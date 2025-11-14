Перекись — не панацея: эксперты назвали 6 мест, где она наносит больше вреда, чем пользы

Перекись водорода часто называют "натуральной альтернативой" агрессивным бытовым химикатам. Она действительно удаляет грязь и дезинфицирует, но при неправильном применении может навредить. Отбеливающие свойства, за которые её ценят, одновременно делают перекись опасной для некоторых материалов — особенно пористых, окрашенных и металлических.

"Перекись водорода — мягкий отбеливатель, и именно поэтому она рискованна," — отметил основатель Tidy Casa Райан Нолл.

Чтобы не испортить вещи и поверхности, важно знать, где ей точно не место.

Таблица "Сравнение"

Поверхность Что делает перекись Возможные последствия Безопасная альтернатива Деревянный пол Отбеливает, сушит Пятна, потускнение лака Средство для древесины Цветные ткани Вызывает обесцвечивание Выгорание, разводы Энзимный пятновыводитель Натуральный камень Реакция с минералами "Химический ожог" поверхности Нейтральный pH-очиститель Мебель из дерева Разрушает покрытие Светлые пятна, потеря блеска Смесь уксуса и воды Нержавейка Повреждает защитный слой Ржавчина Мягкое средство для металлов Электроника Окисляет контакты Трещины, коррозия Изопропиловый спирт

1. Деревянные полы

Некоторые источники советуют перекись для выведения пятен на паркете, но эксперты предупреждают: это опасный эксперимент.

"Если выбрать неправильную концентрацию, ущерб может исчисляться десятками тысяч долларов," — подчеркнула операционный менеджер Maid for You Адриана Азиз.

Она рассказала случай, когда клинер использовал разбавленную перекись для мытья пола: появились несмываемые белёсые разводы, которые остались даже спустя два года.

Безопаснее применять средства, специально разработанные для древесины, и всегда использовать чистую, продезинфицированную швабру.

2. Цветные ткани и обивка

Перекись действительно удаляет пятна, но может выжечь цвет.

"Перекись — это отбеливатель, хоть и мягкий, поэтому риск очевиден," — пояснил Райан Нолл.

На одежде, диванах и шторах она оставляет светлые пятна и неровные разводы. Если не хотите случайного "тай-дая" на диване, выбирайте пятновыводители для цветных тканей или смесь соды и моющего средства. Для органических загрязнений подойдут энзимные средства - они безопасны и эффективны.

3. Натуральный камень

Мрамор, гранит и кварц кажутся прочными, но перекись разрушает их структуру.

"Это как химический солнечный ожог для столешницы," — образно сказал Райан Нолл.

"Пористые поверхности реагируют с окислителями, образуя пятна и ожоги," — добавила Адриана Азиз.

Исправление такой ошибки дорого обойдётся. Лучше использовать pH-нейтральные очистители или просто тёплую воду с каплей моющего средства.

4. Деревянная мебель

Перекись на мебели действует непредсказуемо: может осветлить или снять защитный слой.

"С деревом перекись ведёт себя как лотерея — результат может быть разрушительным," — отметил Райан Нолл.

После обработки остаются бледные пятна, и поверхность становится уязвимой к царапинам. Для ухода подойдёт смесь уксуса и воды (если дерево покрыто лаком) или готовое средство для мебели. Главное — тщательно высушивать поверхность после уборки.

5. Нержавеющая сталь

На кухне перекись часто используют для дезинфекции, но это ошибка. Она разрушает защитный слой стали, из-за чего со временем появляется ржавый оттенок, особенно внизу холодильников и посудомоек.

"Использование перекиси или других отбеливающих средств на нержавейке очень рискованно," — подчеркнула Адриана Азиз.

Безопаснее применять специальные средства для стали или просто микрофибру с мягким мылом.

Совет от экспертов: перекись также нельзя использовать для алюминиевых поверхностей - эффект аналогичный.

6. Электроника

Экран ноутбука, смартфон или клавиатура не терпят агрессивных жидкостей. Перекись может окислить металл, вызвать коррозию и повредить пластик.

"Перекись кажется универсальной, пока не портит то, что вы пытаетесь очистить," — сказал Райан Нолл.

Для электроники используйте спиртовые салфетки, изопропиловый спирт или слегка влажную микрофибру - безопасно и эффективно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: применять перекись на окрашенных поверхностях.

Последствие: выгорание и пятна.

Альтернатива: мягкое мыло или энзимный очиститель.

Ошибка: чистить перекисью нержавейку.

Последствие: ржавчина и потеря блеска.

Альтернатива: средство для стали и сухая полировка.

Ошибка: протирать экран телефона перекисью.

Последствие: трещины и сбои.

Альтернатива: спирт или салфетки для электроники.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы перекиси водорода Минусы Уничтожает бактерии Отбеливает материалы Без запаха Разрушает защитные покрытия Доступна и недорогая Опасна для пористых и окрашенных поверхностей Эффективна против плесени Может вызывать коррозию

А что если…

А что, если развести перекись сильнее или слабее? Даже слабый раствор (3%) при регулярном применении способен повредить деликатные материалы. Лучше протестировать средство на незаметном участке или выбрать безопасный аналог. В случае сомнений — обратиться к профессионалам.

FAQ

Можно ли чистить перекисью ванную?

Да, но только кафель и сантехнику, избегая камня и металла.

Подходит ли перекись для отбеливания ткани?

Только белой. На цветных тканях вызывает выцветание.

Можно ли чистить стеклокерамическую плиту перекисью?

Лучше не стоит — используйте специальные средства для стекла и плиты.

Мифы и правда

Миф: перекись безопасна для всех поверхностей.

Правда: она агрессивна к металлам и пористым материалам.

Миф: если разбавить, вреда не будет.

Правда: даже разбавленный раствор может оставить пятна.

Миф: перекись заменяет все чистящие средства.

Правда: она универсальна только в ограниченных случаях.

3 интересных факта