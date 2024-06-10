Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий хуситам из движения "Ансар Аллах" в Йемене, был уничтожен в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США.

В заявлении говорится, что за последние 24 часа силы уничтожили один БПЛА, запущенный хуситами, поддерживаемыми Ираном, в направлении Аденского залива.

Также отмечается, что ни одно коммерческое судно, ни суда коалиции или США не получили повреждений.

Хуситы — военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушёл в отставку президент Али Абдалла Салех.

Фото:army.mil/US Army(Creative Commons CC0 License)