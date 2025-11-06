Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 6:40

Электромотор на минимуме, бензин работает на максимум: что скрывают производители гибридов

Реальные выбросы CO2 гибридных автомобилей в Европе выше заявленных — Transport&Environment

Популярность гибридных автомобилей растет с каждым годом. В нашей стране интерес к ним объясняется двумя главными причинами: экологичностью и экономией топлива. Однако недавние исследования выявили, что не все заявления производителей соответствуют реальности.

Исследование Transport&Environment

Европейская организация Transport&Environment провела масштабный анализ: было изучено около 800 000 автомобилей, зарегистрированных в Европе в период с 2021 по 2023 год. Итоги показали серьезные расхождения между официальными данными и реальными выбросами CO2.

Еще четыре года назад расхождение составляло 3,5 раза — 28 г/км заявленных против 139 г/км фактических. К 2023 году эта цифра выросла до 5-кратного превышения, что ставит под сомнение экологическую репутацию гибридных автомобилей.

Почему гибриды расходуют больше

Главная причина — особенности эксплуатации. Гибриды проектировались для движения на электротяге, но на практике небольшие двигатели внутреннего сгорания часто работают постоянно, находясь на пределе возможностей.

Ученые подсчитали, что реальный коэффициент полезного действия батареи и электромотора составляет лишь 27%, в то время как производители заявляли 85%. Расход топлива у владельцев гибридов из ЕС оказывается примерно на 500 евро в год выше, чем обещали маркетинговые материалы.

Зарядные станции — опасность рядом

Исследователи также обратили внимание на зарядные станции для гибридов. Концентрация твердых частиц в воздухе на этих объектах превышает показатели обычных АЗС, что создаёт потенциальную угрозу как для человека, так и для окружающей среды.

Кому выгодны результаты

Появление этих данных вызвало вопросы у отраслевых специалистов: почему исследование вышло только сейчас и кто стал его инициатором? По мнению портала "Автовзгляд", главными бенефициарами могут стать европейские автогиганты. Столкнувшись с новыми экологическими нормами, риском закрытия заводов и сокращением персонала, они ищут способы выйти из кризиса и сохранить конкурентоспособность.

Сравнение заявленных и реальных показателей гибридов

Показатель Заявленный Реальный Разница
Выброс CO2, г/км 28 139 x5
КПД батареи и электромотора 85% 27% x3
Экономия топлива, евро/год - +500 -

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте реальные тесты гибридов, а не только маркетинговые данные.

  2. Сравнивайте расходы на топливо в реальных условиях эксплуатации.

  3. Обращайте внимание на отзывы владельцев и их опыт использования электромотора и ДВС.

  4. Планируйте маршруты с учетом доступности зарядных станций и возможного загрязнения воздуха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка гибрида только по рекламным характеристикам.
    Последствие: высокий расход топлива и завышенные ожидания.
    Альтернатива: изучение независимых исследований и отзывов пользователей.

  • Ошибка: игнорирование реальных условий эксплуатации.
    Последствие: быстрое изнашивание двигателя и батареи.
    Альтернатива: применение гибридов преимущественно в городском цикле с короткими маршрутами.

Плюсы и минусы гибридов

Плюсы:

  • меньше выбросов при правильной эксплуатации.

  • возможность экономии топлива на коротких дистанциях.

  • комфортный и тихий режим движения на электротяге.

Минусы:

  • реальные выбросы часто выше заявленных.

  • коэффициент полезного действия батареи ниже ожиданий.

  • зарядные станции могут быть экологически небезопасными.

FAQ

Как выбрать гибрид для города?
Смотрите на реальные тесты расхода топлива и отзывы владельцев, а не только на заявленные показатели.

Сколько стоит эксплуатация гибрида в Европе?
Средний расход выше маркетинговых обещаний на 500 евро в год из-за постоянной работы ДВС.

Что лучше — гибрид или полностью электрический автомобиль?
Электромобили выгоднее при наличии инфраструктуры зарядных станций, так как меньше зависят от топлива и реальной работы двигателя.

Мифы и правда

  • Миф: гибриды всегда экономят топливо.
    Правда: экономия зависит от стиля вождения и частоты использования электромотора.

  • Миф: выбросы CO2 всегда соответствуют заявленным данным.
    Правда: на практике реальные показатели могут превышать заявленные в несколько раз.

  • Миф: зарядные станции безопасны для здоровья.
    Правда: концентрация твердых частиц иногда выше, чем на обычных АЗС.

Интересные факты

  1. Расхождение между заявленными и реальными выбросами CO2 у некоторых моделей достигало x5.

  2. КПД батареи и электромотора может быть всего 27% вместо заявленных 85%.

  3. Европейские владельцы гибридов тратят на топливо примерно на 500 евро в год больше, чем планировали.

Исторический контекст

  • 2019 год: первые массовые исследования выбросов гибридов показали расхождения x3,5.

  • 2021-2023 годы: новые данные выявили увеличение расхождений до x5.

  • Современность: производители ищут способы адаптироваться к экологическим нормам и экономическим вызовам.

