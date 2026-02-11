Домашние свиньи исчезли, но оставили секретное оружие: гибриды в Фукусиме множатся круглый год

Там, где когда-то кипела жизнь и работали фермы, сегодня продолжается другой, неожиданный эксперимент природы. В зоне отчуждения Фукусимы за годы после аварии сформировалась необычная популяция животных — гибриды домашних свиней и диких кабанов. Долгое время ученые наблюдали за их стремительным распространением, пытаясь понять, какие генетические механизмы стоят за этим процессом. Об этом сообщает Independent.

Как возникла популяция гибридов

После аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году жители близлежащих районов были эвакуированы, а фермы опустели. Часть домашних свиней оказалась на свободе и начала скрещиваться с обитающими в округе дикими кабанами. В условиях почти полного отсутствия человека территория превратилась в своеобразную природную лабораторию, как это уже происходило после других техногенных аварий, включая Нейтронная активность на Чернобыльской АЭС не связана с аварией.

Скрещивание домашних и диких животных вызывает обеспокоенность специалистов по всему миру. По мере расширения ареалов одичавших свиней и кабанов их пути все чаще пересекаются, что нередко приводит к экологическим последствиям: нарушению экосистем и изменению структуры популяций. Подобные изменения усиливают давление на природу, что перекликается с другими экологическими угрозами, описанными в материале Городской воздух содержит микропластика больше прежних оценок в 10 000 раз.

Что показал генетический анализ

Генетики из Фукусимы исследовали образцы тканей 191 дикого кабана и 10 домашних свиней, обитавших в зоне отчуждения с 2015 по 2018 год. Ученые проанализировали митохондриальную ДНК, передающуюся по материнской линии, и ядерную ДНК, наследуемую от обоих родителей. Такой подход позволил отдельно оценить вклад самок и общее генетическое смешение.

Анализ показал, что митохондриальная ДНК домашних свиней сохранялась примерно пять поколений. Однако ядерные гены постепенно "размывались", и с каждым новым поколением геном гибридов становился ближе к геному диких кабанов. Это указывает на продолжающееся скрещивание с дикой популяцией и ускоренный возврат к природному типу.

Почему гибриды быстро размножаются

Несмотря на ослабление большинства генов домашних свиней, одна важная особенность сохранилась — высокая репродуктивная активность. Дикие кабаны в естественных условиях размножаются обычно раз в год, тогда как свиньи способны приносить потомство круглый год и отличаются большей плодовитостью. Именно эта черта обеспечила быстрый рост численности гибридной популяции.

"Мы хотим подчеркнуть, что этот механизм, вероятно, действует и в других регионах мира, где скрещиваются одичавшие свиньи и кабаны", — сказал автор исследования Донован Андерсон из Университета Хиросаки.

"Полученные результаты можно использовать для управления дикой природой и разработки стратегий борьбы с инвазивными видами", — сказал Синго Канеко, еще один автор исследования.

Случай Фукусимы показывает, как быстро может меняться генетическая структура популяции при смешении домашних и диких форм. Зона отчуждения стала не только символом катастрофы, но и уникальной площадкой для научных наблюдений. Понимание этих процессов помогает точнее прогнозировать рост численности животных и принимать меры по сохранению экологического баланса.