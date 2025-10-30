Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
© hyundai.ee by Hyundai is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:16

Hyundai представила Ioniq 5 2025: изменений немного, но эффект заметен

Hyundai Motor Europe: новая версия Ioniq 5 получила улучшенное управление батареей

Компания Hyundai представила обновлённую версию своего популярного электрокроссовера Ioniq 5. Модель 2025 года получила переработанную линейку комплектаций, больше удобства в салоне и улучшенное управление аккумулятором. Хотя внешне автомобиль почти не изменился, внутри — ощутимые новшества, делающие поездку комфортнее и безопаснее.

Обновлённая комплектация и новые возможности

Главное новшество — появление версии Centriq, которая заняла промежуточное место между базовой комплектацией и премиальной Uniq. Теперь покупатели могут рассчитывать на богатый набор оборудования уже в средней версии. В него вошли электрорегулировки передних сидений, поддержка поясничного отдела, автозатемняемое зеркало, система контроля слепых зон и продвинутая система экстренного торможения 2.0. Также появились ассистент движения по шоссе, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод багажника, выдвижные ручки и тонированные стёкла.

Hyundai подчёркивает, что новая комплектация нацелена на тех, кто хочет максимум технологий без переплаты за топовую версию. Все эти функции ранее были доступны только в люксовых модификациях.

Перераспределение версий

Производитель решил пересмотреть структуру линейки. Теперь акцент смещается в сторону более спортивных и технологичных комплектаций. Спортивная версия N Line X получила новые сиденья, сочетающие кожу и алькантару, обеспечивающие лучшую поддержку и комфорт на заднем ряду. В будущем добавятся подогрев задних кресел, электрозамки с защитой от детей и система помощи при выходе из автомобиля. Опционально можно заказать продвинутый парковочный пакет.

"Наша цель — сделать Ioniq 5 максимально универсальным: от семейного электрокара до автомобиля для драйва", — отметил представитель Hyundai Motor Europe Ким Ён-су.

Визуально модель отличается чёрными логотипами Hyundai спереди и сзади, что сближает её с экстремальной версией Ioniq 5 N.

Что уходит с рынка

С выходом обновлённой линейки прекращается выпуск версий Dynamiq и Techniq. Это решение связано с упрощением модельного ряда и повышением стандарта оснащения всех комплектаций. Теперь даже версии N Line и Uniq будут комплектоваться цифровым ключом 2.0 с технологией UWB, позволяющей открывать и запускать автомобиль без физического ключа — достаточно смартфона.

Улучшенная зарядка и цветовая палитра

Практичным нововведением стал новый семиметровый кабель Type 2, заменивший прежний пятиметровый. Благодаря этому стало проще выбирать место для зарядки, особенно в стеснённых условиях парковки. Также расширилась палитра кузова — теперь покупателям доступен стильный матовый оттенок Celadon Grey, подчеркивающий футуристичный дизайн модели.

Сравнение: старые и новые версии Ioniq 5

Параметр Ранее Теперь
Комплектации Dynamiq, Techniq, Uniq Centriq, Uniq, N Line X
Кабель зарядки Type 2, 5 м Type 2, 7 м
Управление батареей Минимум 30% От 10%
Цифровой ключ Опция В базе (UWB)
Отделка сидений Ткань или кожа Кожа + алькантара

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую версию

  1. Для города: выбирайте Centriq — в ней есть все необходимые функции комфорта и безопасности.

  2. Для дальних поездок: Uniq обеспечит максимум технологий и ассистентов, включая улучшенную батарейную систему.

  3. Для драйва: N Line X подойдёт тем, кто любит спортивный стиль и динамичную посадку.

  4. Для семьи: обращайте внимание на объём багажника и наличие подогрева задних сидений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать базовую комплектацию без учёта будущих обновлений.
    Последствие: ограниченный набор функций и быстрая моральная устарелость.
    Альтернатива: версия Centriq — золотая середина по цене и оснащению.

  • Ошибка: игнорировать возможности батарейного менеджмента.
    Последствие: износ аккумулятора и снижение запаса хода.
    Альтернатива: использовать функцию ограничения минимального заряда.

Что если вы уже владелец Ioniq 5?

Хорошая новость — обновлённое управление батареей доступно для прошлогодних моделей через беспроводное обновление. Владельцы смогут задать не только верхний, но и нижний порог заряда — от 10 до 100%. Это особенно полезно для тех, кто часто путешествует: теперь можно гибко планировать маршруты и экономить ресурс батареи.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Расширенная комплектация Незначительные внешние изменения
Увеличенная длина зарядного кабеля Повышенная цена некоторых версий
Улучшенное управление батареей Упрощение модельного ряда (меньше выбора)
Цифровой ключ UWB Нет новых двигателей
Новая отделка и материалы Ограниченная доступность новых цветов

FAQ

Как выбрать между Centriq и Uniq?
Centriq подходит тем, кто хочет сбалансированный вариант, а Uniq — для любителей максимального комфорта и премиальности.

Сколько стоит обновлённый Ioniq 5?
Цены зависят от рынка, но ориентировочно начинаются от 4,5 млн рублей.

