозрачность льда и ухудшает его теплоизоляционные свойства. Это делает конструкции менее эффективными и увеличивает риски для обитателей.

В качестве решения учёные рассматривают нанесение защитного водостойкого покрытия, которое предотвратит испарение льда в разреженной атмосфере. Однако такие материалы, вероятно, придётся доставлять с Земли, что частично нивелирует преимущества местного строительства.

"Важно думать об освоении космоса в среднесрочной перспективе, а не только о том, что мы собираемся делать в ближайшие несколько лет", — сказал планетолог Робин Вордсворт из Гарвардского университета.

Идея ледяных городов на Марсе пока остаётся экспериментальной, но она показывает, как нестандартные решения могут изменить подход к космической колонизации. Использование ресурсов самой планеты постепенно превращает далёкую мечту о марсианских поселениях в предмет научного расчёта и инженерных экспериментов.