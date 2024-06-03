Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
Apple изменила характеристики iPad Air (2024)
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:56

Apple изменила характеристики iPad Air (2024)

Apple недавно представила iPad Air (2024) с процессором M2, первоначально заявив о 10-ядерном графическом чипе. Однако позже на официальном сайте компании было замечено изменение спецификаций: в обновленном описании указывается наличие 9-ядерного графического чипа, без каких-либо объявлений или пояснений от Apple.

Согласно порталу 9To5Mac, это изменение может быть связано с отключением одного ядра из-за брака чипов, сообщает 4pda.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Радакин: Третьей мировой еще можно избежать

Радакин: Третьей мировой еще можно избежать

Начальник штаба обороны Вооруженных Сил Соединённого Королевства морской адмирал Тони Радакин утверждает, что вероятность возникновения Третьей всемирной войны не является неизбежной. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Читать полностью
Туров: Грузия отстояла свою позицию

Туров: Грузия отстояла свою позицию

Подписав закон о иностранных агентах, грузинские законодатели смогли защитить свою точку зрения, сделать выбор в пользу прогресса Грузии, несмотря на угрозы со стороны США и Европейского союза, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств Артем Туров.

Читать полностью

Общество

Врач Макиша: в качестве гарнира к мясу следует выбирать овощи

Врач Макиша: в качестве гарнира к мясу следует выбирать овощи

Врач-диетолог Марина Макиша порекомендовала использовать в качестве гарнира к мясу продукты, содержащие пищевую клетчатку, особенно овощи, так как они улучшают усвоение мяса и облегчают пищеварение.

Читать полностью
Биолог Краснов выделил важность регулярной подкормки растений

Биолог Краснов выделил важность регулярной подкормки растений

Биолог Михаил Краснов рассказал о правильной подкормке растений, подчеркнув важность регулярного внесения удобрений для поддержания активного роста и плодоношения.

Читать полностью

Новости