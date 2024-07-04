Apple анонсировала новый инструмент для портирования игр, Game Porting Toolkit 2, который позволяет адаптировать компьютерные игры для iOS 18. Теперь разработчики смогут легче переносить игры с ПК на Mac и далее на устройства iPhone и iPad.
Инструмент был впервые представлен в прошлом году и изначально использовался для переноса игр с Windows на Mac, иногда без изменений в исходном коде. Новая версия, представленная в рамках конференции WWDC и операционной системы macOS Sequoia, теперь включает функции для упрощения переноса игр на iOS и iPadOS, что позволяет играм для Mac работать нативно на iPhone и iPad.
Обновление также привносит улучшения в графическую производительность, поддержку трассировки лучей для совместимых устройств и поддержку инструкций AVX2.
В настоящее время доступна бета-версия Game Porting Toolkit 2 для разработчиков, а полный релиз ожидается этой осенью вместе с обновлениями операционных систем Apple.
Фото: flickr.com/Stock Catalog (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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