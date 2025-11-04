Мозг играет в кошмары ещё до сна: когда «гром в голове» становится тревожным сигналом
Иногда при засыпании человек может услышать громкий звук, почувствовать падение или увидеть яркие вспышки света. Эти неожиданные ощущения нередко пугают, хотя в действительности они не несут угрозы для здоровья. О природе таких явлений рассказал пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.
"Эти явления известны в медицине как гипнагогические галлюцинации", — пояснил пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.
Что такое гипнагогические галлюцинации
Гипнагогические галлюцинации — это яркие образы, звуки или ощущения, возникающие в момент между бодрствованием и сном. Они появляются из-за неравномерного "выключения" отделов мозга: одни зоны уже погружаются в сон, а другие продолжают оставаться активными.
В этот период мозг всё ещё воспринимает внешние раздражители, но обрабатывает их нестабильно, что и создаёт иллюзию реальных событий — будто кто-то позвал по имени, хлопнула дверь или мелькнуло лицо. Как только человек окончательно засыпает, эти явления прекращаются.
Почему это происходит
Сон — сложный биологический процесс, где мозг постепенно снижает активность. Если переход проходит неравномерно, между фазами может возникнуть "наложение" бодрствования и сна. В этот момент сознание улавливает хаотичные электрические импульсы и преобразует их в слуховые или зрительные образы.
Такие ощущения чаще возникают при:
хроническом стрессе и тревожности;
недостатке сна;
смене часовых поясов или ночных сменах;
приёме стимуляторов, алкоголя или кофеина перед сном.
Иногда феномен сопровождается внезапным вздрагиванием — это так называемые гипнические подёргивания, которые также считаются нормальной реакцией организма на расслабление мышц.
Советы шаг за шагом
Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.
Создайте спокойную атмосферу перед сном. Тусклый свет, тёплый душ и отказ от гаджетов за час до сна помогают мозгу "замедлиться".
Избегайте переедания и кофеина вечером. Они возбуждают нервную систему.
Практикуйте дыхательные техники. Медленные вдохи и выдохи стабилизируют пульс и снижают тревожность.
Ограничьте стресс. Если гипнагогические явления повторяются часто, важно уделять внимание восстановлению эмоционального баланса.
Проветривайте спальню. Свежий воздух и комфортная температура способствуют расслаблению организма.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Игнорировать режим сна → хроническое недосыпание и усиление гипнагогических ощущений → ложиться спать в одно и то же время.
Засыпать с телефоном → перенапряжение мозга, трудности с засыпанием → использовать технику "цифровой детокс" за час до сна.
Принимать снотворные без назначения врача → нарушение структуры сна → лёгкие успокаивающие ритуалы и консультация сомнолога.
А что если явления повторяются слишком часто?
Если звуки или образы возникают почти каждую ночь и мешают засыпать, стоит обратиться к специалисту. Сомнолог проведёт диагностику сна (полисомнографию), чтобы исключить расстройства вроде нарколепсии или апноэ. Иногда помогает курс когнитивно-поведенческой терапии, направленной на нормализацию сна и снижение тревожности.
Таблица: отличия нормальных и патологических ощущений при засыпании
|Признак
|Гипнагогические галлюцинации
|Нарушения сна
|Частота
|Редко, эпизодически
|Ежедневно
|Продолжительность
|Несколько секунд
|Минуты и дольше
|Реакция организма
|Быстрое исчезновение после засыпания
|Дезориентация, тревога, бессонница
|Причина
|Усталость, стресс, недосып
|Хронические расстройства сна
Три интересных факта
Гипнагогические галлюцинации встречаются у 30-40 % людей хотя бы раз в жизни.
Художники и писатели часто используют это состояние как источник вдохновения — в нём рождаются яркие образы.
Считается, что кофе помогает уснуть после усталости — на самом деле он только усиливает активность мозга.
Исторический контекст
Первым термин "гипнагогические галлюцинации" ввёл французский психиатр Альфред Морель в XIX веке.
В 1920-х годах Зигмунд Фрейд рассматривал эти состояния как проявление бессознательных образов.
Современные исследования с помощью МРТ подтвердили, что во время таких эпизодов активны зрительные зоны мозга, тогда как остальные участки уже "спят".
Мифы и правда
Миф: гипнагогические галлюцинации — признак психического расстройства.
Правда: это естественное явление, которое может возникнуть у любого человека.
Миф: если слышишь звуки перед сном — это бессонница.
Правда: это короткие сигналы мозга, не связанные с нарушением сна.
Миф: такие ощущения нельзя контролировать.
Правда: при нормализации режима сна и снижении стресса они исчезают.
