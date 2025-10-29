Гормональные сбои и проблемы с кровообращением: почему ваши ноги всегда холодные

Многие люди сталкиваются с таким неприятным явлением, как холод в ногах. Врач-эксперт Вера Сережина утверждает, что это может быть связано с рядом факторов, включая гормональные сбои и нарушения кровообращения.

Гипотиреоз: Нарушение терморегуляции

Одной из распространённых причин холода в ногах является гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Это нарушает терморегуляцию, что приводит к снижению общей температуры тела и постоянному ощущению холода. Вера Сережина объясняет, что в таком случае холод ощущается как в нижних, так и в верхних конечностях.

"Нарушается терморегуляция, снижается общая температура тела, и человек постоянно мерзнет — холодными будут и нижние, и верхние конечности", — пояснила Вера Сережина.

Для диагностики гипотиреоза рекомендуется сдать анализы на уровень ТТГ (тиреотропного гормона) и свободного Т4. В некоторых случаях может потребоваться более детальное обследование функции щитовидной железы.

Нарушение кровоснабжения: Причины и последствия

Холод в ногах также может быть результатом нарушений в кровоснабжении. Это часто случается, если человек долго сидит или стоит без движения. В таких ситуациях кровь не может нормально циркулировать, что вызывает ощущение холода.

Таблица: Причины холода в ногах

Причина Описание Рекомендуемые действия Гипотиреоз Нарушение функции щитовидной железы, приводящее к снижению уровня гормонов. Это нарушает терморегуляцию и вызывает холод в конечностях. Сдать анализы на ТТГ и свободный Т4. Пройти обследование щитовидной железы. Нарушение кровообращения Плохое кровоснабжение из-за длительного сидения или стояния без движения. Регулярные физические упражнения, избегать длительных статических поз. Переохлаждение Воздействие низкой температуры на тело, что может привести к ощущению холода в ногах. Поддерживать тепло, особенно в холодное время года. Проблемы с сосудами Сужение сосудов, что может приводить к замедлению циркуляции крови в конечностях. Консультация с сосудистым хирургом, коррекция образа жизни и питания.

Как избежать холода в ногах?

Физическая активность - регулярные прогулки и растяжка улучшают кровообращение. Правильное питание - важно потреблять продукты, богатые йодом и витаминами группы B для поддержания здоровья щитовидной железы. Избегать переохлаждения - особенно в зимний период важно держать ноги в тепле.

Вывод

Холод в ногах может быть вызван различными причинами, такими как гормональные нарушения или нарушение кровообращения. При появлении таких симптомов важно обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания и выбрать правильное лечение.