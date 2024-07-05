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MacWorld: Apple готовит к выпуску iPad 11-го поколения с чипами A16
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MacWorld: Apple готовит к выпуску iPad 11-го поколения с чипами A16

Разработчик и пользователь соцсети X под ником @aaronp613 рассказал, что Apple готовит к выпуску четыре новые модели iPad. Среди них будут iPad 11-го поколения с чипами A16, iPad mini 7-го поколения с чипом A17, а также новые версии iPad Pro с 11-дюймовым и 13-дюймовым экранами на базе чипа M5.

Предполагается, что устройства будут обладать высоким уровнем производительности и сохранят дизайн предшественников. Также в 2025 году ожидается выпуск iPad Pro с ещё более новым чипом M5.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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