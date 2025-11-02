Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нос
Нос
© freepik.com by wayhomestudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:16

Когда капли не помогают: что стоит за хронической заложенностью носа

Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему заложенность носа может быть признаком гипотиреоза

Постоянная заложенность носа не всегда связана с простудой или аллергией. Иногда причина кроется в нарушении работы щитовидной железы. Терапевт Ольга Чистик рассказала, что подобный симптом может указывать на гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, при котором в организме происходит гормональный сбой.

"При гипотиреозе, то есть при снижении функции щитовидной железы, в тканях скапливается жидкость, и слизистая носа отекает. Замедленный обмен веществ вызывает задержку жидкости не только в носу, но и в других частях тела: лице, веках, пальцах", — объяснила терапевт Ольга Чистик.

Почему отекает слизистая при гипотиреозе

Щитовидная железа контролирует обмен веществ во всех органах. Когда она вырабатывает недостаточно гормонов, ткани начинают удерживать жидкость. Этот процесс приводит к мягким, но стойким отёкам. В результате носовые ходы сужаются, дыхание становится затруднённым, но выделений при этом нет — именно это отличает гормональную заложенность от инфекционной или аллергической.

Такой отёк не проходит при обычных методах лечения: сосудосуживающие капли не дают эффекта, а состояние возвращается уже через несколько часов.

Как распознать "гормональный насморк"

Помимо заложенности носа, гипотиреоз сопровождается целым рядом признаков, на которые часто не обращают внимания. Среди них:

• сухость кожи и ломкость ногтей;
• выпадение волос и истончение бровей;
• зябкость рук и ног даже в тёплом помещении;
• прибавка в весе без изменения питания;
• сонливость, вялость, рассеянность;
• у женщин — сбои менструального цикла и трудности с зачатием.

"Пациенты с гипотиреозом часто ощущают насморк без каких-либо выделений", — уточнила врач.

Все эти симптомы возникают из-за замедленного обмена веществ. Организм работает как будто в "экономичном режиме": снижается температура тела, сердечный ритм становится медленнее, а ткани удерживают влагу.

Как отличить гипотиреоз от других причин заложенности

Признак Аллергия/ринит Гипотиреоз
Наличие выделений Есть (водянистые или слизистые) Отсутствуют
Сезонность Весна, лето Круглый год
Реакция на капли Улучшение Без изменений
Дополнительные симптомы Зуд, чихание Отёки, сонливость, сухость кожи
Причина Аллерген, вирус Недостаток гормонов щитовидной железы

Как действовать пошагово

  1. Если заложенность носа не проходит дольше 2-3 недель, не помогли капли и антигистаминные препараты — стоит сдать анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный).

  2. При отклонениях обратиться к эндокринологу.

  3. Начать лечение, подобранное специалистом — обычно назначаются гормональные препараты (например, L-тироксин, Эутирокс).

  4. Контролировать уровень гормонов каждые 3-6 месяцев и корректировать дозировку.

  5. Следить за питанием: увеличить потребление йода (морепродукты, морская капуста), селена и цинка.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: длительно использовать сосудосуживающие капли, не выяснив причину отёка.
Последствие: атрофия слизистой, зависимость от капель, ухудшение кровоснабжения.
Альтернатива: обследование у эндокринолога и лечение основной причины — гормонального дисбаланса.

А что если гипотиреоз уже диагностирован?

При стабильном уровне гормонов неприятные симптомы уходят: исчезает отёчность, улучшается сон и настроение, снижается вес. Но лечение требует регулярного контроля — даже небольшое отклонение дозы может вернуть заложенность и усталость. Важно также избегать самовольной отмены препаратов, особенно в холодное время года, когда обмен веществ естественно замедляется.

Плюсы и минусы медикаментозного лечения

Плюсы Минусы
Восстанавливает обмен веществ Требует ежедневного приёма
Устраняет отёки и заложенность Эффект проявляется не сразу
Повышает энергию и концентрацию Нужен контроль анализов
Улучшает состояние кожи и волос Возможны побочные эффекты при неправильной дозировке

Часто задаваемые вопросы

Почему гормональный сбой вызывает насморк без соплей?
Из-за задержки жидкости и отёка слизистой носа. Выделений нет, но дышать становится трудно.

Можно ли облегчить дыхание без лекарств?
Да — помогают промывания солевыми растворами, увлажнение воздуха и дыхательные упражнения.

