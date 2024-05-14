На недавней презентации Apple было объявлено о снижении веса новых моделей iPad Pro и клавиатур Magic Keyboard. Новый 13-дюймовый iPad Pro весит 579 граммов, что меньше предыдущего поколения на 103 грамма.
Вес клавиатуры Magic Keyboard уменьшился с 770 до примерно 658-667 граммов.
Таким образом, общий вес комплекта iPad Pro М4 с клавиатурой составляет около 1240 граммов, что аналогично весу 13-дюймового MacBook Air на M3 и на 200 грамм легче, чем предыдущее поколение М2.
Однако в контексте портативности, хотя устройства Apple и стали легче, на рынке существуют еще более легкие альтернативы с Windows, вес которых меньше одного килограмма, что делает улучшения не столь значительными в глазах некоторых пользователей, сообщает Wylsa.Com.
Фото: flickr.com/Ryan Morse (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий
Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.
Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором
Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Верховный суд РФ постановил, что двойной обгон не является нарушением ПДД
Верховный суд Российской Федерации постановил, что двойной обгон или "обгон паровозиком" не является нарушением правил дорожного движения (ПДД), если он выполняется безопасно и не создает помех для других участников дорожного движения.
Toyota Avalon стоит в России от 3,75 миллионов рублей
Toyota Avalon, признанный порталом HotCars как самый надежный седан в мире, продается в России по цене от 3,75 миллионов рублей.