Мороженое
© flickr.com by shiraga is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:29

Сладкий холод в промышленных масштабах: сибирские мощности вошли в элиту крупнейших заводов

Омское подразделение компании "Арнест ЮниРусь" заняло третью строчку в списке крупнейших производителей мороженого в России по итогам 2025 года. Исследование подготовили аналитики агентства Milknews совместно с консалтинговой структурой Streda Consulting. Согласно опубликованным данным, объем выпускаемой продукции на омских мощностях достиг 45,5 тысячи тонн. Показатель продемонстрировал небольшое снижение относительно 2024 года, сократившись на 6,8 процента. Рейтинг был сформирован на основе официальных отчетов предприятий с последующей перепроверкой через независимые финансовые источники.

Итоги производственного года

Омская площадка "Арнест ЮниРусь" остается одним из ключевых игроков в молочной промышленности страны. Несмотря на то что общий объем производства в 45,5 тысячи тонн оказался ниже показателей предыдущего отчетного периода, предприятие сохранило позиции в элите индустрии. Рыночная конъюнктура 2025 года потребовала от крупных заводов пересмотра логистических цепочек и объемов выпуска.

Снижение показателей почти на семь процентов отражает общие тенденции внутри сектора, где даже крупнейшие компании сталкиваются с необходимостью оптимизации ресурсов. Удержание места в тройке лидеров указывает на высокую адаптивность производственных линий и наличие устойчивого спроса в регионах присутствия бренда. Статистика подтверждает, что даже при сокращении валового выпуска технологическая база компании остается одной из самых мощных в стране.

Кто лидирует на рынке

Первое место в актуальном списке удержала группа компаний "Айсберри", объем производства которой составил 76 тысяч тонн. Хотя это значение сократилось на 3,6 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, отрыв от ближайших конкурентов остается значительным. Второе место заняла группа компаний "Ренна", которая в течение года выпустила 50,5 тысячи тонн продукции.

Конкуренция среди производителей десертов остается высокой, а разрыв между игроками первой тройки подчеркивает консолидацию рынка вокруг нескольких крупных холдингов. Стабильность производителей в условиях меняющейся стоимости сырья и изменения потребительских предпочтений является определяющим фактором для попадания в топ-списки агентств.

"Стабильное присутствие крупных игроков в подобных отчетах свидетельствует о зрелости местной инфраструктуры, способной поддерживать масштабные темпы выпуска. Аналитика такого уровня позволяет регионам видеть реальный вклад предприятий в общую экономическую картину страны. Даже при незначительных колебаниях объемов производства сохранение позиций в топе говорит о слаженной работе управленческого аппарата. Важно оценивать эти данные не только как сухие цифры, но и как индикатор развития промышленного потенциала конкретных территорий".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Достоверность данных

Методология составления рейтинга опирается на прямые данные, предоставляемые самими участниками рынка в отчетный период. Эксперты Milknews и Streda Consulting провели процедуру верификации показателей, исключив возможные погрешности в предоставленной отчетности. Это делает результаты исследования репрезентативными для анализа текущего состояния молочной отрасли в целом.

Для корректировки данных аналитики использовали дополнительные источники, позволяющие оценить реальный оборот товаров. Комплексный подход обеспечил высокую точность и позволил избежать искажений, свойственных для первичной статистики без внешней проверки. Такой подход к отчетности становится стандартом для оценки эффективности крупных производственных комплексов в Российской Федерации.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

