Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
© commons.wikimedia.org by Mingos Jeep Rental is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:58

Огонь вместо экономии: владельцы Jeep 4xe узнали, что их гибриды опаснее, чем казалось

Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи

Производитель Jeep оказался в центре масштабной сервисной кампании: десятки тысяч владельцев гибридных Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe получили предупреждение о потенциальной угрозе возгорания высоковольтной батареи. Компания просит временно отказаться от зарядки и ставить автомобили только под открытым небом — мера вынужденная, но необходимая, пока инженеры ищут устойчивое техническое решение проблемы.

Почему возникла проблема

Первые сведения о самовозгорании появились ещё летом 2024 года, но тогда речь шла о единичных инцидентах. Теперь же Jeep официально подтверждает: дефект может проявиться у части батарей, произведённых Samsung SDI. В отчётах для NHTSA указано, что внутри аккумуляторов обнаруживаются повреждения сепаратора — критического элемента, отвечающего за безопасность ячеек. Из-за этих нарушений в блоке возникают процессы, которые становятся причиной возгорания.

Расследование показало: похожие случаи происходили и годом ранее, а попытки устранить проблему обновлением программного обеспечения дали лишь частичный эффект. Часть автомобилей, которые проходили через предыдущие сервисные кампании, продолжили демонстрировать опасные симптомы. Известно как минимум о десяти подтверждённых возгораниях, одно из которых привело к травме.

Что известно о пострадавших моделях

Под отзыв попадают почти 320 тысяч гибридов, проданных по всему миру. Большая часть — популярные Wrangler 4xe, которые стали одними из самых массовых подключаемых гибридных внедорожников в США. Grand Cherokee 4xe, реже встречающийся на дорогах, также включён в программу. Пока инженеры считают угрозу локализованной внутри батарейного модуля и не связывают её с зарядной инфраструктурой или профильными аксессуарами, такими как домашние зарядные станции (wallbox) или быстрозарядные устройства.

К чему это приводит владельцев

Ограничения, введённые Jeep, заметно усложняют повседневную эксплуатацию гибридов. Поскольку заряжать автомобили запрещено, машины лишаются ключевого преимущества — тихого передвижения на электромоторе и экономии топлива. А необходимость парковать внедорожники под открытым небом заставляет пересмотреть привычки: многие владельцы использовали закрытые паркинги, гаражи или многоуровневые стоянки.

Компания пока избегает конкретики: сроки появления новых батарей или их модифицированных компонентов не называются.

Wrangler 4xe vs Grand Cherokee 4xe

Параметр Wrangler 4xe Grand Cherokee 4xe
Тип кузова рамный внедорожник крупный кроссовер
Ёмкость батареи ~17 кВт·ч ~17 кВт·ч
Основной сценарий бездорожье, активный отдых город, трасса, дальние поездки
Вероятность дефекта сопоставимая сопоставимая
Ограничения по рекомендации не заряжать, парковать на улице те же

Советы шаг за шагом: как действовать владельцу

  1. Проверить VIN на официальном сайте Jeep.

  2. Следовать требованиям производителя: не заряжать авто ни от бытовой розетки, ни от станции.

  3. Оставлять машину на открытой стоянке — не в гараже, не под навесом.

  4. Убрать из багажника легко воспламеняемые предметы.

  5. При появлении запаха гари или сообщения о перегреве немедленно остановить движение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжить заряжать автомобиль.
Последствие: риск возгорания батареи.
Альтернатива: использовать режим гибрида без подзарядки, как обычный бензиновый внедорожник.

Ошибка: парковка в закрытом помещении.
Последствие: пожар может повредить недвижимость или другие авто.
Альтернатива: временно использовать открытую стоянку или паркинг без перекрытий.

А что если заменить батарею самостоятельно?

Самостоятельная замена невозможна: батарейный модуль — высоковольтный компонент, требующий заводской сертификации и сложной диагностики. Любой неофициальный ремонт лишает гарантии и может усугубить проблему. Даже специализированные мастерские по электромобилям берутся за такие работы крайне редко.

FAQ

Как выбрать безопасное место для парковки?
Лучше всего — открытая площадка вдали от строений и других автомобилей. Идеальны землянные или асфальтовые стоянки без навеса.

Сколько стоит замена батареи?
Стоимость высоковольтных модулей достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Что лучше — продолжать ездить или временно отказаться от машины?
Производитель не запрещает эксплуатацию в гибридном режиме без зарядки. Если нет тревожных симптомов, машину можно использовать.

Мифы и правда

Миф: дефект вызван зарядными станциями.
Правда: проблема внутри батареи, а не в оборудовании.

Миф: достаточно обновить ПО.
Правда: софт устраняет только часть неисправностей.

Миф: возгорание происходит только во время зарядки.
Правда: инциденты фиксировались и на стоянке, и в движении.

Три интересных факта

  1. Wrangler 4xe стал самым продаваемым подключаемым гибридом в США в 2023 году.

  2. Батареи Samsung SDI устанавливаются не только в Jeep, но и в ряд других гибридов.

  3. Подобные отзывные кампании нередко приводят к улучшению технологий в будущих моделях.

Исторический контекст

• В 2021 году Jeep впервые представил линейку 4xe, сделав ставку на электрификацию внедорожников.
• В 2023–2024 годах прошли первые отзывные кампании, связанные с ПО.
• В 2025-м выявлены аппаратные дефекты, требующие глубокой переработки батарей.

