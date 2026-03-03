Сосуды требуют заботы: как нормализовать давление и не навредить себе без лекарств

Гипертоникам не рекомендуется самостоятельно прекращать прием лекарств, даже при нормализации артериального давления. Стабильные показатели требуют строгого контроля анализов и мониторинга, чтобы избежать рисков для сосудов. С возрастом биохимия организма меняется: после 40 лет снижается выработка аминокислот, отвечающих за эластичность сосудов. Об этом сообщает MosTimes.

Терапевт Людмила Лапа, директор Центра иммунокоррекции Ходановой, подчеркивает необходимость вести дневник давления минимум пять дней перед снижением дозировки. Врачи допускают уменьшение дозы только при постоянном контроле, исключая полное прекращение терапии. По ее словам, давление нужно измерять несколько раз в день — утром, в обед и вечером.

"После сорока лет перестают вырабатываться аминокислоты должным образом, которые следят за сосудами. При хорошем самочувствии можно снизить дозировку до минимума, но делать это надо под наблюдением врача и вести дневник давления примерно пять дней", — отметила Людмила Лапа.

Если давление не превышает 140 мм рт. ст. и остается стабильным, дозировку можно уменьшить вдвое с повторной оценкой через месяц, уточнила специалист. При подъёмах выше этой отметки один-два раза в день терапию убирать нельзя — требуется активное снижение. Любые изменения возможны только под контролем врача, с поддержкой рационального питания, правильного водного режима и умеренных нагрузок.