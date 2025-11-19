Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Toyota
Toyota
© commons.wikimedia.org by Kskhh is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:59

Заводы оживают, а конкуренты в панике: Toyota тайно готовит удар по рынку

Toyota инвестирует 912 млн долларов в производство гибридных автомобилей в США — пресс-служба компании

Toyota делает крупный шаг на рынке гибридных автомобилей США, объявив о масштабных инвестициях в свои производственные мощности. Компания намерена активно расширять выпуск гибридно-электрических моделей, уделяя особое внимание популярной Corolla. Этот проект станет частью более широкого плана по вложению до 10 миллиардов долларов в американскую экономику в течение ближайших пяти лет.

Инвестиции и новые рабочие места

Общий объем вложений на ближайшие годы составит 912 миллионов долларов, что позволит создать 252 новых рабочих места и модернизировать сборочные линии. Основная цель компании — удовлетворить растущий спрос на гибридные автомобили, которые становятся все более востребованными у американских покупателей.

"Клиенты выбирают гибридные автомобили Toyota, и наши производственные команды в США готовятся удовлетворить этот растущий спрос", — заявил старший вице-президент по производственным операциям Кевин Фелькель.

Расширение заводов по регионам

  1. Западная Вирджиния — здесь планируется вложить 453 миллиона долларов. Средства пойдут на создание 80 новых рабочих мест, увеличение выпуска четырехцилиндровых двигателей для гибридов и других ключевых компонентов. Модернизация завода завершится к 2027 году.

  2. Кентукки — завод получит 204,4 миллиона долларов. Финансирование будет направлено на увеличение производственных мощностей для гибридных моделей и подготовку новых линий сборки.

  3. Миссисипи — 125 миллионов долларов позволят расширить возможности завода и начать серийное производство гибридной Corolla.

  4. Теннесси — 71,4 миллиона долларов будут использованы для увеличения выпуска корпусов коробок передач и блоков цилиндров для гибридных автомобилей. К 2027-2028 годам здесь появятся три новые производственные линии с проектной мощностью 500 тысяч единиц в год.

  5. Миссури — 57,1 миллиона долларов выделено на создание новой линии по выпуску головок блока цилиндров для гибридных моделей, запуск которой также запланирован на 2027 год.

Сравнение моделей гибридных автомобилей Toyota

Модель Тип двигателя Особенности Целевая аудитория
Corolla Hybrid Бензин+электро Экономичная, надежная Семьи, городские жители
Prius Бензин+электро Технологичная, экологичная Любители инноваций, эко-активисты
RAV4 Hybrid Бензин+электро Кроссовер, вместительный Любители путешествий и активного отдыха

Советы шаг за шагом: покупка гибрида Toyota

  1. Оцените бюджет и текущие потребности: семейный автомобиль или городской компакт.

  2. Сравните модели по расходу топлива и функционалу.

  3. Проверьте наличие сервисных центров и запасных частей в вашем регионе.

  4. Учтите доступные государственные программы поддержки экологичных автомобилей.

  5. Пройдите тест-драйв, чтобы почувствовать комфорт и управляемость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка гибрида без проверки инфраструктуры подзарядки.
    Последствие: неудобство в эксплуатации, потеря времени.
    Альтернатива: выбор модели с долгим пробегом на одной заправке и изучение сети зарядных станций.

  • Ошибка: игнорирование налоговых льгот для экологичных авто.
    Последствие: переплата за транспорт.
    Альтернатива: оформление субсидий и льгот при покупке.

А что если… гибриды станут массовым выбором?

Если спрос на гибриды продолжит расти, Toyota сможет ускорить разработку новых технологий, повысить эффективность производства и снизить стоимость авто для конечного покупателя. Это также стимулирует экологически безопасное производство в США и создаст тысячи рабочих мест в смежных индустриях.

FAQ

Как выбрать гибридный автомобиль?
Смотрите на расход топлива, надежность, удобство обслуживания и возможности зарядки.

Сколько стоит гибридная Corolla?
Цена зависит от комплектации, обычно от 25 до 30 тысяч долларов.

Что лучше для города — Corolla Hybrid или Prius?
Для городской эксплуатации лучше Corolla: компактнее, проще в обслуживании, экономичнее на коротких дистанциях.

