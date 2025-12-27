Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 8:19

Лёд касается кожи — и время отступает: эффект, который замечают уже через несколько недель

Утреннее протирание лица льдом повысило упругость кожи — дерматологи

Утренний уход за кожей может начинаться не с привычного умывания, а с простой процедуры, известной ещё нашим бабушкам. Холод способен запустить в коже процессы, которые сложно заменить даже дорогими средствами. Речь идёт о протирании лица льдом — методе, который до сих пор остаётся актуальным в домашней косметологии. Об этом сообщает издание "Гастрономъ".

Почему лёд работает

Контакт кожи с холодом действует как мягкий стресс, на который организм реагирует активизацией внутренних механизмов. Сосуды сначала сужаются, а затем расширяются, усиливая приток крови и кислорода к клеткам. В результате кожа выглядит более свежей, плотной и отдохнувшей уже через несколько минут после процедуры.

Такой эффект особенно ценен на фоне распространённых ошибок утреннего ухода, когда, например, используется слишком горячая вода, способная нарушать естественный защитный барьер кожи, о чём подробно говорится в материале про утреннее умывание лица. Лёд, напротив, работает мягче и помогает сохранить естественный баланс.

Как правильно протирать лицо льдом

Чтобы процедура принесла пользу, важно соблюдать несколько правил. Лёд не должен задерживаться на одном участке кожи: движения должны быть лёгкими и скользящими, строго по массажным линиям. Это помогает избежать переохлаждения и снижает риск раздражения.

После завершения процедуры лицо не рекомендуется вытирать полотенцем или салфеткой. Влага должна высохнуть естественным образом — так кожа получит дополнительное увлажнение. Когда поверхность полностью подсохнет, можно нанести крем, подходящий по типу кожи. Также стоит помнить, что косметический лёд не хранится долго: обычный — не более семи дней, а приготовленный на основе фруктовых или овощных соков — до четырёх.

Когда от льда лучше отказаться

Несмотря на простоту метода, он подходит не всем. При наличии выраженной сосудистой сетки, воспалённых элементов или повреждений кожи от процедуры стоит отказаться. Холод может усилить раздражение и замедлить заживление.

Особую осторожность стоит проявлять людям, склонным к утренней припухлости лица, поскольку отёки нередко связаны с нарушением лимфатического оттока, о чём рассказывается в материале про отёчность лица по утрам. В таких случаях холод может дать кратковременный эффект, но не устранить причину.

Домашние рецепты косметического льда

Состав льда можно подбирать в зависимости от потребностей кожи. Один из универсальных вариантов — лёд из зелёного чая. Он подходит для любого типа кожи, хорошо тонизирует и освежает. Для приготовления достаточно заварить крепкий чай, остудить его и разлить по формочкам.

Для жирной и комбинированной кожи часто используют отвар лаврового листа. Такой лёд помогает сузить поры, уменьшить покраснения и оказывает успокаивающее действие. Лавровые листья отваривают, дают настояться, затем процеживают и замораживают получившуюся жидкость.

Жирной коже также подойдёт лимонный лёд. Он обладает выраженным тонизирующим эффектом и помогает справляться с расширенными порами. В минеральную негазированную воду добавляют лимонный сок, тщательно перемешивают и замораживают.

Для комбинированной кожи нередко выбирают лёд на основе картофельного сока. Он помогает снизить покраснения и выровнять тон лица. Свежевыжатый сок картофеля разводят минеральной водой и разливают по формочкам.

Регулярное и аккуратное использование косметического льда может стать заметным дополнением к базовому уходу. Этот простой ритуал не требует серьёзных затрат, но при грамотном подходе помогает коже выглядеть более здоровой и ухоженной.

