Организм работает на повышенных оборотах: внутри запускается режим, который тайно ускоряет старение

Старение долго оставалось загадкой, которую учёные по всему миру пытались объяснить через упадок жизненных сил и постепенное разрушение организма. Однако две смелые идеи, появившиеся в России в разные эпохи, предложили иной взгляд — старение может быть результатом чрезмерной активности биологических систем, а не их ослабления. Эти концепции неожиданно связали нейроэндокринную регуляцию в мозге с молекулярными путями роста. Об этом сообщает журнал Aging.

Как идеи двух поколений учёных изменили подход к старению

С годами представления о природе старения менялись, и долгое время ключевым объяснением считалось накопление повреждений. Однако исследования Владимира Дилмана предложили другую перспективу. Учёный считал, что центральная роль в процессе старения принадлежит гипоталамусу, который утрачивает чувствительность к гормональным сигналам обратной связи. В результате организм повышает уровни гормонов и метаболитов, что постепенно приводит к состоянию хронического перенапряжения, влияя на общее самочувствие и физиологические реакции, включая гормональные изменения.

Десятилетия спустя Михаил Благосклонный развил эту идею, рассматривая старение не как ослабление, а как "форсированный режим", в котором организм продолжает работать по программам роста, хотя необходимость в них исчезла. Его подход стал основой теории гиперфункции, оказавшей значительное влияние на современную геронтологию.

Теория гиперфункции рассматривает старение как продолжение активных процессов роста, выходящих за пределы биологической нормы, — отмечается в статье журнала Aging.

Учёный связывал такие явления, как гипертрофия органов, повышение давления, фиброз тканей и развитие опухолей, с чрезмерной работой путей роста, прежде всего сигнального пути mTOR. Этот же путь участвует в регуляции реакции организма на внешние воздействия и внутренние стимулы, формируя устойчивые метаболические реакции, которые с возрастом могут становиться фактором риска.

Сходство идей двух учёных оказалось значительно глубже, чем предполагалось. Дилман рассматривал гипоталамус как главный центр регуляции, определяющий гормональный баланс. Благосклонный описывал путь mTOR как аналог "молекулярного гипоталамуса", объединяющего сигналы среды и внутренние процессы. Обе концепции описывают старение как устойчивую, чрезмерную активность систем, утративших адаптивную роль.

Возвращение внимания к фундаментальным идеям советской геронтологии

Интерес к работам Дилмана растёт благодаря исследованиям, показывающим, что многие идеи, считающиеся современными, были сформулированы в СССР задолго до цифровой эпохи. Тогда активно обсуждалась связь метаболических нарушений с онкологическими рисками, изучалась роль инсулинорезистентности и особенности гормональной регуляции.

Бигуаниды, включая метформин и фенформин, рассматривались как потенциальные средства для коррекции метаболического стресса и профилактики возрастных патологий. Позднее стало известно, что их влияние связано с воздействием на сигнальный путь mTOR — ключевое звено в теории гиперфункции.

"Связь между бигуанидами, рапамицином и сигнальными путями роста стала основанием для переосмысления теорий старения", — говорится в аналитическом материале Aging.

То, что значительная часть работ Дилмана была опубликована на русском языке и не индексировалась международными базами, привело к тому, что многие идеи были фактически забыты. Это создало ситуацию, когда исследователи в разных странах повторно формулировали те же концепции, не подозревая об их существовании в советской научной школе.

Как концепции активности и роста помогают объяснить старение

Идея старения как гиперактивности биологических систем стала одной из наиболее обсуждаемых в современной геронтологии. Она объясняет процессы, которые не укладываются в модель постепенного разрушения. Повышение давления, усиление фиброза, изменения иммунного ответа и рост опухолей объясняются не ослаблением систем, а их избыточной активностью.

Исследования подтверждают, что путь mTOR регулирует аутофагию, восстановительные процессы и реакцию клеток на стресс. Когда его активность остаётся повышенной, организму сложнее переходить к режиму репарации, что усиливает возрастные нарушения.

