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CENTCOM: хуситы повредили греческое судно, следовавшее из России
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:02

CENTCOM: хуситы повредили греческое судно, следовавшее из России

По данным американских военных, движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее север Йемена, атаковало и серьёзно повредило греческое торговое судно, следовавшее из России.

После столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне "Tutor" возникла обширная течь, повреждено машинное отделение.

Согласно суточной сводке Центрального командования вооруженных сил США, один безэкипажный надводный аппарат, принадлежащий хуситам, поддерживаемым Ираном, атаковал в Красном море торговое судно "Tutor", находившееся в греческой собственности и управлении, и имевшее флаг Либерии. Последней точкой его швартовки была Россия.

Фото:flickr.com/Maersk Line(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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