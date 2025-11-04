Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
человек спит
человек спит
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:19

Гром в голове и падение во сне: что на самом деле происходит при засыпании

Врачи рассказали, что такое гипнагогические галлюцинации и чем они опасны

Иногда, засыпая, человек может услышать громкий хлопок, почувствовать падение или увидеть яркую вспышку света. Эти неожиданные ощущения нередко пугают, хотя на самом деле они не представляют опасности. Пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин объяснил, что происходит с мозгом в такие моменты.

"Эти явления известны в медицине как гипнагогические галлюцинации", — пояснил пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

Что такое гипнагогические галлюцинации

Гипнагогические галлюцинации — это своеобразные ощущения, которые появляются в переходный момент между бодрствованием и сном. Это могут быть звуки, вспышки света, ощущение движения или падения, а иногда — короткие визуальные образы. Они возникают из-за того, что не все участки мозга "засыпают" одновременно.

Когда часть коры головного мозга уже переходит в состояние сна, а другие области продолжают работать, сознание воспринимает случайные сигналы как реальные. Именно поэтому человек может слышать "взрыв", видеть лица или чувствовать толчок, хотя вокруг ничего не происходит. После полного погружения в сон эти ощущения исчезают.

Почему это происходит

Физиологически гипнагогические галлюцинации связаны с процессом расслабления нервной системы. Мозг постепенно снижает активность, и на этом этапе возможны кратковременные всплески активности — особенно в зонах, отвечающих за слух и зрение.

Такие явления чаще возникают при:

  • хроническом стрессе или эмоциональном перенапряжении;

  • тревожных расстройствах;

  • недосыпании или нерегулярном графике сна;

  • смене часовых поясов и ночных сменах;

  • злоупотреблении кофеином, алкоголем или стимуляторами.

Гипнагогические ощущения нередко сопровождаются гипническими подёргиваниями — резкими сокращениями мышц при засыпании. Это естественная реакция организма и не требует лечения.

Советы шаг за шагом

  1. Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

  2. Создайте расслабляющую обстановку. Перед сном избегайте яркого света и гаджетов, которые возбуждают нервную систему.

  3. Ограничьте стимуляторы. Не употребляйте кофе, крепкий чай и алкоголь вечером.

  4. Используйте дыхательные практики. Медленные глубокие вдохи снижают тревожность.

  5. Регулярно отдыхайте. Даже короткий дневной сон помогает мозгу восстановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать усталость и недосып → учащение гипнагогических эпизодов → выделять не менее 7 часов сна в сутки.

  • Засыпать с телефоном → возбуждение мозга, трудности с засыпанием → технопауза за час до сна.

  • Принимать снотворные без назначения → привыкание и нарушение фаз сна → обратиться к сомнологу.

Таблица: отличия гипнагогических галлюцинаций от нарушений сна

Признак Гипнагогические галлюцинации Расстройства сна
Время появления При засыпании Во сне или после пробуждения
Продолжительность Несколько секунд От минут до часов
Симптомы Яркие образы, звуки, вздрагивание Бессонница, кошмары, апноэ
Опасность Безвредны Могут требовать лечения

А что если явления повторяются часто

Если подобные ощущения возникают почти каждую ночь, мешают уснуть или сопровождаются тревогой, стоит обратиться к врачу-сомнологу. Специалист может назначить полисомнографию - исследование сна, позволяющее определить, есть ли нарушения в работе мозга и дыхания во время засыпания.

В некоторых случаях назначаются лёгкие седативные препараты или когнитивно-поведенческая терапия, направленная на нормализацию режима сна.

Мифы и правда

Миф: гипнагогические галлюцинации — это психическое расстройство.
Правда: они могут возникнуть у любого здорового человека и не являются признаком болезни.

Миф: если слышишь звуки при засыпании, это бессонница.
Правда: такие ощущения — естественная реакция мозга на переход между фазами.

Миф: можно полностью избавиться от этих состояний.
Правда: их частоту можно снизить, но полностью исключить невозможно — это часть физиологии сна.

