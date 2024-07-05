Новый iPhone 16 Pro предложит улучшенные характеристики при сохранении стоимости предыдущей модели в $999. Среди новшеств - увеличенный до 6,3 дюймов OLED-экран Samsung с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.
За производительность отвечает чипсет Apple A18 Pro с 8 ГБ оперативной памяти.
Несмотря на интеграцию ИИ-системы, объем памяти не увеличен. Аккумулятор остается на уровне 3577 мАч. Камера обновлена до трех модулей: два 48 Мп и один 12 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным зумом. Также добавлена поддержка Wi-Fi 7 и новая кнопка Capture Button для управления камерой.
Фото: commons.wikimedia.org/SimonWaldherr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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