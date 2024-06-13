По данным американских военных, движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее север Йемена, атаковало и серьёзно повредило греческое торговое судно, следовавшее из России.

После столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне "Tutor" возникла обширная течь, повреждено машинное отделение.

Согласно суточной сводке Центрального командования вооруженных сил США, один безэкипажный надводный аппарат, принадлежащий хуситам, поддерживаемым Ираном, атаковал в Красном море торговое судно "Tutor", находившееся в греческой собственности и управлении, и имевшее флаг Либерии. Последней точкой его швартовки была Россия.

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