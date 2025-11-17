Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Квадрокоптер
Квадрокоптер
© commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:17

Беспилотники готовят к новой эре: на Кубани создают водородное топливо для дронов

Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА

Разработка водородных технологий для беспилотных систем выходит на новый уровень в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Кубанского научного фонда, отметивший, что учёные Кубанского государственного технологического университета приступили к созданию водородных заправочных станций для БПЛА. Проект станет частью региональной исследовательской программы, направленной на развитие перспективных энергетических решений.

Задачи проекта и технологические вызовы

Специалисты подчёркивают, что основным препятствием для внедрения водородной энергетики остаются высокая стоимость производства топлива и сложность его безопасного хранения.

"Главным препятствием для широкого внедрения водородной энергетики остается высокая стоимость производства и сложность его хранения. Именно на решение этой проблемы и направлен проект кубанских ученых", — говорится в сообщении.

Команде предстоит разработать оборудование, способное сделать водород более доступным для использования в беспилотных транспортных системах. Речь идёт о создании эффективных компрессорных установок и криогенного оборудования, необходимых для работы будущих станций. Эти системы должны обеспечить возможность хранения и заправки БПЛА без существенных энергозатрат и с учётом требований безопасности.

Поддержка проекта и команда разработчиков

Проект реализуется при поддержке Кубанского научного фонда, который выделил грант на проведение исследований. В роли производственного партнёра выступает компания из Динского района, обеспечивающая технологическую базу и инфраструктурное сопровождение.

Научную группу возглавляет доцент кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения КубГТУ Максим Шамаров. Его команда объединяет специалистов по энергетике, материаловедению и проектированию, что позволяет работать над задачами, требующими междисциплинарного подхода.

Перспективы применения и значение для региона

Создание станции водородной заправки для беспилотных систем может стать важным шагом в развитии новых видов транспорта. БПЛА, работающие на водороде, обладают увеличенной дальностью полёта и большей автономностью по сравнению с аппаратами на традиционных аккумуляторах, что открывает возможности для их использования в мониторинге, логистике и сельском хозяйстве.

Поддержка регионального научного фонда делает проект частью стратегии технологического развития Кубани. В долгосрочной перспективе новая разработка может сформировать локальную компетенцию в сфере водородной энергетики, что обеспечит краю конкурентные позиции на рынке инноваций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ростовской области упростят поступление в колледжи для выпускников 9-х классов с 2026 года 11.11.2025 в 1:05
Со следующего года — без лишних испытаний: донские школьники смогут поступать в колледжи по упрощённой схеме

2026 года в Ростовской области девятиклассники смогут поступать в колледжи, сдав только два экзамена. Новые правила упростят доступ к профессиям и помогут региональной экономике.

Читать полностью » В Астраханской области введены штрафы за вмешательство в отлов безнадзорных собак 10.11.2025 в 1:13
Когда сострадание выходит боком: астраханцев начнут штрафовать за вмешательство в отлов бродячих животных

В Астраханской области ввели штрафы за вмешательство в отлов бездомных собак. Новые меры должны защитить сотрудников и снизить число опасных инцидентов.

Читать полностью » В Волгограде открыли Центр лечения критической ишемии нижних конечностей 07.11.2025 в 22:11
Без боли и ампутаций: в Волгограде открыли уникальный сосудистый центр

В Волгограде открыт центр лечения критической ишемии ног. Современное оборудование позволит спасать пациентов с тяжёлыми сосудистыми осложнениями.

Читать полностью » Юрий Слюсарь подвёл итоги года на посту губернатора Ростовской области 05.11.2025 в 14:24

Первый год работы Юрия Слюсаря стал проверкой на системность и доверие. Ростовская область шагнула от обещаний к реальным результатам.

Читать полностью » Горный Крым признан одним из лучших регионов России для экотуризма и оздоровительного отдыха 31.10.2025 в 22:45
Путешествие без суеты: горный Крым, где счастье пахнет травами и дождём

Байдарская долина — тихое чудо горного Крыма. Уникальная природа, чистый воздух и история делают это место идеальным для отдыха и восстановления сил.

Читать полностью » Власти Крыма направят более 60% бюджета на социальную сферу и образование 31.10.2025 в 21:52
Крым делает ставку на человека: новый бюджет превращает социальную сферу в двигатель роста

Крым делает ставку на образование и социальную поддержку: как изменится жизнь жителей с новым трёхлетним бюджетом и кто почувствует эффект в первую очередь.

Читать полностью » Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей 31.10.2025 в 20:47
Крым переписывает финансовую историю: бюджет-2026 обещает рекорд, о котором раньше не мечтали

Крымский бюджет на 2026 год обещает стать самым масштабным за всё время: доходы, расходы и структура финансирования показывают уверенное движение региона к экономической самостоятельности.

Читать полностью » Гидрометцентр Крыма сообщил о тёплой и сухой погоде 30–31 октября 29.10.2025 в 21:19
Осень забыла про холод: Крым наслаждается теплом, когда вся Россия кутается в пальто

В конце октября Крым снова радует тёплыми днями и ясным небом. Почему антициклон подарил полуострову затянувшееся "бабье лето" — рассказываем в подробностях.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимняя подготовка усиливает весенний рост газона — по данным садовых экспертов
Авто и мото
Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года — Кремль
Наука
В Капитанате увеличилась площадь нефтегазовых концессий — Arci
Еда
Новый рецепт чили сократил время приготовления до 40 минут — кулинары
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Туризм
Как поездка в Антарктиду изменила восприятие мира путешественницы — путешественник Марина Змеина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet