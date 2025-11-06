Огонь вместо экономии: владельцы Jeep 4xe узнали, что их гибриды опаснее, чем казалось
Производитель Jeep оказался в центре масштабной сервисной кампании: десятки тысяч владельцев гибридных Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe получили предупреждение о потенциальной угрозе возгорания высоковольтной батареи. Компания просит временно отказаться от зарядки и ставить автомобили только под открытым небом — мера вынужденная, но необходимая, пока инженеры ищут устойчивое техническое решение проблемы.
Почему возникла проблема
Первые сведения о самовозгорании появились ещё летом 2024 года, но тогда речь шла о единичных инцидентах. Теперь же Jeep официально подтверждает: дефект может проявиться у части батарей, произведённых Samsung SDI. В отчётах для NHTSA указано, что внутри аккумуляторов обнаруживаются повреждения сепаратора — критического элемента, отвечающего за безопасность ячеек. Из-за этих нарушений в блоке возникают процессы, которые становятся причиной возгорания.
Расследование показало: похожие случаи происходили и годом ранее, а попытки устранить проблему обновлением программного обеспечения дали лишь частичный эффект. Часть автомобилей, которые проходили через предыдущие сервисные кампании, продолжили демонстрировать опасные симптомы. Известно как минимум о десяти подтверждённых возгораниях, одно из которых привело к травме.
Что известно о пострадавших моделях
Под отзыв попадают почти 320 тысяч гибридов, проданных по всему миру. Большая часть — популярные Wrangler 4xe, которые стали одними из самых массовых подключаемых гибридных внедорожников в США. Grand Cherokee 4xe, реже встречающийся на дорогах, также включён в программу. Пока инженеры считают угрозу локализованной внутри батарейного модуля и не связывают её с зарядной инфраструктурой или профильными аксессуарами, такими как домашние зарядные станции (wallbox) или быстрозарядные устройства.
К чему это приводит владельцев
Ограничения, введённые Jeep, заметно усложняют повседневную эксплуатацию гибридов. Поскольку заряжать автомобили запрещено, машины лишаются ключевого преимущества — тихого передвижения на электромоторе и экономии топлива. А необходимость парковать внедорожники под открытым небом заставляет пересмотреть привычки: многие владельцы использовали закрытые паркинги, гаражи или многоуровневые стоянки.
Компания пока избегает конкретики: сроки появления новых батарей или их модифицированных компонентов не называются.
Wrangler 4xe vs Grand Cherokee 4xe
|Параметр
|Wrangler 4xe
|Grand Cherokee 4xe
|Тип кузова
|рамный внедорожник
|крупный кроссовер
|Ёмкость батареи
|~17 кВт·ч
|~17 кВт·ч
|Основной сценарий
|бездорожье, активный отдых
|город, трасса, дальние поездки
|Вероятность дефекта
|сопоставимая
|сопоставимая
|Ограничения по рекомендации
|не заряжать, парковать на улице
|те же
Советы шаг за шагом: как действовать владельцу
-
Проверить VIN на официальном сайте Jeep.
-
Следовать требованиям производителя: не заряжать авто ни от бытовой розетки, ни от станции.
-
Оставлять машину на открытой стоянке — не в гараже, не под навесом.
-
Убрать из багажника легко воспламеняемые предметы.
-
При появлении запаха гари или сообщения о перегреве немедленно остановить движение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: продолжить заряжать автомобиль.
• Последствие: риск возгорания батареи.
• Альтернатива: использовать режим гибрида без подзарядки, как обычный бензиновый внедорожник.
• Ошибка: парковка в закрытом помещении.
• Последствие: пожар может повредить недвижимость или другие авто.
• Альтернатива: временно использовать открытую стоянку или паркинг без перекрытий.
А что если заменить батарею самостоятельно?
Самостоятельная замена невозможна: батарейный модуль — высоковольтный компонент, требующий заводской сертификации и сложной диагностики. Любой неофициальный ремонт лишает гарантии и может усугубить проблему. Даже специализированные мастерские по электромобилям берутся за такие работы крайне редко.
FAQ
Как выбрать безопасное место для парковки?
Лучше всего — открытая площадка вдали от строений и других автомобилей. Идеальны землянные или асфальтовые стоянки без навеса.
Сколько стоит замена батареи?
Стоимость высоковольтных модулей достигает нескольких сотен тысяч рублей.
Что лучше — продолжать ездить или временно отказаться от машины?
Производитель не запрещает эксплуатацию в гибридном режиме без зарядки. Если нет тревожных симптомов, машину можно использовать.
Мифы и правда
Миф: дефект вызван зарядными станциями.
Правда: проблема внутри батареи, а не в оборудовании.
Миф: достаточно обновить ПО.
Правда: софт устраняет только часть неисправностей.
Миф: возгорание происходит только во время зарядки.
Правда: инциденты фиксировались и на стоянке, и в движении.
Три интересных факта
-
Wrangler 4xe стал самым продаваемым подключаемым гибридом в США в 2023 году.
-
Батареи Samsung SDI устанавливаются не только в Jeep, но и в ряд других гибридов.
-
Подобные отзывные кампании нередко приводят к улучшению технологий в будущих моделях.
Исторический контекст
• В 2021 году Jeep впервые представил линейку 4xe, сделав ставку на электрификацию внедорожников.
• В 2023–2024 годах прошли первые отзывные кампании, связанные с ПО.
• В 2025-м выявлены аппаратные дефекты, требующие глубокой переработки батарей.
