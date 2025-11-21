Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:02

Российский дуэт перепрошил катание: новая техника Шевченко и Ежлова меняет их скорость и почерк на льду

Россияне внедрили новую технику скольжения — фигурист Ежлов

Российский дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова в новом сезоне пробует себя в обновлённой технике скольжения. Оба фигуриста отмечают, что изменения стали возможны благодаря дополнительной работе под руководством известного тренера Алексея Горшкова. Предложил этот формат сотрудничества постановщик и хореограф Илья Авербух. Для пары это стало важным опытом, который помог расширить технический диапазон и по-новому взглянуть на свои возможности на льду.

Как проходила работа с Алексеем Горшковым

Шевченко рассказывает, что начало сотрудничества совпало с плотным соревновательным графиком. До первого этапа Гран-при России оставалось мало времени, и внедрение новой техники пришлось совмещать с подготовкой программ.

"Мы действительно начали сотрудничать с Алексеем Горшковым, — рассказала Шевченко. — Начали еще до первого этапа Гран-при России в Магнитогорске, и мы очень благодарны за работу с нами. Но получилось так, что времени было мало. То новое, что мы почерпнули от Алексея Юрьевича, немножко потерялось в процессе подготовки к соревнованиям. К нашему следующему этапу Гран-при — в Москве — мы уже готовились самостоятельно. Кое-где упростили элементы, где-то вернули то, что у нас уже хорошо получается.”

Ежлов отмечает, что приглашение Авербуха стало неожиданным и в то же время своевременным. Тренировочный процесс с Горшковым дал дуэту инструменты, которых им ранее недоставало.

"Еще после контрольных прокатов к нам подошел Илья Изяславич Авербух и спросил, не хотим ли мы немного поработать с Алексеем Юрьевичем, — рассказал Ежлов. — Мы почерпнули для себя совершенно иную технику конька. У него очень много упражнений, направленных на широту катания. Начинают работать те группы мышц, которые раньше мы не задействовали.”

Что изменилось в технике дуэта

Работа с новым тренером позволила изменить подход к катанию: акцент сместился на амплитуду движений, контроль корпуса и взаимодействие с льдом. Такие упражнения часто используют пары, стремящиеся увеличить скорость и траекторию на дорожках шагов, а также улучшить скольжение в связках.

Команда отмечает, что новые навыки требуют времени для закрепления. В сложных программах, когда график соревнований плотный, часть нововведений стирается из-за необходимости сосредоточиться на стабильности. Однако базовые принципы "широты шага" и мышечного баланса дуэт планирует продолжать развивать.

Сравнение: выступления Шевченко/Ежлова на этапах Гран-при России

Этап Город Итоговая сумма баллов Характеристика выступления
Первый этап Магнитогорск 161,05 адаптация к обновлённой технике, упрощение отдельных элементов
Второй этап Москва 171,08 более уверенная программа, возврат сильных сторон дуэта

Советы шаг за шагом: как танцевальным парам осваивать новую технику

  1. Начинать внедрение изменений в межсезонье, когда нет давления стартов.

  2. Отрабатывать упражнения вне программы: на дорожках, вращениях, переходах.

  3. Периодически снимать тренировочный процесс на видео, чтобы отслеживать динамику.

  4. Работать с тренерами по ОФП для укрепления мышц корпуса и спины, важных для амплитуды шагов.

  5. Переносить новые элементы в программу постепенно — от простых связок к полноценным фрагментам танца.

Эти методы используются многими танцевальными дуэтами мирового уровня и позволяют мягко внедрять изменения без потери качества исполнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: резкое обновление всей техники перед стартами.
→ Последствие: нестабильность элементов, снижение общей оценки.
→ Альтернатива: частичное внедрение — по одному компоненту за цикл подготовки.

• Ошибка: игнорирование физических особенностей партнеров.
→ Последствие: риск травм, перегрузка мышц.
→ Альтернатива: адаптация упражнений под конкретные пары.

• Ошибка: возвращение к старым паттернам без анализа причин.
→ Последствие: застой в техническом росте.
→ Альтернатива: работа с тренером над устранением слабых мест.

А что если дуэт продолжит тренироваться с Горшковым?

Если сотрудничество возобновится и будет регулярным, пара сможет закрепить новую технику и вывести её на соревновательный уровень. Это может повысить их баллы за компоненты, улучшить владение льдом и добавить выразительности композициям. В долгосрочной перспективе работа с тренером-специалистом по скольжению помогает танцевальным дуэтам повышать конкурентоспособность на национальных стартах.

Плюсы и минусы обновления техники в середине сезона

Плюсы Минусы
Быстрый рост качества катания Есть риск потерять стабильность программ
Появление новых выразительных инструментов Усложнение подготовки к соревнованиям
Возможность пересобрать программу с более сильными элементами Требуется больше времени на адаптацию

FAQ

Как пары обычно осваивают новые элементы?
Постепенно: через многократные повторения на дорожках шагов, отдельно от программы и только затем — в соревнованиях.

Сколько длится адаптация к новой технике скольжения?
От нескольких недель до пары месяцев, в зависимости от сложности элементов и уровня подготовки дуэта.

Что лучше: сохранять старую технику или обновлять её?
Оптимально сочетать: поддерживать сильные стороны и точечно улучшать слабые.

Мифы и правда

Миф: новая техника всегда даёт быстрый рост баллов.
Правда: в краткосрочной перспективе возможны и откаты, пока элементы не стабилизируются.

Миф: изменения можно внедрить за несколько тренировок.
Правда: техника скольжения требует длительной работы мышц и координации.

Миф: дуэты редко меняют стиль катания.
Правда: топ-пары регулярно обновляют технику, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Сон и психология

Интенсивный соревновательный график и работа над сложными элементами часто приводят к эмоциональной нагрузке. Спортсменам важно соблюдать режим восстановления, контролировать сон и избегать переутомления перед стартами — это напрямую влияет на стабильность исполнения и концентрацию на льду.

Три интересных факта о танцах на льду

  1. Большинство упражнений на амплитуду шага выполняются на одной ноге и требуют сильных мышц корпуса.

  2. Танцевальные пары чаще всего меняют наставников для краткосрочных консультаций, чтобы получить новый взгляд на технику.

  3. Ширина катания и скорость — ключевые параметры, по которым судьи оценивают мастерство дуэта помимо хореографии.

Исторический контекст: развитие российских танцев на льду

Российская школа танцев на льду известна традициями работы над скольжением, музыкальностью и деталями рисунка. Ещё в 1990-е годы тренеры формировали подход, в котором техника опиралась на баланс, амплитуду и связность движений. Современные дуэты продолжают эту линию, объединяя опыт старших специалистов и новые элементы, соответствующие изменившимся требованиям ISU. История Шевченко и Ежлова вписывается в давнюю практику точечного сотрудничества с разными наставниками, что помогает расширять технический потенциал спортсменов.