Что лучше — N Line X или Uniq?
Если важен спортивный стиль и ощущение драйва — выбирайте N Line X. Если комфорт и технологии — Uniq.

Мифы и правда

Миф: обновлённый Ioniq 5 полностью новый.
Правда: это фейслифтинг, а не новая генерация — изменилось оснащение, а не платформа.

Миф: функция минимального заряда бесполезна.
Правда: она помогает продлить срок службы батареи и повысить эффективность поездок.

Миф: цифровой ключ небезопасен.
Правда: технология UWB защищена от взлома и работает точнее, чем Bluetooth.

Интересные факты

  1. Ioniq 5 стал первой моделью Hyundai, получившей архитектуру 800 В для быстрой зарядки.

  2. В режиме V2L автомобиль может питать бытовые приборы.

  3. Дизайн вдохновлён ретро-моделью Hyundai Pony 1970-х годов.

Исторический контекст

Первые слухи о появлении Ioniq 5 появились в 2020 году, и уже в 2021-м автомобиль стал серийным. За короткое время он стал одной из самых успешных моделей Hyundai в сегменте электромобилей, получив множество наград за дизайн и инновации. Обновление 2025 года продолжает эту линию, делая модель ещё ближе к потребностям современных водителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Масляный фильтр может лопнуть из-за неправильного масла и установки сегодня в 5:52
Секретный враг под капотом: почему даже новые фильтры могут убить мотор за считанные километры

Неправильный выбор масляного фильтра и масла может разрушить двигатель за считанные километры. Узнайте, как избежать серьёзных поломок.

Читать полностью » Reuters: Китай в пятилетнем плане 2026–2030 исключил электромобили из приоритетов сегодня в 1:42
Китай перестаёт считать электромобили будущим — что это значит для мира

Китай исключил электромобили из числа стратегических отраслей, и это решение может радикально изменить мировой баланс на рынке "зелёных" технологий.

Читать полностью » Китай исключит электромобили из приоритетов нового пятилетнего плана 2026–2030 годов сегодня в 0:56
Когда даже Китай устал от электромобилей: что заставило отказаться от "вечной розетки"

Китай неожиданно пересматривает стратегию автопрома: электромобили лишаются приоритетного статуса. Что стоит за этим решением — кризис отрасли или новый технологический курс?

Читать полностью » Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что Porsche 959 стал символом упорства сегодня в 0:39
Редчайшая машина Гейтса долгие годы не могла попасть в его гараж — теперь всё иначе

От Porsche 959, за который он боролся 13 лет, до Tesla Model X с "крыльями чайки" — рассказываем, какие машины выбирает Билл Гейтс и почему.

Читать полностью » Показатель уровня топлива в салоне авто является ориентировочным и может иметь погрешность вчера в 23:05
АЗС обманывает вас годами: полицейский рассказал, как правильно заправлять машину и не терять деньги

Полицейский раскрыл схему, из-за которой водители годами переплачивают за топливо, сами того не замечая. Узнайте, как простой способ оплаты может помочь сохранить тысячи рублей.

Читать полностью » Чистый и ухоженный автомобиль подсознательно вызывает большее доверие у инспектора ГИБДД вчера в 22:43
Красный свет для водителя: эксперты назвали главные ошибки, из-за которых вас тормозят на дороге

Почему инспектор ДПС останавливает именно вас, даже если вы не нарушали? Капитан полиции раскрыл неочевидные детали поведения и внешности, которые привлекают внимание на дороге.

Читать полностью » Родной ремень ГРМ при бережной эксплуатации может пройти до 200 тысяч километров вчера в 22:39
Моторное масло убивает ремень ГРМ? Разбираем главные мифы и реальные причины износа

Замена ремня ГРМ — дорогостоящая процедура. Узнайте, как можно безопасно продлить его службу, просто изменив привычки вождения и правильно подбирая моторное масло.

Читать полностью » Voyah Free стал самым продаваемым подключаемым гибридом в России вчера в 21:05
Битва тока и бензина: какие гибриды стали героями 2025 года

Voyah Free вновь возглавил рейтинг гибридных автомобилей в России. Что делает его таким популярным и какие модели могут бросить ему вызов — в подробном разборе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Боярышник подходит для живой изгороди и украшения сада — Александр Грачёв
Красота и здоровье
Правильная термическая обработка мяса и рыбы защищает от болезней и паразитов — Вера Серёжина
Садоводство
Колеус, осока и декоративная капуста входят в список лучших лиственных растений для осенних контейнеров
Питомцы
Специалисты назвали мифы о кошках: молоко вызывает диарею, чеснок разрушает эритроциты
Спорт и фитнес
Тренеры указали, что приседания с тягой и мостик развивают мышцы ягодиц
Дом
Некоторые крупы теряют текстуру при промывании из-за впитывания влаги
Еда
Запеченная свиная шейка в медово-горчичном соусе сохраняет сок благодаря маринаду
Красота и здоровье
Врач Евгений Тимаков: после 60 лет необходимо ежегодно вакцинироваться от гриппа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet