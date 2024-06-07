Apple прекратила бесплатную замену экранов с микротрещинами на iPhone и Apple Watch по гарантии, сообщает WCCFTech. Раньше такие мелкие трещины покрывались гарантией, если не было других повреждений корпуса.

Новая политика классифицирует подобные дефекты как случайные повреждения, исключая их из гарантийного ремонта. Теперь владельцы этих устройств должны самостоятельно оплачивать ремонт, если у них нет расширенной гарантии AppleCare+.

Возможно, в будущем аналогичные изменения коснутся и других продуктов Apple.

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