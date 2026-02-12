Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Усталость
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:16

Закружилась голова и участилось сердцебиение — уровень глюкозы мог упасть до критической отметки

Резкая слабость, холодный пот и внезапное чувство голода могут быть не просто временным недомоганием. Врачи предупреждают, что такие сигналы нередко указывают на опасное снижение уровня сахара в крови. При отсутствии быстрой реакции состояние может привести к серьёзным осложнениям. Об этом сообщает Metropoles.

Как проявляется гипогликемия

Гипогликемия возникает, когда концентрация глюкозы в крови опускается ниже уровня, необходимого для нормальной работы организма. В первую очередь страдает мозг, поскольку именно он наиболее чувствителен к дефициту энергии. Симптомы, как правило, развиваются быстро и могут возникать в повседневной жизни, иногда — без очевидных причин.

По словам специалистов, начальные проявления легко спутать с усталостью или стрессом. Однако характерным признаком является их внезапность и нарастание. Человек может почувствовать дрожь в руках, сильную слабость, головокружение и учащённое сердцебиение, а в более тяжёлых случаях — дезориентацию и изменения поведения.

"Самые частые симптомы включают дрожь, холодный пот, бледность, сердцебиение, головокружение, слабость и сильный голод. В более выраженных ситуациях могут наблюдаться ментальная путаница, трудности с мышлением, затуманенное зрение и изменения в поведении", — объясняет терапевт Леонардо Катизани.

Врач подчёркивает, что важной особенностью гипогликемии является быстрое улучшение состояния после приёма сахара, что помогает отличить её от других нарушений самочувствия.

Почему уровень сахара может резко падать

Многие связывают гипогликемию исключительно с диабетом, однако это не всегда так. Действительно, чаще всего она развивается у людей, которые используют инсулин или препараты, стимулирующие его выработку. При этом у людей без диабета такие эпизоды встречаются значительно реже.

Существуют и другие причины, не связанные напрямую с этим заболеванием. Среди них — длительные периоды недоедания, хроническое употребление алкоголя и болезни печени, при которых нарушается синтез и высвобождение глюкозы. Отдельно специалисты выделяют реактивную гипогликемию, возникающую после приёма пищи с высоким содержанием углеводов или после операций на желудке.

"У тех, у кого нет диабета, это очень редко", — отмечает терапевт и гериатр Пауло Камис, профессор Университета Сан-Паулу и Сирийско-ливанской больницы.

Он поясняет, что в таких ситуациях организм может вырабатывать избыточное количество инсулина, из-за чего уровень сахара снижается слишком быстро.

Что делать при появлении симптомов

При первых признаках гипогликемии врачи рекомендуют не откладывать действия. По возможности следует сразу измерить уровень глюкозы в крови и подтвердить снижение показателей. Если это невозможно, ориентироваться стоит на клинические симптомы.

"Идеал — измерять с помощью глюкометра. Если уровень глюкозы в крови ниже 50-60 мг/дл, следует употреблять быстро всасывающий сахар, такой как мёд, обычный сахар или сок", — советует эндокринолог Паула Фабрега из Сирийско-ливанской больницы в Бразилиа.

Специалисты предупреждают, что жирная пища в такие моменты не подходит, так как она замедляет всасывание сахара. В тяжёлых случаях, сопровождающихся потерей сознания, необходимо вызывать экстренную помощь и не пытаться давать человеку еду или напитки.

Профилактика и контроль состояния

Предотвращение гипогликемии во многом зависит от образа жизни и соблюдения рекомендаций врача. Регулярное питание, отказ от строгих диет и корректное применение назначенных препаратов играют ключевую роль, особенно у людей из группы риска.

Врачи советуют придерживаться стабильного режима приёмов пищи, сочетать углеводы с белками и клетчаткой и избегать употребления алкоголя натощак. При повторяющихся эпизодах важно пройти обследование, чтобы выявить причину и скорректировать лечение.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

