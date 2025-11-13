Лед под запретом: Сургут и Нефтеюганск жестко накажут тех, кто погуляет по замерзшим водоемам

В Сургуте (ХМАО) вступил в силу запрет на выход на лед, который будет действовать до 15 декабря 2025 года. Власти города предупреждают, что за нарушение этого правила гражданам грозят административные штрафы до 3000 рублей.

Как работает запрет?

Запрещается не только выходить на лед, но и выезжать на него на транспортных средствах. В случае нарушения этих правил гражданам грозит административная ответственность. В частности, за выход на лед или выезд транспортного средства на него предусмотрены штрафы до 1000 рублей, а за нарушение безопасности детей на водоемах — штрафы для родителей до 3000 рублей.

Кроме Сургута, этот запрет распространяется также на территорию Нефтеюганского района, где выходить на лед нельзя до 22 декабря 2025 года.