iPhone 14 Plus, представленный осенью 2022 года, заметно подешевел в России. С начальной стоимости в 95 тысяч рублей он подешевел почти на треть, достигнув цены в менее 65 тысяч рублей спустя почти два года.
В некоторых магазинах цена может быть ещё ниже, около 60,9 тысяч рублей, хотя конкретные цифры зависят от региона и характеристик модели, таких как объем памяти и наличие SIM-лотка.
iPhone 14 Plus обладает 6,7-дюймовым OLED-экраном, двойной 12-мегапиксельной камерой и чипом Apple A15 Bionic, предлагая хорошую автономность и производительность.
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