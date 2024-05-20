Apple еще не начала производство iPhone 16, но, согласно изданию MacRumors и аналитику Россу Янгу из Display Supply Chain Consultants, начало производства экранов для серии запланировано на июнь.

Основное внимание будет уделено стандартным моделям iPhone 16 и iPhone 16 Pro, которые предположительно будут основой производства. Новые модели получат увеличенные дисплеи: 6,3 дюйма для iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма для iPhone 16 Pro Max, и будут на 20% ярче предыдущих моделей.

Дизайн останется схожим с предшественниками, включая новую "кнопку спуска затвора камеры", и изменится расположение объективов в базовых моделях. Выпуск серии ожидается в сентябре, при отсутствии производственных проблем, сообщает Газета.Ру.

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