Apple недавно представила iPad Air (2024) с процессором M2, первоначально заявив о 10-ядерном графическом чипе. Однако позже на официальном сайте компании было замечено изменение спецификаций: в обновленном описании указывается наличие 9-ядерного графического чипа, без каких-либо объявлений или пояснений от Apple.

Согласно порталу 9To5Mac, это изменение может быть связано с отключением одного ядра из-за брака чипов, сообщает 4pda.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)