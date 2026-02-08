Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гололед на дороге
© NewsInfo.Ru by Иван Рогов is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:57

Такого не ожидали — разработка для Марса начала спасать автомобили на коварных зимних трассах

Казалось бы, самые опасные сюрпризы на зимней дороге давно известны каждому водителю. Однако ученые продолжают искать способы заранее предупреждать о том, что глазом не увидеть. Новая разработка позволяет распознавать лед и ледяной дождь еще до того, как автомобиль попадает на скользкий участок. Технология пришла в автопром из космических исследований и уже доказала свою эффективность. Об этом сообщает издание "За рулем".

Космические идеи для земных дорог

В основе новой системы лежат наработки, созданные для изучения климата и поверхности Марса. Профессор климатологии и космических наук Мичиганского университета Нилтон Ренно изначально занимался поиском воды и льда в марсианском грунте. Со временем стало ясно, что эти методы могут быть полезны и в условиях земной зимы, где лед часто образуется внезапно и остается незаметным для водителя.

Исследователи адаптировали космические технологии под реальные дорожные условия. Цель была простой и практичной — научить автомобиль заранее понимать, что впереди скользко, и вовремя предупреждать человека за рулем. Это особенно актуально в периоды резких перепадов температуры, когда асфальт может покрываться тонкой ледяной пленкой без видимых признаков опасности.

Как устроена система датчиков

Разработка состоит из двух компактных сенсоров, работающих в паре. Первый датчик использует микроволновое излучение и устанавливается непосредственно на кузов автомобиля. Он мгновенно определяет, покрыта ли поверхность машины водой или льдом, что часто указывает на потенциально опасные погодные условия.

Второй элемент системы — инфракрасный лазерный датчик, направленный вперед по ходу движения. Он анализирует воздух перед автомобилем, фиксируя наличие мельчайших капель ледяного дождя или кристаллов льда. Кроме того, лазер способен выявлять гололед непосредственно на дорожном полотне, что напрямую влияет на торможение и устойчивость машины. Подобные риски хорошо известны специалистам: в зимних условиях тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы, а времени на реакцию у водителя становится заметно меньше. При обнаружении угрозы система подает сигнал и рекомендует снизить скорость.

Почему это действительно важно

По данным Мичиганского университета, гололед становится причиной примерно каждой пятой аварии, связанной с погодными условиями. При этом даже небольшое снижение скорости способно существенно повлиять на исход ситуации. Ученые отмечают, что уменьшение скорости всего на 5-15 км/ч может вдвое сократить риск тяжелых последствий при столкновении.

"Вы можете спасти множество жизней, просто сбавив скорость, когда заранее знаете о скользком участке", — подчеркивает профессор Нилтон Ренно.

Дополнительную роль здесь играют электронные помощники автомобиля. Однако зимой они работают не всегда так, как ожидает водитель: например, ABS на чистом льду может увеличивать тормозной путь, если сцепление практически отсутствует. Именно поэтому раннее предупреждение о дорожных условиях становится ключевым фактором безопасности.

От авиации к обычным автомобилям

Подобные датчики уже применяются в авиации, где обледенение представляет серьезную угрозу безопасности полетов. Там системы раннего обнаружения давно стали стандартом и доказали свою эффективность в самых сложных погодных условиях. Перенос этой технологии в автомобильную сферу выглядит логичным шагом, особенно для регионов с суровыми зимами и частыми оттепелями.

В перспективе такие сенсоры могут стать частью штатных систем помощи водителю. Это позволит заранее реагировать на скрытые погодные риски, снижать вероятность аварий и делать зимние поездки более предсказуемыми даже там, где дорога кажется безопасной лишь на первый взгляд.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