Мифы и правда

  • Миф: гибридные авто ненадежны.
    Правда: Toyota гибриды известны высокой надежностью и долговечностью двигателей.

  • Миф: гибриды слишком дорогие для обычного покупателя.
    Правда: инвестиции и субсидии снижают стоимость, а экономия на топливе окупает вложения.

  • Миф: сервис гибридов сложный.
    Правда: большинство сервисных центров в США обучены обслуживать гибриды, а доступ к запасным частям расширяется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экспорт китайских электромобилей вырос на 99,9% в октябре — Китайская ассоциация автопроизводителей сегодня в 16:09
ДВС в панике: китайские электромобили меняют баланс сил глобального рынка

Китайский экспорт электромобилей продолжает бить рекорды, демонстрируя рост почти в два раза за год и укрепляя мировое лидерство страны.

Читать полностью » Каршеринг в России хотят перевести на отечественные автомобили — сенатор Кутепов сегодня в 9:07
Россия начинает "перезагрузку" каршеринга: машины, к которым мы привыкли, скоро станут редкостью

В ближайшие годы каршеринг в России ждут серьёзные изменения: власти формируют новый закон о локализации, который способен перестроить весь рынок.

Читать полностью » Детей до 7 лет можно перевозить только в автокресле или автолюльке — ГИБДД сегодня в 8:25
Жаль, что не знал раньше: одна ошибка в детском кресле сводит всю защиту к нулю

Ежедневные поездки в школу таят неожиданные опасности. Какие ошибки совершают родители, сажая ребенка в машину, и как обезопасить его поездку? Узнайте о главных правилах.

Читать полностью » Потеря мощности двигателя у подержанных авто связана с износом деталей — автоспециалисты сегодня в 8:04
Заглянул под капот — не поверил глазам: что тормозило мотор всё это время

Почему двигатель теряет мощность со временем, и как простые меры профилактики помогут сохранить динамику автомобиля.

Читать полностью » Инспектор ГИБДД обязан подойти к водителю после остановки независимо от расстояния — административный регламент МВД сегодня в 7:42
Подходить к инспектору самому или ждать — раскрываем главный секрет

Водитель оказался слишком далеко от инспектора ГИБДД — кто должен подходить первым и как действовать по закону, чтобы избежать штрафа.

Читать полностью » Украсьте авто фигуркой красной огненной лошади для удачи в наступающем году — эксперты сегодня в 7:15
Не верил приметам, пока не сделал это с машиной на Новый год — теперь всё изменилось

Эксперты рассказали, как правильно подготовить автомобиль к встрече Нового года, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Мошенники начали имитировать работу эвакуаторов и увозить автомобили с липовыми документами — представитель МВД сегодня в 6:35
Фальшивые эвакуаторы атакуют спальные районы: как не стать жертвой за пять минут

Фальшивые эвакуаторы превращаются в современное оружие угонщиков. Как защитить автомобиль и не попасться на уловку мошенников.

Читать полностью » Привычка держать руку на рычаге повреждает трансмиссию — автомеханик Степанцов сегодня в 6:25
Сделал это — и коробка передач почти не ломается: мой секрет долговечности авто

Привычка держать руку на рычаге может привести к быстрым поломкам трансмиссии. Узнайте, какие ещё ошибки водители делают и как этого избежать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Разные зоны кожи требуют разных скрабов для безопасного ухода — дерматологи
Еда
Варка пельменей в не кипящей воде снижает риск разрыва теста — кулинары
Садоводство
Проверка кислотности почвы поможет изменить цвет гортензий — эксперт
Красота и здоровье
Умеренная ходьба зимой снизила риск прибавки веса — по данным учёных
Культура и шоу-бизнес
Остин Батлер опроверг слухи о романе с Эмили Ратаковски — Vanity Fair
Садоводство
Сухой воздух и частый полив мешают цветению комнатных растений зимой
Спорт и фитнес
Упражнение с фитболом укрепляет 12 групп мышц — специалисты по фитнесу
Красота и здоровье
Игнорирование хеликобактериоза опасно — гастроэнтеролог Фарбер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet