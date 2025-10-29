Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Voyah Free
Voyah Free
© commons.wikimedia.org by SAIC GM sucks is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:05

Битва тока и бензина: какие гибриды стали героями 2025 года

Voyah Free стал самым продаваемым подключаемым гибридом в России

По итогам первых девяти месяцев 2025 года российский рынок подключаемых гибридов (PHEV) показал заметное перераспределение спроса. Несмотря на общее снижение продаж, некоторые модели смогли укрепить свои позиции и даже увеличить долю рынка, тогда как другие — напротив, потеряли покупателей. Лидером среди гибридных автомобилей стал Voyah Free — стильный и технологичный кроссовер, объединивший комфорт бизнес-класса и экономичность электропривода.

Лидерство Voyah Free: баланс премиальности и практичности

Voyah Free удерживает лидерство не первый год, став своего рода символом "умного" перехода к электротяге. За девять месяцев в России было продано около 4,2 тыс. экземпляров этой модели, что на 27% меньше, чем годом ранее. Однако даже с падением продаж кроссовер остаётся фаворитом — благодаря сочетанию производительности, дизайна и продуманной гибридной системы.

Voyah Free ценят за плавность хода, богатую комплектацию и устойчивость на трассе. Электромотор в паре с бензиновым двигателем обеспечивает запас хода до 1200 км без подзарядки, а современная мультимедиа и интеллектуальные ассистенты делают поездку комфортной.

Конкуренты из Китая: Lixiang укрепляет позиции

Второе и третье места заняли представители бренда Lixiang — модели L7 и L6. Первый кроссовер продан в количестве 3,9 тыс. штук, второй — 2,5 тыс., что показывает рост в 3,3 раза. Эти автомобили ценят за просторный салон, адаптацию под российские дороги и устойчивый интерес среди покупателей, ищущих альтернативу премиальным маркам.

Lixiang активно продвигает концепцию семейного гибридного SUV — с акцентом на безопасность, экономичность и комфорт. Особой популярностью пользуются версии с увеличенным запасом хода и продвинутой системой рекуперации энергии.

Новички и неожиданные успехи

На российском рынке появилось сразу несколько новых игроков. Среди них Exeed Exlantix ET и Wey 80 — оба кроссовера за короткое время вошли в десятку лидеров. Exeed делает ставку на дизайн и адаптацию под холодный климат, Wey — на высокий уровень оснащения и премиальные материалы отделки.

Отдельно стоит отметить Evolute i-Space, продажи которого выросли почти в десять раз. Модель, собираемая в России, стала примером удачного сочетания доступности и современных технологий.

Таблица сравнения

Модель Продажи (янв-сен 2025) Изменение к 2024 Особенности
Voyah Free 4,2 тыс. -27% Комфорт, динамика, премиум
Lixiang L7 3,9 тыс. -52% Семейный SUV, автопилот
Lixiang L6 2,5 тыс. +230% Экономия, простор
Evolute i-Space 1,8 тыс. x9,9 Локальная сборка, доступность
Exeed Exlantix ET 1,6 тыс. Новый Новейшие технологии
Voyah Dream 1,4 тыс. -30% Просторный салон
Aito M5 1,2 тыс. -15% Премиум-комфорт
BMW X5 1,0 тыс. -40% Классика сегмента
Wey 80 0,9 тыс. Новый Роскошь и мощность

Как выбрать подключаемый гибрид

  1. Определите приоритет — экономия топлива, запас хода или комфорт.

  2. Оцените инфраструктуру — есть ли поблизости зарядные станции.

  3. Сравните гарантийные условия — некоторые бренды предлагают до 8 лет на батарею.

  4. Учтите климат — в холодных регионах эффективнее модели с подогревом аккумулятора.

  5. Проверяйте наличие сервисных центров — особенно у китайских брендов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка гибрида без возможности зарядки дома.
    Последствие: быстрое снижение эффективности, рост расхода топлива.
    Альтернатива: рассмотреть модели с увеличенным бензиновым резервом (например, Lixiang L6).

  • Ошибка: игнорирование климатических особенностей региона.
    Последствие: замедленная зарядка, снижение пробега зимой.
    Альтернатива: выбирать модели с адаптацией под низкие температуры.

А что если гибрид перестанет быть трендом?

Даже если электрификация временно замедлится, гибриды сохранят своё значение. Они позволяют адаптироваться к новым условиям — от дорогой зарядной инфраструктуры до колебаний цен на топливо. Гибрид — это компромисс между будущим и настоящим, особенно в регионах с ограниченными возможностями зарядки.

Плюсы и минусы PHEV

Плюсы Минусы
Экономия топлива Высокая стоимость покупки
Тихая работа двигателя Дорогие батареи
Возможность езды без бензина Ограниченный выбор зарядных станций
Льготы и упрощённая растаможка Сложность обслуживания
Современные технологии Увеличенный вес автомобиля

FAQ

Как выбрать гибридный кроссовер для города?
Ориентируйтесь на запас хода в электрорежиме и компактность. Хорошие варианты — Evolute i-Space и Lixiang L6.

Сколько стоит обслуживание гибрида?
Средний ТО обходится на 20-30% дороже, чем у бензиновых моделей, из-за особенностей электрооборудования.

Что лучше: гибрид или электромобиль?
Гибрид удобнее, если нет стабильного доступа к зарядке. Электрокар экономичнее, но требует развитой инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: гибриды ненадёжны и быстро теряют мощность.
Правда: современные PHEV рассчитаны на 10 лет эксплуатации без потери тяги.

Миф: зимой гибриды не заводятся.
Правда: большинство моделей оснащено системой подогрева батареи и мотора.

Миф: зарядка занимает целую ночь.
Правда: при использовании быстрой станции батарея заряжается за 2-3 часа.

Исторический контекст

Гибридные технологии начали активно внедряться в России около 2015 года, но настоящий бум пришёлся на 2023-2024 годы, когда из-за логистических ограничений автопроизводители начали искать альтернативы полностью электрическим моделям. С 2025-го гибриды прочно закрепились как компромисс между экономией и надёжностью.

