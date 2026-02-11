Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Toyota Highlander
© toyota.com by Unknown author is licensed under Public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:53

В новом Toyota Highlander сделали ставку не на мощность — и это чувствуется с первых метров

Toyota выводит на рынок обновлённый Highlander, делая ставку на гибридные технологии и семейные ценности. Модель 2026 года ориентирована на тех, кто ищет просторный, безопасный и технологичный внедорожник для повседневной жизни и дальних поездок. Производитель усилил акцент на комфорте, экологичности и электронных ассистентах. Об этом сообщает компания Toyota.

Обновлённый дизайн и продуманная аэродинамика

Внешность Toyota Highlander 2026 стала более современной и собранной. Кузов получил плавные линии, подчёркивающие статус и функциональность модели. Новая решётка радиатора с активными элементами улучшает аэродинамику и визуально добавляет автомобилю солидности. Светодиодная оптика обеспечивает хорошую видимость и формирует узнаваемый световой рисунок, а обновлённые легкосплавные диски подчёркивают динамичный характер внедорожника.

Просторный интерьер для всей семьи

Салон Highlander спроектирован с расчётом на комфорт до семи пассажиров. Используются качественные материалы отделки, включая мягкую кожу и декоративные вставки с металлическим эффектом. Сиденья легко настраиваются под разные сценарии поездок, а трёхзонный климат-контроль позволяет поддерживать комфортную температуру во всех рядах. Вместительный багажник и трансформируемый второй и третий ряды делают автомобиль удобным для путешествий и повседневных задач.

Технологии и мультимедиа

Highlander 2026 оснащён современной мультимедийной системой с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Интерфейс интуитивно понятен и не перегружает водителя. Аудиосистема премиум-класса обеспечивает качественное звучание, а встроенные навигационные функции и онлайн-сервисы упрощают планирование маршрутов.

Гибридная силовая установка нового поколения

В основе модели — гибридная система четвёртого поколения, сочетающая бензиновый двигатель и электромотор. Такая конфигурация снижает расход топлива и уровень выбросов, сохраняя уверенную динамику. Аккумулятор подзаряжается в процессе движения, что исключает необходимость внешней зарядки. Highlander одинаково уверенно чувствует себя в городском потоке и на трассе.

Безопасность и помощь водителю

Одним из ключевых преимуществ Highlander 2026 остаётся безопасность. Внедорожник оснащён пакетом Toyota Safety Sense, включающим адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и предотвращения столкновений. Камеры кругового обзора и датчики помогают при парковке и манёврах в ограниченном пространстве. Усиленная конструкция кузова и набор подушек безопасности обеспечивают высокий уровень пассивной защиты.

Комфорт и устойчивое развитие

Подвеска настроена на плавный ход и эффективное поглощение неровностей, а электроусилитель руля обеспечивает точность управления. Toyota также подчёркивает экологическую направленность модели, снижая углеродный след без ущерба для практичности и мощности.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

