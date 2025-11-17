Беспилотники готовят к новой эре: на Кубани создают водородное топливо для дронов

Разработка водородных технологий для беспилотных систем выходит на новый уровень в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Кубанского научного фонда, отметивший, что учёные Кубанского государственного технологического университета приступили к созданию водородных заправочных станций для БПЛА. Проект станет частью региональной исследовательской программы, направленной на развитие перспективных энергетических решений.

Задачи проекта и технологические вызовы

Специалисты подчёркивают, что основным препятствием для внедрения водородной энергетики остаются высокая стоимость производства топлива и сложность его безопасного хранения.

"Главным препятствием для широкого внедрения водородной энергетики остается высокая стоимость производства и сложность его хранения. Именно на решение этой проблемы и направлен проект кубанских ученых", — говорится в сообщении.

Команде предстоит разработать оборудование, способное сделать водород более доступным для использования в беспилотных транспортных системах. Речь идёт о создании эффективных компрессорных установок и криогенного оборудования, необходимых для работы будущих станций. Эти системы должны обеспечить возможность хранения и заправки БПЛА без существенных энергозатрат и с учётом требований безопасности.

Поддержка проекта и команда разработчиков

Проект реализуется при поддержке Кубанского научного фонда, который выделил грант на проведение исследований. В роли производственного партнёра выступает компания из Динского района, обеспечивающая технологическую базу и инфраструктурное сопровождение.

Научную группу возглавляет доцент кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения КубГТУ Максим Шамаров. Его команда объединяет специалистов по энергетике, материаловедению и проектированию, что позволяет работать над задачами, требующими междисциплинарного подхода.

Перспективы применения и значение для региона

Создание станции водородной заправки для беспилотных систем может стать важным шагом в развитии новых видов транспорта. БПЛА, работающие на водороде, обладают увеличенной дальностью полёта и большей автономностью по сравнению с аппаратами на традиционных аккумуляторах, что открывает возможности для их использования в мониторинге, логистике и сельском хозяйстве.

Поддержка регионального научного фонда делает проект частью стратегии технологического развития Кубани. В долгосрочной перспективе новая разработка может сформировать локальную компетенцию в сфере водородной энергетики, что обеспечит краю конкурентные позиции на рынке инноваций.