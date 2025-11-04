Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
человек спит
человек спит
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:15

Мозг играет в кошмары ещё до сна: когда «гром в голове» становится тревожным сигналом

Сомнолог Сергей Ложкин объяснил, почему перед сном могут появляться звуки и вспышки света

Иногда при засыпании человек может услышать громкий звук, почувствовать падение или увидеть яркие вспышки света. Эти неожиданные ощущения нередко пугают, хотя в действительности они не несут угрозы для здоровья. О природе таких явлений рассказал пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

"Эти явления известны в медицине как гипнагогические галлюцинации", — пояснил пульмонолог и сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

Что такое гипнагогические галлюцинации

Гипнагогические галлюцинации — это яркие образы, звуки или ощущения, возникающие в момент между бодрствованием и сном. Они появляются из-за неравномерного "выключения" отделов мозга: одни зоны уже погружаются в сон, а другие продолжают оставаться активными.

В этот период мозг всё ещё воспринимает внешние раздражители, но обрабатывает их нестабильно, что и создаёт иллюзию реальных событий — будто кто-то позвал по имени, хлопнула дверь или мелькнуло лицо. Как только человек окончательно засыпает, эти явления прекращаются.

Почему это происходит

Сон — сложный биологический процесс, где мозг постепенно снижает активность. Если переход проходит неравномерно, между фазами может возникнуть "наложение" бодрствования и сна. В этот момент сознание улавливает хаотичные электрические импульсы и преобразует их в слуховые или зрительные образы.

Такие ощущения чаще возникают при:

  • хроническом стрессе и тревожности;

  • недостатке сна;

  • смене часовых поясов или ночных сменах;

  • приёме стимуляторов, алкоголя или кофеина перед сном.

Иногда феномен сопровождается внезапным вздрагиванием — это так называемые гипнические подёргивания, которые также считаются нормальной реакцией организма на расслабление мышц.

Советы шаг за шагом

  1. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

  2. Создайте спокойную атмосферу перед сном. Тусклый свет, тёплый душ и отказ от гаджетов за час до сна помогают мозгу "замедлиться".

  3. Избегайте переедания и кофеина вечером. Они возбуждают нервную систему.

  4. Практикуйте дыхательные техники. Медленные вдохи и выдохи стабилизируют пульс и снижают тревожность.

  5. Ограничьте стресс. Если гипнагогические явления повторяются часто, важно уделять внимание восстановлению эмоционального баланса.

  6. Проветривайте спальню. Свежий воздух и комфортная температура способствуют расслаблению организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать режим сна → хроническое недосыпание и усиление гипнагогических ощущений → ложиться спать в одно и то же время.

  • Засыпать с телефоном → перенапряжение мозга, трудности с засыпанием → использовать технику "цифровой детокс" за час до сна.

  • Принимать снотворные без назначения врача → нарушение структуры сна → лёгкие успокаивающие ритуалы и консультация сомнолога.

А что если явления повторяются слишком часто?

Если звуки или образы возникают почти каждую ночь и мешают засыпать, стоит обратиться к специалисту. Сомнолог проведёт диагностику сна (полисомнографию), чтобы исключить расстройства вроде нарколепсии или апноэ. Иногда помогает курс когнитивно-поведенческой терапии, направленной на нормализацию сна и снижение тревожности.

Таблица: отличия нормальных и патологических ощущений при засыпании

Признак Гипнагогические галлюцинации Нарушения сна
Частота Редко, эпизодически Ежедневно
Продолжительность Несколько секунд Минуты и дольше
Реакция организма Быстрое исчезновение после засыпания Дезориентация, тревога, бессонница
Причина Усталость, стресс, недосып Хронические расстройства сна

Три интересных факта

  1. Гипнагогические галлюцинации встречаются у 30-40 % людей хотя бы раз в жизни.

  2. Художники и писатели часто используют это состояние как источник вдохновения — в нём рождаются яркие образы.

  3. Считается, что кофе помогает уснуть после усталости — на самом деле он только усиливает активность мозга.

Исторический контекст

  1. Первым термин "гипнагогические галлюцинации" ввёл французский психиатр Альфред Морель в XIX веке.

  2. В 1920-х годах Зигмунд Фрейд рассматривал эти состояния как проявление бессознательных образов.