Как долго лечится гипотиреоз?
Это хроническое состояние, требующее постоянного наблюдения. При правильно подобранной терапии люди живут полноценно и без ограничений.

Мифы и правда

Миф: хроническая заложенность — всегда аллергия.
Правда: при гипотиреозе отёк связан с гормонами, а не с раздражителем.

Миф: гормональные препараты опасны.
Правда: современные аналоги тироксина безопасны при контроле врача.

Миф: если начать лечение, щитовидка перестанет работать.
Правда: препараты компенсируют недостающие гормоны, а не "отключают" железу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Александр Умнов рассказал, почему ватные палочки вредят слуху сегодня в 2:11
То, что кажется гигиеной, может стоить слуха: врач объяснил, чего нельзя делать с ушами

Почему ватные палочки вредят больше, чем помогают, и как правильно ухаживать за ушами, чтобы не потерять слух. Врач объясняет, когда нужна чистка и кто должен её делать.

Читать полностью » Врач Кондрахин: кофеин у некоторых людей вызывает сонливость вместо бодрости сегодня в 1:07
Кофе усыпляет вместо того, чтобы бодрить: странный эффект, который сбивает с толку врачей

Почему одни люди после кофе готовы свернуть горы, а других клонит в сон? Врач объяснил, почему кофеин действует на всех по-разному и чем его можно заменить.

Читать полностью » Диетолог Юлия Москвичева рассказала, почему отвращение к мясу может указывать на дефицит железа сегодня в 0:01
Организм отвергает то, что ему нужно больше всего: странный симптом, который сбивает с толку врачей

Неожиданное отвращение к мясу может быть не капризом вкуса, а тревожным сигналом организма. Врач объясняет, как распознать дефицит железа и вернуть силы.

Читать полностью » Пластические хирурги сообщили, что операции на верхних веках стали проводиться на 10% чаще за последние годы вчера в 23:31
Глаза — не проект под реконструкцию: почему нависшее веко стало врагом TikTok

Почему операции на веках стали новым трендом и как перестать считать нависшие веки недостатком. История о принятии себя и критическом взгляде на стандарты красоты.

Читать полностью » Веганская косметика исключает ланолин, мёд и кармин — продукты животного происхождения вчера в 23:30
Не всё "зелёное" — веганское: почему эти кремы только прикидываются этичными

1 ноября мы отмечаем Всемирный день вегана. Узнайте, как выбрать настоящую веганскую косметику, не полагаясь на мифы и заблуждения!

Читать полностью » Эксперты отметили, что гормональные колебания при менопаузе связаны с тревожностью и нарушением сна вчера в 22:21
Когда слёзы без причины и ночи без сна: что на самом деле рушится при менопаузе

Менопауза — это не просто физические изменения. Узнайте, как гормоны влияют на психическое здоровье женщин и какие шаги помогут избежать депрессии.

Читать полностью » Эксперты подчеркнули, что йогурт, квашеные овощи и клетчатка помогают восстанавливать микробиом вчера в 22:18
Когда кишечник думает за нас: как микробы решают, что мы едим и как себя чувствуем

Как состояние кишечника влияет на кожу и эмоции — и что добавить в рацион, чтобы вернуть энергию и сияние лицу.

Читать полностью » Учёные из Университета Турку выяснили, что сокращение времени сидения улучшает обмен веществ вчера в 21:11
Полчаса без стула: новое исследование показало, что тело начинает работать иначе

Узнайте, как всего лишь 30 минут в день помогут активировать обмен веществ, улучшить здоровье и избежать заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Домашняя тренировка по боксу от мастера боевых искусств Гильермо Гомеса укрепляет мышцы и выносливость
Наука
Майкл Уолш: исчезновение ямайской гуавы стало результатом агротехники и вырубки лесов
Еда
Дрожжевые пончики в духовке с шоколадной глазурью выходят пышными
Дом
Безопасная стирка верхней одежды: советы по выбору режима и средств
Садоводство
Гибридные помидоры Земледелец обеспечивают стабильный урожай и отличный вкус — рекомендации Игоря Лаврентьева
Садоводство
Кизил с красными ветками сохраняет декоративность зимой при морозах до –35 °C
Авто и мото
За установку багажника без регистрации водителям грозит штраф 5 тысяч рублей
Еда
Шеф-повар рассказал, как правильно хранить фрикадельки и их соус после приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet