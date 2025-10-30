Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Chery Omoda 5 013
Chery Omoda 5 013
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 6:38

Chery раскрыла технологию, способную продлить жизнь двигателям внутреннего сгорания

Главный инженер Chery Group Ли Вэй заявил о разработке двигателя с КПД 48%

Китай уже занял лидерские позиции в производстве электромобилей, однако его автоконцерны не спешат полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Более того, именно здесь разрабатываются самые передовые технологии, которые могут продлить жизнь бензиновым моторам. Яркий пример — компании Omoda и Jaecoo, дочерние бренды Chery Group. Недавно они заявили о создании двигателя с термическим КПД в 48% — показателе, который ранее считался почти недостижимым.

Что означает 48% КПД и почему это прорыв

Тепловой КПД показывает, насколько эффективно двигатель превращает энергию топлива в движение. Для обычных атмосферных моторов этот показатель составляет от 25 до 35%. Турбированные версии уже могут превысить 40%, но и это значит, что более половины энергии всё ещё теряется впустую. Если китайским инженерам действительно удастся добиться 48%, это станет крупнейшим технологическим скачком за последние десятилетия.

Каждый дополнительный процент КПД снижает расход топлива примерно на 2,5%, а вместе с ним — и уровень выбросов. Таким образом, даже несколько процентов прироста эффективности способны радикально изменить экологическую и экономическую картину автомобильного рынка.

"Мы стремимся не просто догнать мировой уровень, а задать новые стандарты эффективности", — заявил главный инженер Chery Group Ли Вэй.

Как устроен двигатель будущего от Chery Group

Чтобы достичь столь впечатляющих показателей, инженеры Chery применили целый набор инноваций. В их числе — сверхвысокая степень сжатия 26:1, гиперболические трёхрычажные механизмы, система рециркуляции выхлопных газов (EGR) на 35% и усовершенствованные теплоизоляционные покрытия. Все эти элементы работают на одну цель — минимизировать теплопотери и повысить эффективность сгорания топлива.

По сути, речь идёт о создании нового поколения гибридных двигателей, способных сочетать мощность бензинового мотора и экономичность электрической тяги. Пока технология находится на стадии эксперимента, но специалисты уверены: её практическое применение — лишь вопрос времени.

Сравнение: традиционные и гибридные решения

Тип двигателя Средний КПД Особенности Перспективы
Атмосферный бензиновый 25-35% Простота, доступность Устаревает
Турбированный 38-42% Лучшая мощность, умеренный расход Оптимален для компактных авто
Гибридный (текущий уровень) 44-45% Комбинация ДВС и электромотора Стандарт для ближайших лет
Прототип Chery (обещанный) 48% Уникальная термодинамическая схема Потенциал для серийного прорыва

Как достичь максимальной эффективности: советы шаг за шагом

  1. Следите за обновлениями технологий. Гибридные системы быстро совершенствуются — новые модели могут экономить до 30% топлива.

  2. Выбирайте автомобиль с режимом рекуперации энергии. Это позволяет возвращать часть мощности при торможении.

  3. Используйте качественное моторное масло. Оно снижает трение и помогает реализовать потенциал двигателя.

  4. Следите за давлением в шинах. Даже небольшое отклонение от нормы повышает расход топлива.

  5. Планируйте маршруты. Уменьшение количества остановок экономит топливо и снижает износ системы DHT.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать регулярное обновление программного обеспечения гибридной системы.
    Последствие: Потеря до 10% экономии топлива.
    Альтернатива: Устанавливать обновления через официальные сервисы Chery.

  • Ошибка: Использовать несертифицированное топливо.
    Последствие: Нарушение термодинамического баланса двигателя.
    Альтернатива: Заправляться только на проверенных станциях с октановым числом, указанным производителем.

  • Ошибка: Частое использование спорт-режима.
    Последствие: Рост расхода топлива на 20-25%.
    Альтернатива: Переключаться на экономичный режим при обычной езде.

А что если 48% окажется мифом?

Инженеры не скрывают: пока новый двигатель существует лишь в лабораторных условиях. Реальные показатели могут оказаться ниже. Однако даже если серийная версия покажет 46%, это всё равно будет рекорд. Многие эксперты считают, что Chery готовится к глобальному перезапуску своих гибридных линеек и намерена сделать ставку на баланс между ДВС и электротягой.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Снижение расхода топлива Высокая стоимость разработки
Уменьшение выбросов CO2 Сложность производства
Потенциал для гибридных систем Неясность сроков коммерциализации
Увеличенный ресурс двигателя Необходимость точного обслуживания

FAQ

Какой двигатель сейчас самый эффективный у Chery?
На данный момент это гибридная система SHS с КПД 44,5%, использующая двигатель 1.5 TDGI по циклу Миллера.

Когда появятся модели с новым мотором?
Пока проект на стадии испытаний. Серийный выпуск ожидается не ранее чем через 2-3 года.

Будут ли такие автомобили доступны в Европе?
Да, первые продажи Omoda и Jaecoo планируются в Болгарии, затем — в других странах ЕС.

Мифы и правда

  • Миф: ДВС больше не развиваются.
    Правда: Китайские инженеры продолжают активно совершенствовать бензиновые технологии.

  • Миф: Гибриды — это всего лишь маркетинг.
    Правда: При правильной эксплуатации гибриды экономят до 35% топлива.

  • Миф: Электромобили полностью вытеснят бензиновые машины.
    Правда: В ближайшие десятилетия гибриды останутся важным мостом между ДВС и электротягой.

Исторический контекст

Развитие бензиновых двигателей всегда шло волнами. В начале XX века инженеры боролись за надёжность, в середине — за мощность, а в XXI веке — за эффективность. Китай, который ещё 20 лет назад считался учеником мировых автогигантов, сегодня сам задаёт направление технологического развития.

3 интересных факта

  1. Каждый 1% КПД экономит около 2,5% топлива — это эквивалентно сотням литров в год.

  2. Технологии Chery активно используются не только в легковых авто, но и в гибридных внедорожниках.

  3. Китайские исследователи уже экспериментируют с КПД свыше 50%, используя водородное топливо.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильный масляный фильтр ломается и деформирует двигатель сегодня в 6:54
После замены масла новый фильтр может вызвать утечку и износ мотора

Замена масляного фильтра может быть опасной, если выбрать неправильный вариант или установить его некорректно. Узнайте, как избежать проблем с мотором.

Читать полностью » Представитель GM: Saab 9-2X разработан на базе Subaru Impreza в 2005 году сегодня в 2:11
С виду — разные, но под капотом одно и то же: кто скрывается за чужими эмблемами

Многие машины, которые кажутся уникальными, на деле оказываются копиями — с другими шильдиками и чуть изменёнными деталями. Узнаем, какие бренды выпускали клонов под собственными именами.

Читать полностью » Отсутствие видео лишает шанса доказать вынужденный объезд ДТП сегодня в 1:54
Дорога превращается в ловушку: как объехать место аварии и не потерять права

Можно ли объехать место аварии и не получить штраф? Автоюрист объясняет, когда риск оправдан, а когда лучше подождать регулировщика.

Читать полностью » Reuters: Китай в пятилетнем плане 2026–2030 исключил электромобили из приоритетов сегодня в 1:42
Китай перестаёт считать электромобили будущим — что это значит для мира

Китай исключил электромобили из числа стратегических отраслей, и это решение может радикально изменить мировой баланс на рынке "зелёных" технологий.

Читать полностью » Китай исключит электромобили из приоритетов нового пятилетнего плана 2026–2030 годов сегодня в 0:56
Когда даже Китай устал от электромобилей: что заставило отказаться от "вечной розетки"

Китай неожиданно пересматривает стратегию автопрома: электромобили лишаются приоритетного статуса. Что стоит за этим решением — кризис отрасли или новый технологический курс?

Читать полностью » Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что Porsche 959 стал символом упорства сегодня в 0:39
Редчайшая машина Гейтса долгие годы не могла попасть в его гараж — теперь всё иначе

От Porsche 959, за который он боролся 13 лет, до Tesla Model X с "крыльями чайки" — рассказываем, какие машины выбирает Билл Гейтс и почему.

Читать полностью » Показатель уровня топлива в салоне авто является ориентировочным и может иметь погрешность вчера в 23:05
АЗС обманывает вас годами: полицейский рассказал, как правильно заправлять машину и не терять деньги

Полицейский раскрыл схему, из-за которой водители годами переплачивают за топливо, сами того не замечая. Узнайте, как простой способ оплаты может помочь сохранить тысячи рублей.

Читать полностью » Чистый и ухоженный автомобиль подсознательно вызывает большее доверие у инспектора ГИБДД вчера в 22:43
Красный свет для водителя: эксперты назвали главные ошибки, из-за которых вас тормозят на дороге

Почему инспектор ДПС останавливает именно вас, даже если вы не нарушали? Капитан полиции раскрыл неочевидные детали поведения и внешности, которые привлекают внимание на дороге.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Красные родинки можно безопасно удалить с помощью лазерной терапии или криодеструкции — Алина Никифорова
Наука
Музыкальная терапия снижает дозу анестезии и ускоряет пробуждение после операции – Фарах Хусейн
Еда
Салат Шакароб готовится за 20 минут из помидоров и лука
Туризм
Город Ульяновск сохранил старинные кварталы и памятники писателям и историкам
Садоводство
Мини-теплицы из контейнеров помогают сохранить тепло и влагу, защищая растения от ветра и холода
Садоводство
Бегонии требуют рассеянного света и умеренного полива для роста — Мария Орлова
Авто и мото
Эксперт SUVNews: в Европе дизельные авто всё чаще переводят на газ
УрФО
Биолог предупреждает: кормление уток в Тюмени может привести к их смерти из-за задержки миграции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet