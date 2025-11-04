Мозг играет в кошмары ещё до сна: когда «гром в голове» становится тревожным сигналом

Иногда при засыпании человек может услышать громкий звук, почувствовать падение или увидеть яркие вспышки света. Эти неожиданные ощущения нередко пугают, хотя в действительности они не несут угрозы для здоровья. О природе таких явлений рассказал пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

"Эти явления известны в медицине как гипнагогические галлюцинации", — пояснил пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

Что такое гипнагогические галлюцинации

Гипнагогические галлюцинации — это яркие образы, звуки или ощущения, возникающие в момент между бодрствованием и сном. Они появляются из-за неравномерного "выключения" отделов мозга: одни зоны уже погружаются в сон, а другие продолжают оставаться активными.

В этот период мозг всё ещё воспринимает внешние раздражители, но обрабатывает их нестабильно, что и создаёт иллюзию реальных событий — будто кто-то позвал по имени, хлопнула дверь или мелькнуло лицо. Как только человек окончательно засыпает, эти явления прекращаются.

Почему это происходит

Сон — сложный биологический процесс, где мозг постепенно снижает активность. Если переход проходит неравномерно, между фазами может возникнуть "наложение" бодрствования и сна. В этот момент сознание улавливает хаотичные электрические импульсы и преобразует их в слуховые или зрительные образы.

Такие ощущения чаще возникают при:

хроническом стрессе и тревожности;

недостатке сна;

смене часовых поясов или ночных сменах;

приёме стимуляторов, алкоголя или кофеина перед сном.

Иногда феномен сопровождается внезапным вздрагиванием — это так называемые гипнические подёргивания, которые также считаются нормальной реакцией организма на расслабление мышц.

Советы шаг за шагом

Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Создайте спокойную атмосферу перед сном. Тусклый свет, тёплый душ и отказ от гаджетов за час до сна помогают мозгу "замедлиться". Избегайте переедания и кофеина вечером. Они возбуждают нервную систему. Практикуйте дыхательные техники. Медленные вдохи и выдохи стабилизируют пульс и снижают тревожность. Ограничьте стресс. Если гипнагогические явления повторяются часто, важно уделять внимание восстановлению эмоционального баланса. Проветривайте спальню. Свежий воздух и комфортная температура способствуют расслаблению организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать режим сна → хроническое недосыпание и усиление гипнагогических ощущений → ложиться спать в одно и то же время.

Засыпать с телефоном → перенапряжение мозга, трудности с засыпанием → использовать технику "цифровой детокс" за час до сна.

Принимать снотворные без назначения врача → нарушение структуры сна → лёгкие успокаивающие ритуалы и консультация сомнолога.

А что если явления повторяются слишком часто?

Если звуки или образы возникают почти каждую ночь и мешают засыпать, стоит обратиться к специалисту. Сомнолог проведёт диагностику сна (полисомнографию), чтобы исключить расстройства вроде нарколепсии или апноэ. Иногда помогает курс когнитивно-поведенческой терапии, направленной на нормализацию сна и снижение тревожности.

Таблица: отличия нормальных и патологических ощущений при засыпании

Признак Гипнагогические галлюцинации Нарушения сна Частота Редко, эпизодически Ежедневно Продолжительность Несколько секунд Минуты и дольше Реакция организма Быстрое исчезновение после засыпания Дезориентация, тревога, бессонница Причина Усталость, стресс, недосып Хронические расстройства сна

Три интересных факта

Гипнагогические галлюцинации встречаются у 30-40 % людей хотя бы раз в жизни. Художники и писатели часто используют это состояние как источник вдохновения — в нём рождаются яркие образы. Считается, что кофе помогает уснуть после усталости — на самом деле он только усиливает активность мозга.

Исторический контекст

Первым термин "гипнагогические галлюцинации" ввёл французский психиатр Альфред Морель в XIX веке. В 1920-х годах Зигмунд Фрейд рассматривал эти состояния как проявление бессознательных образов.

Современные исследования с помощью МРТ подтвердили, что во время таких эпизодов активны зрительные зоны мозга, тогда как остальные участки уже "спят".

Мифы и правда

Миф: гипнагогические галлюцинации — признак психического расстройства.

Правда: это естественное явление, которое может возникнуть у любого человека.

Миф: если слышишь звуки перед сном — это бессонница.

Правда: это короткие сигналы мозга, не связанные с нарушением сна.

Миф: такие ощущения нельзя контролировать.

Правда: при нормализации режима сна и снижении стресса они исчезают.