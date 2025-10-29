Битва тока и бензина: какие гибриды стали героями 2025 года
По итогам первых девяти месяцев 2025 года российский рынок подключаемых гибридов (PHEV) показал заметное перераспределение спроса. Несмотря на общее снижение продаж, некоторые модели смогли укрепить свои позиции и даже увеличить долю рынка, тогда как другие — напротив, потеряли покупателей. Лидером среди гибридных автомобилей стал Voyah Free — стильный и технологичный кроссовер, объединивший комфорт бизнес-класса и экономичность электропривода.
Лидерство Voyah Free: баланс премиальности и практичности
Voyah Free удерживает лидерство не первый год, став своего рода символом "умного" перехода к электротяге. За девять месяцев в России было продано около 4,2 тыс. экземпляров этой модели, что на 27% меньше, чем годом ранее. Однако даже с падением продаж кроссовер остаётся фаворитом — благодаря сочетанию производительности, дизайна и продуманной гибридной системы.
Voyah Free ценят за плавность хода, богатую комплектацию и устойчивость на трассе. Электромотор в паре с бензиновым двигателем обеспечивает запас хода до 1200 км без подзарядки, а современная мультимедиа и интеллектуальные ассистенты делают поездку комфортной.
Конкуренты из Китая: Lixiang укрепляет позиции
Второе и третье места заняли представители бренда Lixiang — модели L7 и L6. Первый кроссовер продан в количестве 3,9 тыс. штук, второй — 2,5 тыс., что показывает рост в 3,3 раза. Эти автомобили ценят за просторный салон, адаптацию под российские дороги и устойчивый интерес среди покупателей, ищущих альтернативу премиальным маркам.
Lixiang активно продвигает концепцию семейного гибридного SUV — с акцентом на безопасность, экономичность и комфорт. Особой популярностью пользуются версии с увеличенным запасом хода и продвинутой системой рекуперации энергии.
Новички и неожиданные успехи
На российском рынке появилось сразу несколько новых игроков. Среди них Exeed Exlantix ET и Wey 80 — оба кроссовера за короткое время вошли в десятку лидеров. Exeed делает ставку на дизайн и адаптацию под холодный климат, Wey — на высокий уровень оснащения и премиальные материалы отделки.
Отдельно стоит отметить Evolute i-Space, продажи которого выросли почти в десять раз. Модель, собираемая в России, стала примером удачного сочетания доступности и современных технологий.
Таблица сравнения
|Модель
|Продажи (янв-сен 2025)
|Изменение к 2024
|Особенности
|Voyah Free
|4,2 тыс.
|-27%
|Комфорт, динамика, премиум
|Lixiang L7
|3,9 тыс.
|-52%
|Семейный SUV, автопилот
|Lixiang L6
|2,5 тыс.
|+230%
|Экономия, простор
|Evolute i-Space
|1,8 тыс.
|x9,9
|Локальная сборка, доступность
|Exeed Exlantix ET
|1,6 тыс.
|Новый
|Новейшие технологии
|Voyah Dream
|1,4 тыс.
|-30%
|Просторный салон
|Aito M5
|1,2 тыс.
|-15%
|Премиум-комфорт
|BMW X5
|1,0 тыс.
|-40%
|Классика сегмента
|Wey 80
|0,9 тыс.
|Новый
|Роскошь и мощность
Как выбрать подключаемый гибрид
-
Определите приоритет — экономия топлива, запас хода или комфорт.
-
Оцените инфраструктуру — есть ли поблизости зарядные станции.
-
Сравните гарантийные условия — некоторые бренды предлагают до 8 лет на батарею.
-
Учтите климат — в холодных регионах эффективнее модели с подогревом аккумулятора.
-
Проверяйте наличие сервисных центров — особенно у китайских брендов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка гибрида без возможности зарядки дома.
Последствие: быстрое снижение эффективности, рост расхода топлива.
Альтернатива: рассмотреть модели с увеличенным бензиновым резервом (например, Lixiang L6).
-
Ошибка: игнорирование климатических особенностей региона.
Последствие: замедленная зарядка, снижение пробега зимой.
Альтернатива: выбирать модели с адаптацией под низкие температуры.
А что если гибрид перестанет быть трендом?
Даже если электрификация временно замедлится, гибриды сохранят своё значение. Они позволяют адаптироваться к новым условиям — от дорогой зарядной инфраструктуры до колебаний цен на топливо. Гибрид — это компромисс между будущим и настоящим, особенно в регионах с ограниченными возможностями зарядки.
Плюсы и минусы PHEV
|Плюсы
|Минусы
|Экономия топлива
|Высокая стоимость покупки
|Тихая работа двигателя
|Дорогие батареи
|Возможность езды без бензина
|Ограниченный выбор зарядных станций
|Льготы и упрощённая растаможка
|Сложность обслуживания
|Современные технологии
|Увеличенный вес автомобиля
FAQ
Как выбрать гибридный кроссовер для города?
Ориентируйтесь на запас хода в электрорежиме и компактность. Хорошие варианты — Evolute i-Space и Lixiang L6.
Сколько стоит обслуживание гибрида?
Средний ТО обходится на 20-30% дороже, чем у бензиновых моделей, из-за особенностей электрооборудования.
Что лучше: гибрид или электромобиль?
Гибрид удобнее, если нет стабильного доступа к зарядке. Электрокар экономичнее, но требует развитой инфраструктуры.
Мифы и правда
Миф: гибриды ненадёжны и быстро теряют мощность.
Правда: современные PHEV рассчитаны на 10 лет эксплуатации без потери тяги.
Миф: зимой гибриды не заводятся.
Правда: большинство моделей оснащено системой подогрева батареи и мотора.
Миф: зарядка занимает целую ночь.
Правда: при использовании быстрой станции батарея заряжается за 2-3 часа.
Исторический контекст
Гибридные технологии начали активно внедряться в России около 2015 года, но настоящий бум пришёлся на 2023-2024 годы, когда из-за логистических ограничений автопроизводители начали искать альтернативы полностью электрическим моделям. С 2025-го гибриды прочно закрепились как компромисс между экономией и надёжностью.
