Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Трёхмерная медицинская визуализация
Трёхмерная медицинская визуализация
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:53

Тело перестало быть чёрным ящиком: медицина увидела процессы, которые всегда прятались

Учёные объединили ультразвук и фотоакустику в 3D-сканере — Nature BME

Заглянуть внутрь человеческого тела так, чтобы увидеть не только форму тканей, но и "жизнь" сосудов в цвете, ещё недавно казалось задачей из будущего. Теперь учёные сделали к этому шаг, объединив два разных подхода к медицинской визуализации в одной системе. Новый метод позволяет получать трёхмерные изображения с высокой детализацией и функциональной информацией почти в реальном времени. Об этом сообщает журнал Nature Biomedical Engineering.

Два подхода — одно объёмное изображение

Исследователи из Калифорнийского технологического института совместно с коллегами из Университета Южной Калифорнии представили технологию, которая совмещает ультразвуковую и фотоакустическую томографию. Ультразвук традиционно используют для оценки структуры мягких тканей: он доступен, быстр и хорошо подходит для повседневной клинической практики. Однако чаще всего такие исследования ограничиваются двухмерной картинкой и не дают информации о составе крови или кровотоке.

Фотоакустическая томография, напротив, способна показать сосуды и их функциональное состояние. При воздействии коротких лазерных импульсов молекулы в крови поглощают свет и создают акустические волны, которые фиксируются датчиками. Благодаря различиям в поглощении света можно визуализировать сосуды в "оптическом цвете", наблюдая, как кровь движется по артериям и венам. Подобные подходы всё чаще дополняются алгоритмами анализа изображений — например, в системах, где диагностика по форме клеток помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Но без ультразвука фотоакустике не хватает анатомической чёткости окружающих тканей.

Почему существующих методов недостаточно

Современная медицинская визуализация почти всегда связана с компромиссами. Компьютерная и магнитно-резонансная томография дают подробную анатомическую картину, но стоят дорого, требуют много времени и иногда связаны с использованием контрастных веществ или ионизирующего излучения. Это ограничивает их применение для частого мониторинга или обследований у постели пациента.

Даже такие точные методы, как МРТ, чаще применяются эпизодически, хотя исследования показывают, что повторные сканирования могут выявлять тонкие изменения, включая смещение структур мозга при воздействии внешних факторов. Именно поэтому идея объединить ультразвук и фотоакустические методы выглядела особенно перспективной — она позволяла совместить скорость, относительную простоту и функциональную насыщенность изображений без существенного усложнения оборудования.

Как работает технология RUS-PAT

Новая система получила название RUS-PAT — ротационная ультразвуковая томография в сочетании с фотоакустической томографией. Один из авторов разработки, профессор медицинской и электротехнической инженерии Калифорнийского технологического института Лихонг Ванг, подчёркивает, что речь шла не о простом сложении двух методов, а о поиске оптимальной архитектуры.

"Но это не похоже на один плюс один. Нам нужно было найти оптимальный способ сочетания двух технологий", — говорит профессор медицинской и электротехнической инженерии Лихонг Ванг.

В системе используется небольшое число дугообразных датчиков, которые вращаются вокруг исследуемой области. Такая конфигурация имитирует работу полусферического детектора, но при этом остаётся более доступной и технически простой. Одни и те же датчики принимают сигналы как от ультразвукового воздействия, так и от фотоакустического отклика, что позволяет получать квазиодновременные трёхмерные изображения структуры тканей и сосудистого русла.

Клинический потенциал и первые результаты

Технологию уже протестировали на добровольцах и пациентах. С её помощью удалось визуализировать голову, молочные железы и конечности человека, получив изображения с широким полем зрения и двойным контрастом. Это подтверждает универсальность подхода и возможность его применения в разных клинических сценариях.

"Новая комбинация акустических и фотоакустических методов устраняет многие ключевые ограничения широко используемых методов медицинской визуализации", — говорит профессор Чарльз И. Лю из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.

По словам исследователей, RUS-PAT может быть особенно полезен для более точного выявления опухолей молочной железы, отслеживания диабетической нейропатии и изучения структуры мозга вместе с особенностями кровотока. Сейчас система способна сканировать ткани на глубину около четырёх сантиметров, а само исследование занимает менее минуты. Возможность эндоскопической подачи света в перспективе расширяет диапазон применения метода.

В результате учёные получают инструмент, который объединяет морфологию и функцию в одном объёмном изображении, не жертвуя скоростью и безопасностью. Это делает технологию перспективной для регулярных обследований и динамического наблюдения за состоянием пациента.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Земная вода получила новый источник: лунные образцы резко урезали роль комет и астероидов вчера в 9:37

PNAS: тройной изотопный анализ лунных образцов показал — метеориты составляют лишь ~1% реголита. Их вклад в земные океаны и роль поздней бомбардировки оказались невелики.

Читать полностью » Граница стирается: мозг обрабатывает язык по тем же принципам, что и искусственный интеллект 28.01.2026 в 17:52

Учёные выяснили, что мозг обрабатывает речь поэтапно, почти как языковые модели ИИ. Эти выводы меняют взгляды на природу языка и смысла.

Читать полностью » Редкий подарок неба с подвохом: два затмения за год заставят бронировать лучшие точки заранее 28.01.2026 в 16:54

В 2026–2027 годах случится редкая серия: два полных солнечных затмения подряд. Узнайте даты, лучшие точки в Испании, Исландии и Луксоре и шанс увидеть Персеиды.

Читать полностью » Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев 28.01.2026 в 13:43

Ученые выяснили, как изменения химического состава океанов после эпохи динозавров могли запустить глобальное похолодание и навсегда изменить климат Земли.

Читать полностью » ИИ классифицировал следы динозавров с точностью 90% — PNAS 28.01.2026 в 11:09
Динозавры оставили улику, которую не замечали десятилетиями: алгоритм увидел больше человека

Искусственный интеллект научился распознавать следы динозавров и выявлять детали, которые десятилетиями ускользали от учёных, меняя взгляды на эволюцию.

Читать полностью » Компасы могли сойти с ума: древнее дерево сохранило следы разворота магнитных полюсов Земли 28.01.2026 в 10:20

Древнее дерево из Нового Южного Уэльса может раскрыть тайны прошлых смен магнитных полюсов Земли, помогая понять возможные будущие риски для климата и технологий, связанных с ослаблением магнитного щита.

Читать полностью » Учёные создали крошечные землетрясения внутри микрочипа — Nature 28.01.2026 в 6:03
Землетрясение размером с песчинку: внутри микрочипа запустили процесс, который изменит смартфоны

Инженеры научились создавать мини-землетрясения на микрочипах. Лазер может изменить архитектуру смартфонов и ускорить развитие беспроводной электроники.

Читать полностью » Космические струны теоретически могут искривлять время — физики 27.01.2026 в 19:26
Тонкие как протон, длинные как световые годы: космические струны угрожают привычному ходу времени

Космические струны называют шрамами ранней Вселенной. Физики обсуждают, как они искажают пространство-время и почему теория допускает путешествия в прошлое.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом
Красота и здоровье
Сердце оказалось не одноразовым: в нём есть запасной механизм на чёрный день
Спорт и фитнес
Олимпийский лёд трещит: климат превращает зимние Игры в рискованный эксперимент
Красота и здоровье
Стакан замороженных ягод утром — и день идёт иначе: чем они выигрывают у апельсина и банана
Туризм
Под Берлином в лесу "застыли" гранитные гиганты: место выглядит как декорация к сказке
Недвижимость
Поставила контейнеры на микроволновку — и едва не пожалела: что скрывает эта "удобная полка"
Садоводство
Зимой цветы дома почти исчезли — а цикламен выдал "шапку" бутонов: секрет в правильном месте
Питомцы
Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet