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Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999
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Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999

Новый iPhone 16 Pro предложит улучшенные характеристики при сохранении стоимости предыдущей модели в $999. Среди новшеств - увеличенный до 6,3 дюймов OLED-экран Samsung с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

За производительность отвечает чипсет Apple A18 Pro с 8 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на интеграцию ИИ-системы, объем памяти не увеличен. Аккумулятор остается на уровне 3577 мАч. Камера обновлена до трех модулей: два 48 Мп и один 12 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным зумом. Также добавлена поддержка Wi-Fi 7 и новая кнопка Capture Button для управления камерой.

Фото: commons.wikimedia.org/SimonWaldherr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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