Современные исследования с помощью МРТ подтвердили, что во время таких эпизодов активны зрительные зоны мозга, тогда как остальные участки уже "спят".

Мифы и правда

Миф: гипнагогические галлюцинации — признак психического расстройства.
Правда: это естественное явление, которое может возникнуть у любого человека.

Миф: если слышишь звуки перед сном — это бессонница.
Правда: это короткие сигналы мозга, не связанные с нарушением сна.

Миф: такие ощущения нельзя контролировать.
Правда: при нормализации режима сна и снижении стресса они исчезают.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джейн Биркин владела всего несколькими сумками Hermès, а старые жертвовала на благотворительность вчера в 22:53
История, начавшаяся с беспорядка в салоне самолёта: как родилась легенда Hermès

Джейн Биркин - актриса и икона стиля. Как простая встреча в небе подарила миру легендарную сумку? Узнайте тайны мини-коллекции Биркин в статье.

Читать полностью » Дерматологи подтвердили, что андрогенетическая алопеция — самая распространённая причина выпадения волос у женщин вчера в 22:22
Волосы начали редеть? Дерматологи уверяют: вернуть густоту реально, но без волшебства

Почему волосы начинают редеть и какие методы действительно работают? Разбираемся, какие процедуры и препараты помогают женщинам вернуть густоту и блеск.

Читать полностью » Врачи напоминают: анемия — одно из самых распространённых заболеваний крови, часто протекающее незаметно вчера в 21:10
Анемия прячется под маской усталости: как не пропустить тревожные сигналы

Анемия — скрытое заболевание крови, о котором стоит знать. Узнайте симптомы, причины и методы лечения, чтобы восстановить здоровье и уровень гемоглобина.

Читать полностью » Сильвио Гараттини: для здоровья важнее количество пищи, а не время приёма вчера в 20:03
Ужин без вина и переедания: формула, которая делает тело моложе

Известный итальянский фармаколог Сильвио Гараттини объясняет, как сокращение порций и правильный баланс калорий влияют на здоровье и долголетие.

Читать полностью » Учёные из Университета Бирмингема доказали, что флавоноиды в какао защищают сосуды при длительном сидении вчера в 19:52
Сидим — и стареем: один напиток способен остановить этот процесс

Учёные из Университета Бирмингема нашли способ снизить вред сидячего образа жизни с помощью флавоноидов, содержащихся в привычных продуктах. Убедитесь, как это может помочь вашему здоровью.

Читать полностью » Молоко и выпечка из белой муки могут вызывать отёки и прибавку веса вчера в 18:10
Лицо пухнет, вес стоит, а виноват не сахар: эти полезные продукты крадут лёгкость и фигуру

Отеки, усталость и высыпания на лице могут быть не следствием лишних калорий, а реакцией организма на привычные продукты. Узнайте, как молоко и белая мука мешают вам худеть.

Читать полностью » Ламас: люди с высокофункциональной депрессией выглядят здоровыми, но испытывают хроническую усталость вчера в 17:34
Когда "держаться" становится диагнозом: как отличить усталость от высокофункциональной депрессии

Высокофункциональная депрессия — это когда успешные люди скрывают внутреннюю боль. Узнайте, как распознать симптомы и поддержать себя и близких.

Читать полностью » Японская техника шиацу помогает при бессоннице — мнение специалистов вчера в 17:05
Шиацу против бессонницы: всего три минуты — и тело само вспоминает, как отдыхать

Вы не представляете, насколько просто вернуть себе глубокий сон. Японская техника шиацу использует всего две точки, чтобы тело само включило режим отдыха.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета
Садоводство
Слизни и улитки уничтожают рассаду, если не соблюдать режим полива — Елена Черняева
Спорт и фитнес
Осознанная ходьба снижает уровень стресса и улучшает сон — данные исследований
Культура и шоу-бизнес
Ана де Армас приостановила роман с Томом Крузом, чтобы разобраться в чувствах – Daily Mail
Питомцы
Учёные отмечают: непородистые кошки живут дольше и реже болеют благодаря генетическому разнообразию
Туризм
Двухдневный маршрут по Владимирской области: главные достопримечательности региона
Дом
Правила проведения ремонтных работ в квартире: допустимое время и ограничения
Еда
Кулинары предлагают мариновать курицу в соевом соусе с медом перед запеканием для насыщенного вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet