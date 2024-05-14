На недавней презентации Apple было объявлено о снижении веса новых моделей iPad Pro и клавиатур Magic Keyboard. Новый 13-дюймовый iPad Pro весит 579 граммов, что меньше предыдущего поколения на 103 грамма.

Вес клавиатуры Magic Keyboard уменьшился с 770 до примерно 658-667 граммов.

Таким образом, общий вес комплекта iPad Pro М4 с клавиатурой составляет около 1240 граммов, что аналогично весу 13-дюймового MacBook Air на M3 и на 200 грамм легче, чем предыдущее поколение М2.

Однако в контексте портативности, хотя устройства Apple и стали легче, на рынке существуют еще более легкие альтернативы с Windows, вес которых меньше одного килограмма, что делает улучшения не столь значительными в глазах некоторых пользователей, сообщает Wylsa.Com.

Фото: flickr.com/Ryan Morse (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)