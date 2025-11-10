Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 0:59

Гибриды выходят на новый уровень: Stellantis придумал, как сделать электромотор сильнее бензинового монстра

Stellantis запатентовала новую электронную трансмиссию для гибридов Jeep

Инженеры концерна Stellantis готовятся к технологическому прорыву, который способен изменить будущее гибридных внедорожников. Новый патент, поданный компанией, описывает уникальную систему трансмиссии для автомобилей Jeep — разработку, сочетающую экономичность электропривода с мощью классического внедорожника.

Технология будущего: как работает новая трансмиссия

Основная идея патента заключается в создании электронной трансмиссии, способной изменять передаточные числа без традиционных ремней и шкивов. В отличие от вариаторов, используемых у Toyota, или классических гибридных схем, инженеры Stellantis предложили более гибкую систему.

Она ближе к решениям Honda и Mitsubishi, где двигатель внутреннего сгорания выступает в роли генератора, вырабатывающего энергию для электромоторов. При этом возможен и прямой привод колес от ДВС, когда это необходимо — например, при длительных поездках или тяжелых внедорожных нагрузках.

Главная особенность новой разработки — планетарная передача, расположенная между электромоторами и главной передачей. Такая схема позволяет использовать не только стандартный режим, но и пониженную передачу, как у "настоящих" внедорожников.

Передаточные числа впечатляют:
• обычный режим — 1:1;
• пониженный — 4:1.

Итоговое передаточное число достигает почти 40:1, что сравнимо с возможностями Jeep Wrangler Rubicon — эталона в мире оффроуда.

Прирост мощности и экономия энергии

Инженеры Stellantis утверждают, что новая схема способна кратно увеличить крутящий момент. В некоторых конфигурациях он растёт с 2581 до более чем 10 000 фунт-фут. Для отдельных моделей, таких как Wagoneer S Launch Edition, теоретический максимум достигает 23 785 фунт-фут — больше, чем у мощного бензинового Wrangler 392.

Кроме того, трансмиссия сокращает массу автомобиля за счёт отказа от громоздкой раздаточной коробки и карданных валов. Меньше деталей — меньше потерь и трения, а значит, выше эффективность и запас хода.

Переключение режимов — ещё одно преимущество. Оно возможно прямо на ходу, без необходимости останавливаться или использовать механические рычаги, как раньше.

Советы шаг за шагом: как выбрать гибрид с учетом новых технологий

  1. Определите приоритет. Если для вас важна экономия топлива — выбирайте гибрид с рекуперацией и низким расходом. Если же нужна проходимость, смотрите на модели с понижающей передачей.

  2. Обратите внимание на тип трансмиссии. Новая электронная система Stellantis может появиться на моделях Jeep 4xe и Wagoneer — следите за обновлениями бренда.

  3. Оцените совместимость с зарядкой. Гибридные модели EREV поддерживают как ДВС, так и розетку — это экономия на длительных маршрутах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор гибрида без пониженной передачи для активного бездорожья.
Последствие: перегрев электромотора и ограничение тяги.
Альтернатива: гибрид с планетарной передачей от Stellantis или системой Super All-Wheel Control от Mitsubishi.

А что если использовать систему в электромобиле?

Инженеры отмечают, что новая трансмиссия подходит не только для гибридов, но и для чистых электромобилей. В таком случае она позволит увеличить запас хода без роста массы батареи — за счёт оптимизации крутящего момента и снижения потерь на трансмиссии.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Увеличенный крутящий момент Неизвестные сроки внедрения в серию
Возможность пониженной передачи Потенциальная дороговизна производства
Снижение массы и потерь энергии Неясная надёжность в долгосрочной перспективе
Универсальность — подходит для разных типов привода Зависимость от электроники

FAQ

— Когда технология появится в серийных автомобилях Jeep?
Сроки пока не объявлены. Патент лишь подтверждает готовность Stellantis к внедрению новых решений в будущем поколении гибридов.

— Можно ли будет устанавливать систему на существующие модели?
Нет, она рассчитана на новое поколение платформ, интегрированных с электронными блоками управления и высоковольтной архитектурой.

— Улучшится ли управляемость автомобиля?
Да, благодаря снижению массы и более точному распределению крутящего момента между осями.

Мифы и правда о гибридах

Миф: гибриды не подходят для бездорожья.
Правда: современные гибридные системы, включая разработки Stellantis, обеспечивают высокий крутящий момент и управляемое распределение тяги.

Миф: понижающая передача нужна только дизелям.
Правда: для электромоторов она также важна, особенно при движении по грязи или песку.

Миф: гибридные трансмиссии сложнее и менее надёжны.
Правда: современные электронные системы исключают излишние механические узлы, снижая риск поломок.

